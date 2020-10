Vancouver, primera ciudad del mundo en respaldar el Tratado de no proliferación de combustible fósil

VANCOUVER, British Columbia, 16 de octubre de 2020 /PRNewswire/ -- Vancouver se convirtió oficialmente en la ciudad inaugural en respaldar el Tratado para la no proliferación del combustible fósil [https://c212.net/c/link/?t=0&l=es&o=2951921-1&h=274635983&u=...], aprobando unánimemente la iniciativa [https://c212.net/c/link/?t=0&l=es&o=2951921-1&h=2261507940&u...] orientada a avanzar la transición igualitaria a soluciones de energía limpia y bajo carbono.

El Tratado para la no proliferación de combustible fósil es muy necesario. La UNEP dice que los gobiernos nacionales planean expandir los combustibles fósiles a niveles que resultarían en un 120 por ciento más de emisiones que mantener el límite de 1,5 C de calentamiento [https://c212.net/c/link/?t=0&l=es&o=2951921-1&h=119812612&u=...]. A pesar de esto, la Convención Marco de Naciones Unidas sobre el Cambio Climático y el Acuerdo de París no mencionan el petróleo, gas o carbón, la principal fuente de emisiones.

Tzeporah Berman, director del Programa Internacional en Stand.earth, dijo: "Vancouver está enviando una fuerte señal a los gobiernos de que la expansión de combustible fósil no puede seguir si el mundo quiere evitar la emergencia climática. Es una llamada para que otras ciudades respalden y adopten políticas para eliminar los combustibles fósiles. Es el momento de mantener a las personas seguras de los riesgos sanitarios, económicos y climáticos. Necesitamos nuevas ideas audaces y cooperación internacional para lograr eso".

El canciller de la ciudad de Vancouver Adriane Carr, que activó el movimiento respaldando el tratado, dijo: "Ciudades como Vancouver están tomando medidas sobre el clima, poniendo nuestras emisiones en una ruta descendente sólida. Pero nuestro trabajo queda anulado por la expansión del petróleo y el gas, que está incrementando las emisiones. El Consejo de la Ciudad de Vancouver respaldó el Tratado para la no proliferación de los combustibles fósiles unánimemente porque la cooperación global es necesaria para detener los esfuerzos globales por seguir dependiendo de la industria del combustible fósil".

España, Nueva Zelanda, Reino Unido, Costa Rica y otros están limitando la producción y acelerando la adopción de energía limpia. Canadá no lo está haciendo y sus planes para proyectos de petróleo y gas podrían superar los 1,5C de calentamiento. Los fondos de recuperación económica del Covid-19 se están perdiendo en petróleo y gas con 12.790 millones de dólares dedicados hasta la fecha frente a 7.920 millones de dólares destinados a energía limpia [https://c212.net/c/link/?t=0&l=es&o=2951921-1&h=1719816609&u...].

El Tratado para la no proliferación de combustible fósil impulsará la cooperación internacional para eliminar gradualmente los combustibles fósiles y avanzar una transacción energética equitativa, basada en los esfuerzos de detener la propagación de las armas nucleares y prohibir el amianto, químicos que eliminan ozono, minas terrestres y otras amenazas para la humanidad. La acción se producirá en tres pilares:

No proliferación - No añadir al problemaTerminar la expansión en nuevas reservas de carbón, petróleo y gas natural para limitar las emisiones de carbono.

Desarmamento global - Deshacerse de la amenaza existente Eliminar gradualmente los arenales para mantener el planeta por debajo de 1,5C dado que los campos de petróleo y gas existentes y las minas de carbón contienen suficientes emisiones de carbono para pasar ese límite.

Transición pacífica - Acelerar una transición equitativa Crear un plan proactivo para permitir la diversificación económica, implementar energía renovable y otras soluciones bajas en carbono que no dejan a los trabajadores, comunidades o países atrás.

Para más información, visite el sitio web [https://c212.net/c/link/?t=0&l=es&o=2951921-1&h=2484984892&u...] y el vídeo de introducción [https://c212.net/c/link/?t=0&l=es&o=2951921-1&h=634271929&u=...].

Contacto: Cara Pike, Climate Access, cara@climateaccess.org, 1+250 709 1861; Brenna Two Bears, Climate Access, brenna@climateaccess.org, 1+812 345 3139