Vale Base Metals asegura un consorcio que invertirá hasta 200 millones de dólares en Thompson Nickel Belt (1)

-Vale Base Metals asegura el futuro de la mina de Manitoba con un nuevo consorcio que invertirá hasta 200 millones de dólares en Thompson Nickel Belt

TORONTO, 19 de febrero de 2026/PRNewswire/ -- Vale Base Metals ("VBM") anunció hoy su asociación con tres empresas para crear un nuevo consorcio de propietarios que invertirá hasta 200 millones de dólares estadounidenses (280 millones de dólares canadienses) para asegurar el futuro de la minería de níquel y el empleo en Thompson, Manitoba.

Exiro Minerals Corp. ("Exiro"), Orion Resource Partners LP ("Orion") y Canada Growth Fund Inc. ("CGF") formarán una nueva empresa junto con Vale Base Metals para invertir en el Complejo Minero Thompson. Exiro, Orion y CGF poseerán el 81,1% de la nueva empresa, mientras que VBM tendrá una participación minoritaria del 18,9%.

La nueva empresa se conocerá como Exiro Nickel Company ("Exiro Nickel").

VBM también ha firmado un acuerdo de compraventa del concentrado de níquel producido en la planta de Thompson para mantener su posición estratégica como principal productor de níquel de Canadá.

Se espera que la transacción se cierre a finales de 2026, sujeta a ciertas condiciones de cierre, incluyendo la autorización regulatoria y gubernamental habitual. De aprobarse, la transacción concluirá la revisión estratégica que VBM inició para las operaciones de Thompson en enero de 2025. Mientras tanto, VBM mantendrá la responsabilidad operativa diaria del complejo minero hasta el cierre del acuerdo.

El consorcio reconoce el valor del empleo estable en la región y cree que esta transacción e inversión ofrecen la mejor oportunidad para un futuro competitivo y sostenible para la nueva empresa, los empleados y la comunidad que dependen de ella. Exiro Nickel se compromete a operar las operaciones de Thompson de forma segura, responsable y sostenible, invirtiendo en su futuro y cumpliendo con todos los acuerdos existentes con las partes interesadas locales y las comunidades indígenas.

El Complejo Minero Thompson incluye dos minas subterráneas en operación, un molino adyacente e importantes oportunidades de exploración en el Cinturón de Níquel Thompson, de 135 km de longitud, un yacimiento con un importante potencial de recursos y una rica trayectoria minera desde 1956. En 2025, Thompson produjo 12.000 toneladas métricas de níquel terminado de VBM, lo que representa un aumento del 21,2 % con respecto a las 9.900 toneladas métricas producidas en 2024.

La revisión estratégica de las operaciones de Thompson formó parte de un proceso continuo para garantizar la competitividad de la cartera minera global de VBM y brindar a sus operaciones mineras de Manitoba la mejor oportunidad para generar valor a largo plazo para los accionistas y la sociedad.

Cita de Shaun Usmar, consejero delegado de Vale Base Metals

"El anuncio de hoy asegura el futuro de la minería en Thompson, un sitio con una importante dotación y gente excelente, y que es una parte clave de la rica historia minera del norte de Manitoba."

"Creemos en el valor estratégico del níquel y estamos orgullosos de ser parte del nuevo futuro de Thompson."

"Estoy sumamente orgulloso de todas las contribuciones que nuestras operaciones mineras han hecho a la región durante los últimos 60 años y estoy encantado de que esta nueva e importante inversión pueda ayudar a liberar todo el potencial de la operación, brindando estabilidad e inversión a largo plazo para la operación, los trabajadores y la comunidad."

Cita de Shastri Ramnath, consejero delegado de Exiro Nickel Company

"Esta transacción marca el lanzamiento de una nueva empresa canadiense de níquel. Nos complace asociarnos con Vale Base Metals en esta adquisición, darles la bienvenida como accionistas y colaborar con el equipo altamente cualificado de Thompson. Esperamos gestionar el Cinturón de Níquel de Thompson como un activo duradero y multigeneracional."

Cita de Istvan Zollei, socio gerente, director de inversiones, OMF, Orion Resource Partners

"Nuestra alianza con Vale Base Metals, Exiro y Canada Growth Fund reúne a actores con amplia experiencia y refleja nuestra confianza en la calidad de las operaciones de Manitoba, sus 60 años de historia y su potencial de crecimiento. El consorcio está alineado para construir sobre esta base consolidada, fortalecer las operaciones e impulsar la exploración en el Cinturón de Níquel de Thompson, a la vez que fomenta empleos de alta calidad en Manitoba. Orion cuenta con una sólida trayectoria de inversión en minería basada en alianzas, y esperamos trabajar con empleados, comunidades locales y socios indígenas para garantizar que las operaciones de Thompson operen de forma segura, sostenible y competitiva en los próximos años."

Cita de Yannick Beaudoin, consejero delegado de Canada Growth Fund

"La mina Thompson es un activo estratégico, tanto por el níquel que sustenta las cadenas de suministro esenciales como por los importantes beneficios económicos que genera para Manitoba y Canadá. Esta transacción refuerza la creciente cartera de inversiones mineras de CGF y consolida la posición de Canadá como líder mundial en minerales críticos. Esta transacción también marcaría nuestra primera inversión en Manitoba, y nos enorgullece apoyar el desarrollo económico de la provincia. Con esta inversión, CGF continúa desempeñando un papel clave en la movilización de capital privado, mediante la formación de alianzas con líderes de primer nivel de la industria, asumiendo al mismo tiempo el riesgo adecuado para impulsar oportunidades de inversión."

Citas del Gobierno de Canadá

Honorable François-Philippe Champagne

Ministro de Finanzas e Ingresos Nacionales

" Esta inversión a través del Fondo de Crecimiento de Canadá es beneficiosa para Manitoba y para todos los canadienses. Como productor líder mundial, nuestra industria del níquel no solo desempeña un papel vital en nuestra economía nacional, sino que también es clave en nuestro futuro de tecnologías limpias. Crea empleos de alta calidad, apoya el desarrollo regional y genera miles de millones de dólares en exportaciones cada año. La inversión de hoy ayudará a mantener la competitividad de Canadá en la cadena global de suministro de tecnologías limpias, a la vez que impulsará el crecimiento económico nacional para las generaciones futuras."

Honorable Rebecca Chartrand

Ministra de Asuntos del Norte y el Ártico

MP, Churchill-Keewatinook Aski

"El anuncio de hoy asegura el futuro de la minería en Thompson, un yacimiento con un importante patrimonio y un equipo excepcional, clave en la rica historia minera del norte de Manitoba. Tras 60 años en esta región, seguimos convencidos del valor estratégico del níquel. Esta importante inversión ayudará a desarrollar todo el potencial de la operación, brindando estabilidad a largo plazo a nuestros trabajadores y a la comunidad mientras construimos el nuevo futuro de Thompson."

Honorable Tim Hodgson

Ministro de Energía y Recursos Naturales

"Esta inversión refleja la sólida colaboración entre la industria y nuestro nuevo gobierno para asegurar el futuro de los minerales cruciales de Canadá, incluyendo el níquel, crucial para las baterías, la fabricación y la electrónica. Al atraer nuevo capital a Thompson, ayudamos a proteger buenos empleos en Manitoba, impulsamos la prosperidad de la ciudad de Thompson y fortalecemos la posición de Canadá como una superpotencia energética y minera confiable."

Citas del Gobierno de Manitoba

Honorable Wab Kinew, Primer ministro de Manitoba

"Esta inversión busca preservar buenos empleos en Manitoba. La minería es fundamental para la economía de Thompson, y la obtención de esta nueva inversión garantiza que esta operación pueda seguir apoyando a los trabajadores, las empresas locales y la región durante años."

Honorable Jamie Moses, ministro de Negocios, Minería, Comercio y Creación de Empleo

"Este es un sólido voto de confianza en el norte de Manitoba y en los trabajadores y familias que alimentan el Complejo Minero Thompson a diario. Esta alianza demuestra que el mundo valora el níquel de Manitoba y la mano de obra cualificada que ha convertido a Thompson en un centro minero desde 1956. Además, envía una clara señal de que Manitoba está abierta a los negocios y la posiciona como un proveedor confiable en la transición global hacia la energía limpia."

Acerca de Vale Base Metals (www.valebasemetals.com)

Vale Base Metals es uno de los mayores productores mundiales de níquel de alta calidad y un importante productor de cobre y cobalto de origen responsable. Vale Base Metals Limited tiene su sede en Londres, Reino Unido, y su centro de operaciones global está en Toronto, Canadá. La compañía también opera en Terranova y Labrador, Ontario, Manitoba, Indonesia, Brasil, Reino Unido y Japón. Vale Base Metals es propiedad en un 90 % de Vale S.A. y en un 10 % de Manara Minerals Investment Company.

