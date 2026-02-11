"Vea la estabilidad":Vernal lanza el escritorio de pie Core3 con un informe de pruebas de rendimiento público

(Información remitida por la empresa firmante)

LAS VEGAS, 11 de febrero de 2026 /PRNewswire/ -- En un mercado de escritorios de pie frecuentemente dominado por especificaciones y parámetros inflados, Vernal da un paso audaz hacia la transparencia total. La marca desafía este statu quo con el lanzamiento hoy del Vernal Core3, acompañado del "Informe de Prueba".

Bajo el lema de la campaña "Vea la Estabilidad", Vernal está cambiando el enfoque de los máximos teóricos al rendimiento medible. El lema de la marca, "Publicamos lo que probamos", promete total transparencia sobre lo que se probó y cómo se midió. Para validar este compromiso, las métricas de rendimiento críticas del Core3 han sido rigurosamente verificadas por organizaciones independientes, como SGS, TÜV Rheinland y UL. Estos resultados están disponibles públicamente en el Informe de Pruebas, que se lanza junto con el producto.

En el informe de prueba, Vernal valida tres experiencias centrales de escritorios de pie para cumplir su promesa de marca de "Tranquilidad":

1. Estabilidad respaldada por datos: La oscilación del escritorio altera la concentración cognitiva. Si bien muchas marcas recurren a elementos visuales de marketing para promover la estabilidad, Vernal ha optado por publicar directamente en el informe datos sobre el desplazamiento de la oscilación, medidos a una altura de pie crucial de 128 cm. Se ha demostrado que el Core3 mantiene una estructura rígida incluso en esta extensión, minimizando las distracciones y facilitando el flujo de trabajo diario de los usuarios.

2. Capacidad de elevación real sin pérdida de velocidad: Vernal opta por indicar una capacidad de elevación nominal de 160 kg que garantiza un rendimiento óptimo en condiciones reales, en lugar de promocionar la capacidad máxima de carga estática. Las pruebas confirman que, incluso con carga completa, el escritorio mantiene una velocidad de elevación constante y un funcionamiento silencioso por debajo de los 50 dB, lo que garantiza transiciones fluidas.

3. Registros de seguridad transparentes: En un compromiso continuo con la transparencia, Vernal probó el sistema anticolisión con múltiples tipos de objetos. El informe de pruebas registra las tasas de éxito de activación del mecanismo de rebote al encontrar resistencia de diversas obstrucciones, lo que garantiza que los usuarios comprendan la verdadera fiabilidad de la seguridad del escritorio.

"Vernal prioriza la honestidad sobre la competencia en el mercado. Los consumidores merecen saber exactamente cómo es el escritorio de pie que traen a casa", declaró un portavoz de Vernal. "A través del Informe de Pruebas, Vernal quiere demostrar que el Core3 está diseñado para su tranquilidad".

El Vernal Core3 y el informe de prueba completo están disponibles a partir de hoy vernalspace.com.

Acerca de Vernal: Vernal es una marca de espacios de trabajo diseñada para la vida hogareña, dedicada a mejorar la experiencia de la oficina en casa, proporcionando estabilidad, tranquilidad y sostenibilidad en el uso a largo plazo.Contacto para medios: media@vernalspace.com

