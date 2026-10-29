Veeva Summit presenta innovaciones en IA y datos que impulsan el modelo comercial basado en agentes

(Información remitida por la empresa firmante)

AstraZeneca, Bristol Myers Squibb, Grünenthal, Novo, Roche, UCB y otras compañías mostrarán nuevos enfoques para la interacción conectada con el cliente, procesos MLR basados en agentes e impacto médico

BARCELONA, España, 29 de octubre de 2026/PRNewswire/ -- Veeva Systems (NYSE: VEEV) anunció hoy que directivos de AstraZeneca, Bristol Myers Squibb, Grünenthal, Novo, Roche y UCB figuran entre los ponentes que compartirán estrategias para impulsar la excelencia comercial y médica en la Veeva Commercial Summit, Europa, que tendrá lugar en Copenhague (Dinamarca) los días 18 y 19 de noviembre.

Los asistentes descubrirán cómo la IA, adaptada a las necesidades específicas del sector, permite a los equipos de ventas, marketing y medicina mejorar la interacción con los clientes, obtener información valiosa y acelerar la entrega de contenidos cumpliendo con la normativa vigente. Veeva mostrará cómo las interacciones tanto presenciales como digitales pueden transformarse en evidencia comercial, ayudando a las empresas biofarmacéuticas a comprender mejor las necesidades de los profesionales sanitarios y de los pacientes, así como a mejorar los resultados de los tratamientos.

Como uno de los mayores encuentros de líderes del sector de las ciencias de la vida en Europa, la Veeva Commercial Summit reúne a más de 1.200 expertos de la industria. El evento contará con más de 100 sesiones centradas en casos de éxito de clientes e innovaciones en IA mediante Commercial Cloudy Data Cloud, incluyendo:

Desbloqueo de nuevas capacidades con un modelo comercial basado en agentes

Grünenthal y Roche amplían la interacción con los clientes con agentes para ofrecer experiencias integradas a los profesionales sanitarios en los ámbitos presenciales, digitales y de eventos

GSK y otras empresas biofarmacéuticas líderes ofrecen a los profesionales sanitarios una experiencia más inteligente y personalizada gracias a una gestión de relaciones con los clientes (CRM) de agentes

BeOne Medicines aprovecha los conocimientos obtenidos gracias a la IA conversacional en las páginas web de las marcas para identificar y abordar los obstáculos que impiden el tratamiento, tanto para los profesionales sanitarios como para los pacientes

Bristol Myers Squibb acelera la aprobación de contenidos promocionales y aumenta la productividad con MLR de agentes

Creación de la base de datos para la IA

AstraZeneca aprovecha los datos sobre el acceso a los profesionales sanitarios para mejorar la orientación sobre el terreno y potenciar el crecimiento de las ventas

Bayer y Servier crean una base de datos global fiable para ampliar el uso de la inteligencia artificial y facilitar una mejor toma de decisiones en todos los mercados

Lograr un mayor impacto médico para mejorar los resultados de los pacientes

Biogen , UCB, y otra empresa biofarmacéutica líder que transforma los conocimientos médicos en medidas concretas para mejorar la toma de decisiones y los resultados de los pacientes

Bayer , Novo, y One MSL analizan cómo el creciente uso de la inteligencia artificial por parte de los profesionales sanitarios está transformando las estrategias de participación científica

"El ritmo de la innovación en el sector de las ciencias de la vida se está acelerando, y la inteligencia artificial está creando nuevas oportunidades para una interacción más significativa y oportuna con los profesionales sanitarios y los pacientes", afirmó Chris Moore, presidente de Veeva Europa. "Veeva Summit reúne a una comunidad de líderes para compartir conocimientos e ideas a medida que el sector avanza hacia un modelo comercial de agentes".

El evento está abierto exclusivamente a profesionales del sector de las ciencias de la vida, que pueden inscribirse en veeva.com/eu/Summit.

Acerca de Veeva SystemsVeeva ofrece la nube industrial para ciencias de la vida con aplicaciones, agentes, datos y consultoría. Comprometida con la innovación, la excelencia de sus productos y el éxito de sus clientes, Veeva presta servicios a más de 1.500 clientes, abarcando desde las mayores compañías farmacéuticas del mundo hasta empresas biotecnológicas emergentes. Como corporación de beneficio público, Veeva se compromete a equilibrar los intereses de todas las partes interesadas, incluidos clientes, empleados, accionistas y las industrias a las que sirve. Para obtener más información, visite veeva.com/eu.

Declaraciones prospectivas de VeevaEste comunicado contiene declaraciones prospectivas sobre los productos y servicios de Veeva y los beneficios esperados del uso de nuestros productos y servicios. Estas declaraciones se basan en nuestras expectativas actuales. Los resultados reales podrían diferir sustancialmente de los proporcionados en este comunicado y no tenemos obligación de actualizar dichas declaraciones. Existen numerosos riesgos que pueden afectar negativamente nuestros resultados, entre los que se incluyen los riesgos e incertidumbres divulgados en nuestro informe presentado en el Formulario 10-Q para el año fiscal finalizado el 31 de julio de 2026, que puede encontrar aquí (un resumen de los riesgos que pueden afectar nuestro negocio se encuentra en las páginas 33 y 34), y en nuestros informes posteriores presentados ante la SEC, a los que puede acceder a través de sec.gov.

Contacto:

Meera Lakhani-PatelVeeva Systemsmeera.lakhani-patel@veeva.com

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