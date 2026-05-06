U.S. Polo Assn. alcanza un récord de 2.700 millones de dólares en ventas minoristas en 2025

Récord de 2.700 millones de dólares en ventas minoristas en 2025 - USPA Global

(Información remitida por la empresa firmante)

La marca refuerza su crecimiento global con ventas récord, expansión en mercados clave y una ambiciosa estrategia para aumentar su red de tiendas físicas y canales digitales en todo el mundo

Estados Unidos, 6 de mayo de 2026.- USPA Global, la empresa que gestiona U.S. Polo Assn., la marca deportiva oficial de la United States Polo Association (USPA), anunció hoy que la marca deportiva global ha alcanzado un récord de 2.700 millones de dólares en ventas minoristas a nivel mundial en 2025, reflejando un fuerte impulso en los mercados, canales y categorías de producto globales. U.S. Polo Assn. avanza hacia un objetivo a largo plazo de 4.000 millones de dólares en ventas minoristas globales y 1.500 tiendas de marca en todo el mundo.



Crecimiento récord y dinamismo global

El rendimiento récord de U.S. Polo Assn. en 2025 estuvo impulsado por la continua expansión tanto en mercados establecidos como emergentes. Norteamérica, la mayor región de la marca, registró ganancias constantes, mientras que el fuerte impulso continuó en India, Oriente Medio, Europa Occidental y América Latina. Las regiones emergentes, incluidas Asia-Pacífico y Europa del Este, también contribuyeron de manera significativa al crecimiento de la marca global multimillonaria.



India sigue siendo el mercado de más rápido crecimiento de la marca, donde U.S. Polo Assn. es ampliamente reconocida como la mayor marca de ropa masculina deportiva-casual del país, con una trayectoria a largo plazo hacia los 1.000 millones de dólares en ventas minoristas. La marca también activará varios mercados estratégicos en 2026, incluidos Australia, Polonia, Argentina, Brasil, Tailandia, Vietnam y determinados mercados africanos.



En la actualidad, la presencia de U.S. Polo Assn. abarca 190 países, con aproximadamente 1.200 tiendas minoristas de U.S. Polo Assn. y miles de otros puntos de venta, incluidos grandes almacenes, comercios especializados, canales de artículos deportivos y comercio electrónico. U.S. Polo Assn. continúa ascendiendo en el ranking minorista como una de las mayores marcas deportivas licenciadas del mundo, situándose entre las cinco primeras junto a la NFL, MLB y NBA, según la clasificación anual de License Global.



"U.S. Polo Assn. experimentó otro año histórico en 2025, impulsado por el crecimiento estratégico global, una ejecución consistente y la fortaleza de nuestra conexión auténtica con el deporte del polo", explicó J. Michael Prince, presidente y CEO de USPA Global, la empresa que gestiona y comercializa U.S. Polo Assn.



Expansión DTC y campaña global del 135 aniversario

Los canales directos al consumidor continuaron siendo un motor principal de crecimiento a nivel global, apoyados por la expansión de las tiendas U.S. Polo Assn., la mejora de las experiencias en tienda y un ecosistema digital en crecimiento.



"Nuestra estrategia directa al consumidor es un potente motor de crecimiento global mientras apuntamos a 1.500 tiendas U.S. Polo Assn. y 100 sitios digitales a largo plazo", añadió Prince. "Al invertir en nuestra red minorista inspirada en el deporte y en nuestro ecosistema de comercio electrónico de marca, estamos construyendo relaciones más sólidas con los consumidores mientras impulsamos la escala, la consistencia y el impulso a largo plazo de U.S. Polo Assn.".



U.S. Polo Assn. amplió y elevó su red minorista durante 2025 al mejorar las tiendas insignia y ubicaciones estratégicas clave en todo el mundo con un concepto de marca más refinado y centrado en el deporte. Estas tiendas están diseñadas para reflejar la herencia auténtica de la marca al tiempo que ofrecen una experiencia de compra consistente y mejorada en todos los mercados. Cada ubicación presenta colecciones cuidadosamente seleccionadas para hombres, mujeres y niños, respaldadas por elementos de diseño de tienda actualizados, narrativa y presentación de productos que refuerzan el compromiso del consumidor y consolidan la fortaleza global de la marca U.S. Polo Assn.



Apoyando aún más las estrategias de compromiso con el consumidor de la marca, U.S. Polo Assn. ejecutó con éxito una serie de eventos globales y campañas de marca por su 135 aniversario para aficionados al deporte y consumidores en 2025. La campaña de aniversario de U.S. Polo Assn. celebró el 135 aniversario de USPA, fundada en 1890 y una de las entidades rectoras del deporte más antiguas de Estados Unidos. Estas activaciones destacadas se llevaron a cabo en mercados principales como Estados Unidos, India, Europa, Asia, América Latina y Oriente Medio.



Perspectivas

Al entrar en 2026, la marca está bien posicionada para un crecimiento continuo, respaldado por la expansión global, una ejecución enfocada y una demanda sostenida de los consumidores en 190 países de todo el mundo.



U.S. Polo Assn. también ejecutará su campaña global de la camiseta polo, An Icon Born from the Game™. La campaña global es un potente homenaje a los orígenes deportivos auténticos de la icónica camiseta polo y a su evolución como uno de los elementos de estilo más duraderos del mundo. Como marca deportiva oficial de USPA, U.S. Polo Assn. ocupa un lugar auténtico en la historia de la camiseta polo. Lanzada globalmente en 190 países en 2026, An Icon Born from the Game cobrará vida a través de una presencia coordinada y multicanal diseñada para hacer que la camiseta polo de U.S. Polo Assn. sea inconfundiblemente visible dondequiera que los consumidores interactúen con la marca inspirada en el deporte.



"Nuestro equipo global y socios estratégicos ofrecieron resultados excepcionales en retail, digital, producto, marketing e iniciativas deportivas en 2025", afirmó Prince. "Nunca he estado más seguro de la trayectoria del negocio de U.S. Polo Assn. a medida que continuamos expandiendo nuestra presencia global y fortaleciendo nuestra posición de liderazgo".



Sobre U.S. Polo Assn. y USPA Global

U.S. Polo Assn. es la marca deportiva oficial de la United States Polo Association (USPA), la mayor asociación de clubes y jugadores de polo en Estados Unidos, fundada en 1890. Con una presencia global multimillonaria y distribución mundial a través de más de 1.200 tiendas U.S. Polo Assn., así como miles de puntos de distribución adicionales, U.S. Polo Assn. ofrece ropa, accesorios y calzado para hombres, mujeres y niños en más de 190 países de todo el mundo. Para más información, visitar uspoloassnglobal.com.



USPA Global es una filial de la United States Polo Association (USPA) y gestiona la marca deportiva multimillonaria U.S. Polo Assn. USPA Global también gestiona la filial Global Polo, que es el líder mundial en contenido de polo. Para más información, visitar globalpolo.com.





Contacto

Emisor: USPA Global

Nombre contacto: Stacey Kovalsky

Descripción contacto: Vicepresidenta de Relaciones Públicas y Comunicaciones Globales en USPA Global

Teléfono de contacto: +001.561.790.8036