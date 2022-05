VENTURE GLOBAL ANUNCIA DECISIÓN FINAL DE INVERSIÓN Y CIERRE FINANCIERO PARA PLAQUEMINES LNG

La financiación de proyecto de 13.200 millones de dólares sanciona formalmente el primer proyecto de exportación de GNL de EE. UU. en alcanzar el cierre financiero desde Calcasieu Pass de Venture Global.

La transacción de financiación de proyectos más grande del mundo se cerró en 2022.

ARLINGTON, Va., 25 de mayo de 2022 /PRNewswire/ -- Hoy, Venture Global LNG anuncia una decisión final de inversión (FID) y el cierre exitoso del financiamiento del proyecto de 13.200 millones de dólares para la fase inicial (un aumento de 13,33 MTPA) de la instalación Plaquemines LNG y el oleoducto Gator Express asociado. Esta transacción representa la financiación de proyecto más grande del mundo cerrado hasta la fecha en 2022. Los ingresos de financiación de deuda y capital financian completamente el saldo de construcción y puesta en marcha de la fase inicial. Este es el primer proyecto de GNL ubicado en Estados Unidos que alcanza un cierre financiero desde la instalación Calcasieu Pass de Venture Global en agosto de 2019.

"El equipo de Venture Global se enorgullece de anunciar FID en nuestro segundo proyecto, Plaquemines LNG, solo unos meses después de que comenzaran las exportaciones en Calcasieu Pass. Quiero agradecer a nuestro equipo por sus incansables esfuerzos para respaldar este notable logro", dijo Mike Sabel, consejero delegado de Venture Global GNL. "Plaquemines se basará en el éxito de Calcasieu Pass, que batió récords mundiales de velocidad y ejecución. El proyecto ha atraído un sólido apoyo financiero y comercial que nos ha permitido sancionar formalmente este proyecto en un momento crítico para los mercados energéticos. La velocidad importa más que nunca y Venture Global está en una posición única para llevar rápidamente el GNL de EE. UU. al mercado para respaldar la seguridad energética global y el progreso ambiental. Me gustaría agradecer a nuestros clientes, prestamistas, asesores, socios de construcción y socios locales en Luisiana por su confianza y apoyo".

Plaquemines LNG ha recibido todos los permisos necesarios, incluida la autorización de FERC y la autorización de exportación no FTA del Departamento de Energía de EE. UU. Además, la compañía ha ejecutado Acuerdos de Compra y Venta (SPA) a 20 años para el 80 % del proyecto completo de 20,0 MTPA. Los clientes de la fase uno de Plaquemines LNG incluyen PGNiG, Sinopec, CNOOC, Shell y EDF; los clientes de la fase dos anunciados hasta la fecha incluyen ExxonMobil, PETRONAS y New Fortress Energy. La comercialización está en marcha para la tercera instalación de la compañía, CP2, y ya se han ejecutado dos SPA con ExxonMobil y New Fortress Energy para este proyecto.

El grupo de prestamistas para la financiación de la construcción de la empresa incluye los principales bancos del mundo, que abarcan varios continentes. Los prestamistas que proporcionaron financiación al cierre son: Bank of America, N.A., Banco Santander, S.A., Bank of China, CaixaBank, S.A., Deutsche Bank AG, New York Branch, Goldman Sachs Bank USA, Industrial and Commercial Bank of China Limited, ING Capital LLC, JPMorgan Chase Bank, N.A., Landesbank Baden Württemberg, Mizuho Bank, Ltd., Morgan Stanley Senior Funding, Inc., MUFG Bank, Ltd., Natixis, Nomura Securities International, Inc., Royal Bank of Canada, Sumitomo Mitsui Banking Corporation, The Bank of Nova Scotia y Truist Bank.

Bank of America, Goldman Sachs, ING, JP Morgan, Mizuho, Morgan Stanley y RBC actuaron como bancos principales de Venture Global para la transacción. Latham & Watkins LLP actuó como asesor legal de Venture Global y Skadden, Arps, Slate, Meagher & Flom LLP actuó como asesor legal de los prestamistas.

Acerca de Venture Global LNG

Venture Global es un proveedor a largo plazo y de bajo coste de GNL de EE. UU. procedente de cuencas de gas natural de América del Norte ricas en recursos. La primera instalación de Venture Global, Calcasieu Pass, comenzó a producir GNL en enero de 2022. La compañía también está construyendo o desarrollando una capacidad de producción adicional de 60 MTPA en Luisiana para proporcionar energía limpia y asequible al mundo.

La compañía está desarrollando proyectos de Captura y Secuestro de Carbono (CCS) en cada una de sus instalaciones de GNL.