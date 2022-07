Uso de las imágenes de fluorescencia en el punto de atención de MolecuLight (2)

Clinicians using MolecuLight iX to assess bacterial load in wounds in Diabetic Foot Wound Clinic

Clinicians using MolecuLight iX to assess bacterial load in wounds in Diabetic Foot Wound Clinic - MOLECULIGHT INC./PR NEWSWIRE

-RCT recientemente publicado demuestra que las imágenes de fluorescencia en el punto de atención de MolecuLight mejoran la cicatrización de las heridas en 12 semanas en un 204% en las úlceras del pie diabético

Un estudio confirma la utilidad de MolecuLight para informar a los médicos de la presencia y localización de bacterias clínicamente significativas y mejora de los planes de tratamiento y los resultados respecto a los métodos de diagnóstico convencionales

LEEDS, Reino Unido y TORONTO, 13 de julio de 2022 /PRNewswire/ -- MolecuLight Inc. , el líder en imágenes de fluorescencia para la detección y localización de la carga bacteriana elevada en las heridas, anunció la publicación de un ensayo controlado aleatorio independiente y ciego en Diabetes Care. La publicación sobre este ensayo de 56 pacientes, titulada " The use of Point-of-Care Bacterial Autofluorescence Imaging in the Management of Diabetic Foot Ulcers: A Pilot Randomized Controlled Trial "1 informó de que el uso de un dispositivo MolecuLight i:X® para visualizar la presencia de una carga bacteriana elevada en las heridas duplicó las tasas de curación de las heridas a 12 semanas (204%) en pacientes con úlceras de pie diabético en comparación con los cuidados estándar.

La diabetes es una importante dolencia sanitaria mundial: más de 416 millones de personas tienen diabetes en todo el mundo2 y el 25% de estos pacientes desarrollan una úlcera de pie diabético (UPD)3, lo que disminuye en gran medida la calidad de vida y aumenta la necesidad de un tratamiento costoso y prolongado. En el Reino Unido, el NHS gasta 1.000 millones de libras esterlinas (1.250 millones de dólares estadounidenses) al año en el cuidado y tratamiento de DFU24.

"Como clínico en el cuidado de heridas, especialmente cuando se trata de pacientes con heridas crónicas, el santo grial es la mejora de las tasas de curación de las heridas", dice David Russell , profesor asociado de cirugía vascular en la Universidad de Leeds y autor principal del estudio. "En nuestro ensayo controlado aleatorio, los resultados fueron impresionantes: el uso de un dispositivo MolecuLight para informar de nuestra toma de decisiones sobre el cuidado de las heridas nos ayudó a duplicar el número de heridas que se curaron a las 12 semanas. Esto tiene beneficios para el paciente y para nuestro sistema sanitario".

Los pacientes se estratificaron en dos grupos, uno en el que no se utilizó el dispositivo MolecuLight y otro en el que los médicos utilizaron el dispositivo MolecuLight quincenalmente para evaluar las úlceras del pie diabético para detectar la presencia de una carga bacteriana elevada. En el grupo de MolecuLight, se realizaron imágenes de fluorescencia después del tratamiento. La fluorescencia indicó la presencia de una carga bacteriana elevada en más del 80% de las heridas. El tratamiento adicional basado en los resultados de las imágenes se llevó a cabo a discreción del médico, y la mayoría de las veces incluyó un desbridamiento adicional centrado en las regiones con cargas bacterianas elevadas. Es importante destacar que no hubo un aumento de la prescripción de antibióticos en el grupo MolecuLight.

Además de la impresionante mejora de dos veces en las tasas de cicatrización, este estudio mostró una asociación entre la fluorescencia inicial y los resultados de la herida. De los pacientes con imágenes de fluorescencia negativas en la visita inicial, el 53,9% se curó a las 12 semanas, frente al 37,5% con imágenes de fluorescencia iniciales positivas. En otras palabras, los pacientes tenían un 36% menos de probabilidades de cicatrizar a las 12 semanas si su herida era positiva en cuanto a cargas bacterianas elevadas al inicio de su tratamiento, tal y como mostraba MolecuLight. La reducción de la superficie de la herida fue superior en el brazo de MolecuLight y la calidad de vida de los pacientes divergió hacia la mejora en el brazo de MolecuLight a las 4 semanas y hacia el deterioro en el brazo de control a las 12 semanas.

"Para mejorar la toma de decisiones y la atención a los pacientes con DFU, debemos ser capaces de medir lo que gestionamos. El MolecuLight i:X, tal y como ilustran los resultados de este RCT, es una poderosa herramienta para el cribado de DFU en busca de infecciones, así como para el seguimiento de la carga bacteriana nueva o que empeora con el paso del tiempo", afirmó David G. Armstrong , profesor de cirugía y director de la Southwestern Academic Limb Salvage Alliance (SALSA) de la Facultad de Medicina Keck de la Universidad del Sur de California, así como delegado designado por EE.UU. en el Grupo Internacional de Trabajo sobre el Pie Diabético (IWGDF). "Este nuevo estudio aporta más datos sobre la mejora de las tasas de curación y de la atención a los pacientes que puede lograrse en una clínica con el uso rutinario de imágenes de fluorescencia para detectar las bacterias de las heridas."

"Felicitamos al Dr. Russell y al equipo de Leeds por su excelente estudio y publicación, que demuestra la utilidad de MolecuLight para detectar una carga bacteriana elevada y para informar de la toma de decisiones clínicas en el punto de atención", dijo Anil Amlani , consejero delegado de MolecuLight. "La duplicación de la cicatrización de las heridas a las 12 semanas es un resultado significativo y es coherente con lo que experimentan miles de médicos de heridas en todo el mundo, que MolecuLight permite a los médicos ofrecer una gestión superior y proactiva de las bacterias/infecciones que mejora los resultados de las heridas".

El servicio Leeds Diabetes Limb Salvage utiliza ahora el dispositivo MolecuLight para obtener imágenes de todos los pacientes con heridas que no logran una trayectoria de cicatrización en 4 semanas. Para ayudar a gestionar los volúmenes de pacientes, los pacientes que dan negativo con MolecuLight se clasifican y se derivan a la atención comunitaria cuando se considera que sus heridas son manejables y pueden alcanzar una trayectoria de curación.

Este nuevo RCT forma parte de un amplio conjunto de pruebas clínicas que demuestran los numerosos beneficios de los dispositivos MolecuLight i:X y DX en toda la gama de aplicaciones de cuidado de heridas para ayudar a informar y mejorar la toma de decisiones clínicas. Esta lista de evidencia clínica incluye más de 60 publicaciones revisadas por pares y 1.500 pacientes con heridas estudiados.

Acerca de MolecuLight Inc. MolecuLight Inc. es una empresa de imágenes médicas de propiedad privada que ha desarrollado y comercializa su tecnología patentada de plataforma de imágenes fluorescentes en múltiples mercados clínicos. El conjunto de dispositivos de MolecuLight lanzados comercialmente, incluidos los sistemas de imágenes por fluorescencia MolecuLight i:X® y DX™ y sus accesorios, proporciona dispositivos portátiles de imágenes en el punto de atención para el mercado mundial del cuidado de heridas para la detección y localización en tiempo real de niveles elevados de bacterias en heridas y para medición digital de heridas. Los procedimientos de MolecuLight realizados en los Estados Unidos pueden beneficiarse de una vía de reembolso disponible que incluye dos códigos CPT® para el trabajo del médico para realizar "imágenes de fluorescencia para determinar la presencia, ubicación y carga de bacterias" y el pago del centro para el departamento de pacientes ambulatorios del hospital (HOPD) y el centro quirúrgico ambulatorio (ASC) a través de una asignación de Clasificación de pago ambulatorio (APC). La compañía también está comercializando su exclusiva tecnología de plataforma de imágenes de fluorescencia para otros mercados con necesidades insatisfechas relevantes a nivel mundial, como la seguridad alimentaria, los cosméticos de consumo y otros mercados industriales clave.

