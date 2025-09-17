VeriPark recibe el premio Microsoft AI Business Solutions Inner Circle 2025-2026

(Información remitida por la empresa firmante)

VeriPark recibe el reconocimiento de Microsoft gracias a sus excelentes resultados en ventas e innovación

LONDRES, 17 de septiembre de 2025 /PRNewswire/ -- VeriPark, socio de soluciones de Microsoft en la industria de servicios financieros, ha sido seleccionado para el Microsoft Inner Circle 2025-2026 de AI Business Solution.

La participación en el Inner Circle se basa en los logros de ventas que posicionan a VeriPark en la cima de la red global de socios de Soluciones Empresariales de IA de Microsoft. Los miembros del Inner Circle son reconocidos por su alto rendimiento al ofrecer soluciones innovadoras que ayudan a las organizaciones a destacar.

Ozkan Erener, consejero delegado de VeriPark, indicó: "Ser reconocidos una vez más en el AI Business Solutions Inner Circle de Microsoft es un honor y un testimonio de nuestro firme compromiso con la innovación. Este hito subraya la solidez de nuestra colaboración con Microsoft y nuestra misión compartida de transformar el futuro de los servicios financieros".

VeriPark se unió al Inner Circle de Microsoft en 2011 y desde entonces ha seguido destacando. Este honor sitúa a VeriPark entre los asesores más fiables del mundo para las instituciones financieras que buscan aprovechar el poder de la IA, Dynamics 365 y Microsoft Cloud.

"Los socios de Inner Circle están a la vanguardia en la obtención de resultados empresariales transformadores. Impulsan a las organizaciones a reimaginar la productividad y generar valor a través de Microsoft Copilot, Dynamics 365 y Power Platform" afirmó Peter Jensen, responsable de Soluciones Empresariales de IA de Microsoft en Soluciones para Socios Empresariales. "Estos socios combinan un profundo conocimiento del sector con soluciones innovadoras y estratégicas para ayudar a los clientes a modernizar sus operaciones, optimizar la toma de decisiones e impulsar un crecimiento sostenible".

VeriPark es un proveedor global de soluciones que permite a las instituciones financieras convertirse en líderes digitales, priorizando la Experiencia del Cliente en la transformación digital. La suite de Experiencia del Cliente (CX) de VeriPark, basada en IA, ofrece experiencias de cliente de primer nivel en canales digitales y asistidos. Nuestra plataforma unificada unifica datos, organiza experiencias inteligentes e integra la toma de decisiones en tiempo real en cada interacción. Con un enfoque exclusivo en FSI, nuestras soluciones abarcan desde la entrega omnicanal y la interacción con el cliente hasta la automatización de sucursales y la organización de préstamos , acelerando la transformación digital, impulsando la productividad y generando resultados empresariales.

Con sede en el Reino Unido, VeriPark opera en Europa, Norteamérica (Canadá y Estados Unidos), Asia, África y Oriente Medio. Nuestros cinco centros de desarrollo internacionales, que incluyen centros en Canadá, Bulgaria e India, nos permiten escalar la innovación rápidamente y ofrecer soluciones probadas, seguras y escalables.

