VentureMed Group anuncia que ahora opera como Flex Vascular

MINNEAPOLIS, 6 de marzo de 2026/PRNewswire/ -- VentureMed Group, Inc., una innovadora empresa de dispositivos médicos especializada en la preparación de vasos y la gestión del acceso para fístulas e injertos AV y enfermedades vasculares periféricas, anunció hoy que ahora opera como Flex Vascular.

El nombre DBA (Doing Business As) refleja el compromiso de la compañía con la innovación vascular y se alinea directamente con su tecnología insignia, el sistema FLEX Vessel Prep™.

"Flex Vascular representa con mayor claridad quiénes somos y qué hacemos", afirmó Denis Harrington, consejero delegado. "A medida que la adopción de FLEX Vessel Prep ha crecido, se ha vuelto cada vez más importante que nuestro nombre de cara al público se alinee claramente con nuestro enfoque vascular y la tecnología que ofrecemos a médicos y pacientes".

VentureMed Group, Inc. sigue siendo la entidad corporativa legal de la compañía. La transición a operar como Flex Vascular supone una actualización de la marca y no implica un cambio de propiedad, liderazgo, estructura corporativa, oferta de productos ni estatus regulatorio.

El producto estrella de la compañía, el sistema FLEX Vessel Prep™, se mantiene sin cambios. El dispositivo cuenta con la aprobación 510(k) de la FDA y la marca CE, y está diseñado para optimizar la preparación vascular mediante la tecnología patentada de creación de microincisiones endovasculares cinéticas (KEMIC). A diferencia de los métodos tradicionales con balón que aplican presión estática, KEMIC aprovecha el movimiento controlado y la aposición vascular dinámica para crear microincisiones largas y precisas. Este mecanismo facilita la ganancia luminal, puede mejorar la absorción del fármaco cuando se utiliza en terapia combinada y puede reducir el traumatismo vascular, con el objetivo de disminuir el riesgo de reestenosis.

Los clientes, socios y partes interesadas empezarán a ver el nombre Flex Vascular en las comunicaciones, materiales y plataformas digitales de la compañía. Esto no afectará a los contratos existentes, los precios, la disponibilidad del producto ni la atención al cliente.

Para obtener más información, visite www.FlexVascular.com.

Acerca de Flex Vascular

Flex Vascular (VentureMed Group, Inc.) es una empresa privada pionera de dispositivos médicos con sede en Minnesota, dedicada a impulsar soluciones endovasculares para el acceso arteriovenoso (AV) y las intervenciones vasculares periféricas. Su tecnología estrella, el sistema FLEX Vessel Prep™, es un dispositivo con la aprobación 510(k) de la FDA y la marca CE, diseñado para optimizar la preparación vascular mediante su tecnología patentada de creación de microincisiones endovasculares cinéticas (KEMIC).

Contacto para medios: Tom Michalstmichals@flexvascular.com+1(763) 951-0280

