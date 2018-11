La versión más reciente de la aplicación móvil OneTouch Reveal® brinda aún más información para el manejo de la diabetes

Publicado 30/10/2018 12:58:55 CET

Una de las mejores aplicaciones globales para la diabetes ahora detecta patrones recurrentes, altos y bajos, y notifica automáticamente a los usuarios para que puedan actuar para evitarlos en el futuro

CHESTERBROOK, Pensilvania, 30 de octubre de 2018 /PRNewswire/ -- LifeScan Inc., líder mundial en la medición de glucosa en sangre, lanzó hoy la última versión de su aplicación móvil OneTouch Reveal® con tres nuevas características que brindan aún más información para el control de la diabetes. Esta aplicación de diabetes ha sido la número uno en descargas de los Estados Unidos y Canadá desde 2017 y es una de las aplicaciones de diabetes más descargadas del mundo.(1)

https://mma.prnewswire.com/media/776478/Lifescan_Inc_OneTouch_Reveal_app.jpg [https://mma.prnewswire.com/media/776478/Lifescan_Inc_OneTouch_Reveal_app.jpg]

La aplicación móvil OneTouch Reveal® es una herramienta de control de la diabetes que puede ayudar a las personas con diabetes a realizar un seguimiento del azúcar en sangre desde su dispositivo inalámbrico y compartir fácilmente los resultados con su equipo de atención médica y sus seres queridos. Además de la característica clave de la aplicación, que es dibujar una línea cronológica de eventos y actividades importantes relacionados con el azúcar en la sangre, organizados en un diario digital codificado por colores, la versión recién lanzada de la aplicación móvil OneTouch Reveal® ahora incluye estas nuevas funciones fáciles de usar:

-- Notificaciones automáticas sobre patrones recurrentes, altos o bajos: La aplicación ahora identifica picos y caídas recurrentes, y notifica a los usuarios a través de alertas de suscripción en su teléfono móvil para que puedan tomar medidas para evitarlas en el futuro. Hay cinco mensajes diferentes que inlcuyen: alto patrón detectado (1 semana); bajo patrón detectado (1 semana); alto patrón recurrente detectado (en los últimos 14 días); bajo patrón recurrente detectado (últimos 14 días); y un recordatorio de sincronización. -- Establecimiento de objetivos y seguimiento : Permite a los usuarios establecer y hacer un seguimiento de objetivos personalizados para las pruebas de glucosa en sangre, el registro de carbohidratos y la cantidad de pasos que se toman por día. -- Monitoreo significativo: El nuevo comparador A1C muestra a los usuarios su promedio de 90 días en comparación con el laboratorio A1c ingresado para que puedan ver sus niveles de azúcar en la sangre a lo largo del tiempo.

«La aplicación móvil OneTouch Reveal® tiene excelentes características para una persona visual como yo», aseguró Mila Clarke Buckley, medidora de OneTouch Verio Flex® y usuaria de la aplicación móvil OneTouch Reveal® que vive con diabetes tipo 2 y autora del blog Hangry Woman [https://hangrywoman.com/]. «No creía que la aplicación pudiera mejorar, pero con esta actualización ahora puedo configurar y hacer un seguimiento de mis objetivos personalizados y visualizar mi progreso a través del tiempo con la nueva funcionalidad de seguimiento de objetivos de la aplicación. Los nuevos mensajes de notificación automática me permiten no saltarme nada en mi día a día. ¡Simplemente tengo que darme cuenta, tomar medidas para volver a los márgenes establecidos y seguir a lo mío!».

La aplicación móvil OneTouch Reveal® se sincroniza a la perfección con el sistema de medición de glucosa en sangre (BGM, en sus siglas en inglés) OneTouch Verio Flex® con Bluetooth® incorporado de (i) Smart Technology. Juntas, estas herramientas ayudan a los pacientes a comprender los valores de glucosa que presentan en sangre, a tomar medidas para volver a los márgenes establecidos y seguir con su vida.

Con más de 1,3 millones de descargas totales y más de 107 millones de resultados de glucosa en sangre registrados, la aplicación móvil OneTouch Reveal® está disponible actualmente como una descarga gratuita para dispositivos Apple® en los dispositivos App Store® y Android(TM) en Google Play(TM) en 24 países a nivel mundial, incluidos Argentina, Argelia, Austria, Bélgica, Brasil, Canadá, Colombia, República Checa, Chile, Croacia, Francia, Alemania, India, Italia, Irlanda, México, Polonia, Portugal, Qatar, Eslovenia, España, Emiratos Árabes Unidos, Reino Unido y Estados Unidos.

Otra innovación reciente de LifeScan: el sistema OneTouch Verio Reflect(TM) con Blood Sugar Mentor(TM)(2) recibió la certificación de marcado CE la semana pasada y su lanzamiento comercial está previsto para principios de noviembre en Francia y para 2019 en otros mercados de la EMEA. Además, el medidor OneTouch Ultra Plus Reflect(TM), el medidor de glucosa en sangre con las mismas características que el medidor OneTouch Verio Reflect(TM), utiliza las tiras reactivas OneTouch Ultra Plus® en lugar de las tiras reactivas OneTouch Verio® y también está a la espera del marcado CE con lanzamiento previsto en Alemania, Bélgica y otros mercados de la EMEA en 2019. El sistema OneTouch Verio Reflect(TM) también se ha enviado a la Administración de Drogas y Alimentos (FDA) de los EE. UU. para la obtención de la acreditación 510 (k) y a Health Canada para una licencia de dispositivo médico. Estos nuevos sistemas también se sincronizarán a la perfección con la aplicación móvil OneTouch Reveal®, y desbloquearán funciones adicionales en la aplicación móvil OneTouch Reveal®, como los mensajes de Blood Sugar Mentor(TM), la personalización de la configuración del dispositivo desde la aplicación y la sincronización del etiquetado.

Acerca de LifeScan, Inc.Lifescan, Inc. es un líder mundial en la medición de glucosa en sangre. Globalmente, hay más de 20 millones de personas que dependen de los productos de la marca OneTouch® para ayudarles a gestionar su diabetes, mientras que la plataforma OneTouch Verio® ha demostrado una elevada precisión durante siete años a través de más de 70 000 puntos de datos clínicos(3). En los EE. UU., Lifescan, Inc. es la empresa líder en la medición de glucosa en sangre y los productos de su marca OneTouch® son los más recomendados por endocrinos, médicos de atención primaria y farmacéuticos en comparación con cualquier otra marca. Para más información, visite: www.OneTouch.com [http://www.onetouch.com/].

(1) Datos de mercado de la aplicación de diabetes de Research2Guidance, 18 de octubre de 2018

(2) Blood Sugar Mentor(TM) se refiere a los mensajes de patrón, mensajes de mentores o mensajes de premios que pueden aparecer con los resultados de glucosa en sangre

(3) Setford, et al. Seven-year surveillance of the clinical performance of a blood glucose test strip product (Supervisión durante siete años del rendimiento clínico de un producto de tiras reactivas de glucosa en sangre). Journal of Diabetes Science and Technology(2017) 1-85

https://mma.prnewswire.com/media/749088/Lifescan_Logo.jpg [https://mma.prnewswire.com/media/749088/Lifescan_Logo.jpg]

Foto -- https://mma.prnewswire.com/media/776478/Lifescan_Inc_OneTouch_Reveal_app.jpg [https://mma.prnewswire.com/media/776478/Lifescan_Inc_OneTouch_Reveal_app.jpg]

Logo - https://mma.prnewswire.com/media/749088/Lifescan_Logo.jpg [https://mma.prnewswire.com/media/749088/Lifescan_Logo.jpg]

CONTACTO: CONTACTO: Bridget Kimmel, (215) 688-6033, BKimmel@its.jnj.com

Sitio Web: http://www.lifescan.com/