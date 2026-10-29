Velo y McLaren Mastercard Formula 1 Team® convierten sueños de aficionados en el McLaren de Ciudad de México

(Información remitida por la empresa firmante)

- Cada pegatina cuenta una historia: Velo y McLaren Mastercard Formula 1 Team convierten los sueños más originales de los aficionados al automovilismo en la decoración del McLaren para Ciudad de México

LONDRES, 29 de octubre de 2026 /PRNewswire/ -- Velo y el McLaren Mastercard Formula 1 Team han plasmado algunos de los sueños más originales de los aficionados de la temporada en su coche para el Gran Premio de Ciudad de México, presentando la "Decoración de los Sueños" como una celebración de la creatividad, la individualidad y la autoexpresión de los aficionados.

Al comienzo de la temporada, se invitó a los consumidores adultos de Velo y a los aficionados al automovilismo de todo el mundo a compartir sus deseos más originales. Todas estas contribuciones han logrado viajar desde las redes sociales y los chats en grupo hasta el escenario mundial de las carreras, transformándose en pegatinas personalizadas que adornan el McLaren, las pantallas del paddock y el garaje durante el fin de semana de la carrera.

Además de ver sus sueños convertidos en realidad en el propio coche, los aficionados que crearon algunas de las propuestas más originales de la temporada pudieron vivirlas en el Centro Tecnológico de McLaren. Durante este mes, se unieron a los pilotos de McLaren, Lando Norris y Oscar Piastri, para disfrutar de experiencias inolvidables, como una clase de cerámica, la elaboración de matcha y sorprender a un grupo de chat de fans de McLaren con mensajes de voz y vídeos. No te pierdas estos momentos disponibles en el Instagram de Velo.

Abarcando desde bromas compartidas hasta ambiciones únicas en la vida, cada pegatina cuenta la historia de un sueño individual, transformando partes del coche en un álbum de recuerdos de afición, creatividad e imaginación.

"Fan 4 Lyf" representa el deseo de hacerse tatuajes iguales a los de Oscar y Lando

Una gorra con joyas refleja el sueño de adornar con brillos el uniforme y el coche de McLaren

"Bienvenido a la Línea Directa de Papaya" se inspiró en la petición de un fan a Zak Brown, consejero delegado de McLaren Racing, para que grabara su mensaje de voz

La "Decoración de los Sueños" marca el último capítulo de la campaña "Vive tu Afición" de Velo y el McLaren Mastercard Formula 1 Team, situando la individualidad de los aficionados en el centro de la historia.

A pesar de ello, para una aficionada, el sueño está a punto de hacerse aún más grande. En México, Yasmine, de 30 años, seguidora de McLaren y aspirante a fotógrafa, se pondrá detrás de la cámara para vivir una experiencia única con Velo.

Inspirada por el amor al automovilismo heredado de su padre y la pasión por la fotografía que le inculcó su madre, Yasmine va a estar integrada dentro de la comunidad McLaren durante todo el fin de semana, documentando las historias, la cultura y las conexiones que definen la afición en la Ciudad de México. Desde experiencias locales hasta acceso exclusivo al equipo, capturará el fin de semana a través de los ojos de una aficionada, viviendo la experiencia soñada de cualquier fan.

Malky Brown, directora global de contenido y alianzas de BAT, comentó: "Cada pegatina cuenta la historia original del sueño de un verdadero aficionado, lo que nos recuerda que la afición no es igual para todos, sino que es personal, creativa y única para cada uno. Por medio de Live Your Fandom, Velo ayuda a convertir esas historias únicas de los aficionados en momentos inolvidables, dándoles un lugar central en el Gran Premio de México".

Louise McEwen, directora de marketing de McLaren Racing, declaró: "La Familia Papaya está unida por una pasión compartida por todo lo que nuestro deporte ofrece, y esta decoración especial sitúa sus historias en el corazón del equipo. Al reunir ideas individuales en un diseño colectivo, celebramos la creatividad de nuestros aficionados dentro de uno de los escenarios más importantes del automovilismo".

Si desea más información sobre la campaña Velo x McLaren Mastercard Formula 1 Team "Live Your Fandom" y la "Decoración de los Sueños", visita el Instagram de Velo y la página web de McLaren Racing.

Solo para mayores de 18 años. Este producto contiene nicotina y es adictivo.

Imagen de la campaña: Descargar aquí

Consultas

Centro de medios@BATplc

Acerca de McLaren Racing

McLaren Racing fue fundado por medio del piloto Bruce McLaren en el año 1963. El equipo participó en su primera carrera de Fórmula 1 en 1966. Desde entonces, McLaren ha ganado 23 campeonatos mundiales de Fórmula 1, más de 200 Grandes Premios de Fórmula 1, las 500 Millas de Indianápolis en tres ocasiones y las 24 Horas de Le Mans en su primer intento.

McLaren Racing compite en tres categorías de carreras. El equipo participa en el Campeonato Mundial de Fórmula 1 de la FIA con los pilotos de McLaren Mastercard F1, Lando Norris y Oscar Piastri; en la NTT INDYCAR SERIES con los pilotos de Arrow McLaren, Pato O'Ward, Scott Dixon, Felix Rosenqvist y Ryan Hunter-Reay; y en la F1 Academy con las integrantes del Programa de Desarrollo de Pilotos, Ella Lloyd y Ella Stevens.

McLaren es un defensor de la sostenibilidad en el deporte y firmante del Compromiso de Acción Climática de la ONU. Está comprometida a lograr cero emisiones netas para el año 2040 y a fomentar una cultura diversa e inclusiva en la industria del automovilismo.

McLaren Racing – página web oficial

Acerca de BAT

BAT es una empresa líder mundial en bienes de consumo comprometida con acelerar la transición hacia un mundo sin humo y con la reestructuración de su cartera de productos para lograr una sostenibilidad a largo plazo. Su cartera abarca cigarrillos y una gama en rápido crecimiento de alternativas sin humo, como las bolsitas de nicotina Velo Modern Oral, el vaporizador Vuse y los productos calefactados glo. En el año 2025, BAT generó unos ingresos por valor de 25.600 millones de libras esterlinas.

La empresa aspira a llegar a 50 millones de consumidores adultos con sus productos sin humo para el año 2030 y que estos productos representen el 50% de los ingresos del grupo para 2035. A fecha de 30 de junio de 2026, las marcas sin humo de BAT eran utilizadas por 35 millones de consumidores adultos en todo el mundo, muchos de los cuales han dejado de fumar por completo o han reducido su consumo de cigarrillos. Los productos sin humo representaron el 19,8% de los ingresos del grupo.

Respaldada por medio de Omni™, su manifiesto para el cambio basado en la evidencia, la compañía sigue reforzando sus capacidades científicas en toxicología de sistemas, investigación clínica y conductual, y estudios posteriores a la comercialización.

Además de transformar su cartera de productos, BAT impulsa iniciativas destinadas a reducir su impacto ambiental y fomentar un impacto social positivo en toda su cadena de valor. En 2025, la compañía recibió la calificación Triple A de CDP por sus divulgaciones sobre cambio climático, seguridad hídrica y bosques.

Las referencias a "BAT", "la compañía", "grupo", "nosotros" y "nuestro" cuando denotan una opinión se refieren a British American Tobacco p.l.c., y cuando denotan actividades comerciales se refieren a British American Tobacco p.l.c. y sus filiales, colectiva o individualmente, según corresponda. Las expresiones colectivas utilizadas en relación con las actividades comerciales se utilizan únicamente por conveniencia y no implican ninguna otra relación entre entidades legales separadas y distintas. Para obtener más información, visite www.bat.com y www.asmokelessworld.com.

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