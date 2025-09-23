Con la vida de millones de niños en juego, Bill Gates afirma que la humanidad se encuentra en una encrucijada (2)

(Información remitida por la empresa firmante)

En el evento Goalkeepers 2025, Gates presenta una hoja de ruta para salvar millones de vidas de niños más para 2045 si los gobiernos aprovechan al máximo su presupuesto y amplían una línea de innovaciones asequibles que salvan vidas.

Anuncia un nuevo compromiso con la reposición de fondos del Fondo Mundial para el período 2026-2028 para prevenir las muertes por sida, tuberculosis y malaria.

Reconoce al presidente del Gobierno de España con el Premio Goalkeeper Global 2025 y a 10 figuras clave por su ingenio y resiliencia, y por ofrecer esperanza y soluciones ante los drásticos recortes de financiación

NUEVA YORK, 23 de septiembre de 2025 /PRNewswire/ -- En su evento Goalkeepers 2025, el presidente de la Fundación Gates, Bill Gates, se presentó ante una audiencia de más de 1.000 líderes mundiales de gobiernos, comunidades, filantropía y el sector privado, y lanzó un llamamiento contundente pero esperanzador a los líderes mundiales: salvar la vida de millones de niños y eliminar algunas de las enfermedades más mortales de la historia para 2045.

"La humanidad se encuentra en una encrucijada. Con la vida de millones de niños en juego, los líderes mundiales tienen una oportunidad única en su generación de hacer algo extraordinario", declaró Gates. "Las decisiones que tomen ahora —ya sea seguir adelante con los drásticos recortes propuestos a la ayuda sanitaria o brindar a los niños del mundo la oportunidad que merecen de vivir una vida sana— determinarán el futuro que dejaremos a la próxima generación".

Este año, los países donantes, que se enfrentan a desafíos internos, altos niveles de deuda y el envejecimiento de la población, recortaron drásticamente la financiación de la ayuda global al desarrollo para la salud (DAH). Según un estudio reciente del Instituto de Métricas y Evaluación de la Salud (IHME), la DAH global se redujo un 21% entre 2024 y 2025, y se encuentra actualmente en su nivel más bajo en 15 años. Con decisiones clave sobre la financiación de la salud mundial previstas para antes de fin de año, los niveles totales de financiación podrían aumentar. Sin embargo, si los recortes actuales se mantienen, amenazan décadas de progreso que permitieron reducir la mortalidad infantil a la mitad desde el año 2000, de 10 millones de niños a menos de 5 millones al año, uno de los mayores logros de la humanidad.

Durante el evento anual, que este año se centró en reavivar el compromiso compartido de salvar vidas infantiles, Gates anunció la promesa de su fundación de aportar 912 millones de dólares durante tres años a la reposición del Fondo Mundial de Lucha contra el SIDA, la Tuberculosis y la Malaria para el período 2026-2028. El Fondo Mundial es una de las iniciativas más eficaces para salvar vidas del siglo XXI. Su ciclo de reposición de fondos finaliza este noviembre, lo que subraya la urgencia de que los gobiernos tomen decisiones cruciales en las próximas semanas y meses para la vida de millones de personas.

"Lo que está sucediendo con la salud infantil mundial es peor de lo que la mayoría de la gente cree, pero nuestras perspectivas a largo plazo son mejores de lo que la mayoría de la gente puede imaginar", declaró Gates. "No espero que la mayoría de los gobiernos restablezcan repentinamente la ayuda exterior a niveles históricos, pero soy optimista y creo que los gobiernos pueden y harán lo necesario para salvar al mayor número posible de niños", añadió Gates.

Con la reducción de los presupuestos mundiales de salud como telón de fondo, el evento Goalkeepers destacó a las personas, la ciencia, las innovaciones y las políticas que están impulsando soluciones para que los líderes puedan hacer más con menos.

Una hoja de ruta hacia un futuro más saludable

"Tenemos una hoja de ruta para salvar a millones de niños y convertir algunas de las enfermedades infantiles más mortales en algo histórico para 2045", afirmó Gates. "Insto a los líderes mundiales a invertir en la salud de todas las personas, especialmente de los niños, para lograr este futuro".

Los resultados del trabajo de la Fundación Gates y el IHME indican que mantener las inversiones globales en salud infantil y ampliar las innovaciones que salvan vidas podría reducir la mortalidad infantil a la mitad en los próximos 20 años.

La hoja de ruta incluye:

Renovar las inversiones en iniciativas de eficacia comprobada, como el Fondo Mundial y Gavi, la Alianza para las Vacunas, para ayudar a los países a tomar decisiones sanitarias más inteligentes y rentables; obtener acceso a vacunas, medicamentos y tratamientos de eficacia comprobada; y centrarse en la sostenibilidad y la transición hacia la autosuficiencia.

Priorizar los sistemas de atención primaria de la salud, incluso ante decisiones presupuestarias complejas, para prevenir, detectar y tratar las enfermedades infantiles de forma temprana.

Invertir en mayor I+D e implementar eficazmente innovaciones revolucionarias que incluyan: Un conjunto de nuevos enfoques para combatir la malaria, incluyendo innovaciones que impiden que los mosquitos transmitan parásitos y tratamientos de dosis única para acelerar la erradicación de la enfermedad. Medicamentos contra el VIH de acción prolongada y opciones de prevención que reemplazan las píldoras diarias para reducir las muertes por SIDA a un solo dígito. Nuevas vacunas maternas contra el virus respiratorio sincitial (VRS) y el estreptococo del grupo B (SGB) que tienen el potencial de proteger a los bebés de enfermedades respiratorias mortales. Inteligencia artificial para aprovechar la entrega más inteligente, rápida y económica de medicamentos seguros y rentables para mejorar drásticamente las vidas.



Un nuevo compromiso trienal con el Fondo MundialDesde 2002, el Fondo Mundial ha salvado más de 70 millones de vidas; ha reducido las muertes por sida, tuberculosis y malaria en más del 60%; y ha fortalecido la seguridad sanitaria mundial. Cada dólar invertido en el Fondo Mundial genera aproximadamente 19 dólares en beneficios económicos y de salud.

El nuevo compromiso de la fundación eleva sus compromisos totales con el Fondo Mundial a 4.900 millones de dólares desde 2002, convirtiéndola en una de sus mayores inversiones. El compromiso busca impulsar a gobiernos, filántropos y el sector privado para que aporten importantes inversiones para la Octava Reposición del Fondo, coorganizada por Sudáfrica y el Reino Unido. Con millones de vidas en juego, el nivel de inversión en el Fondo Mundial durante los próximos tres años determinará si el mundo salva millones de vidas; frena el VIH, la tuberculosis y la malaria; y fortalece las economías y la seguridad sanitaria mundial.

"Hoy en día, una generación entera está viva gracias a la generosidad mundial, las inversiones inteligentes y el arduo trabajo de los gobiernos y los socios del Fondo Mundial", declaró Gates. "Ahora debemos ir más allá para que la próxima generación crezca en un mundo donde ningún niño muera por causas prevenibles".

Celebrando el Premio Goalkeeper y a los CampeonesEn reconocimiento a su continuo compromiso con el avance de los Objetivos Mundiales, la fundación anunció al presidente del Gobierno de España, Pedro Sánchez, como ganador del Premio Goalkeeper 2025. Bajo el liderazgo del presidente Sánchez, España aumentó sus contribuciones al Fondo Mundial este año en casi un 12% y a Gavi en un 30%, amplió la ayuda oficial al desarrollo (AOD) y albergó la histórica Conferencia Internacional sobre la Financiación para el Desarrollo en junio de 2025.

El evento también rindió homenaje a los Campeones de Goalkeepers: expertos, innovadores y defensores que impulsan el progreso de la supervivencia infantil en todo el mundo. Entre ellos se incluyen:

Doctor Abhay Bang y doctora Rani Bang ( India ): Pioneros en la atención médica comunitaria en India

Pioneros en la atención médica comunitaria en David Beckham (Reino Unido): Promoviendo la salud y la educación infantil

Promoviendo la salud y la educación infantil Krystal Mwesiga Birungi ( Uganda ): Promoviendo políticas centradas en la juventud y el acceso equitativo a la salud en toda África

Promoviendo políticas centradas en la juventud y el acceso equitativo a la salud en toda África Toni Garrn (Alemania): Movilizando recursos para ampliar la educación y la atención médica para niñas

Movilizando recursos para ampliar la educación y la atención médica para niñas John Green (Estados Unidos): Utilizando la narración y la promoción para generar conversaciones vitales sobre la tuberculosis y la salud mental entre los jóvenes

Utilizando la narración y la promoción para generar conversaciones vitales sobre la tuberculosis y la salud mental entre los jóvenes Osas Ighodaro ( Nigeria ): Impulsando la concienciación y la acción en la lucha contra la malaria

Impulsando la concienciación y la acción en la lucha contra la malaria Doctor Donald Kaberuka (Ruanda): Impulsando la financiación mundial de la salud para el fortalecimiento eficaz de los sistemas de salud y la ampliación del acceso a la atención médica en todo el mundo

Impulsando la financiación mundial de la salud para el fortalecimiento eficaz de los sistemas de salud y la ampliación del acceso a la atención médica en todo el mundo Jerop Limo (Kenia): Promoviendo la concienciación y la atención del VIH para niños y familias en toda África

Promoviendo la concienciación y la atención del VIH para niños y familias en toda África Reem Al-Hashimy (Emiratos Árabes Unidos): Promoviendo la inversión en salud y educación a través de iniciativas como Dubai Cares

Promoviendo la inversión en salud y educación a través de iniciativas como Dubai Cares Doctora Naveen Thacker ( India ): Promoviendo la salud infantil mediante innovaciones comunitarias

"No podemos detenernos en casi"El evento Goalkeepers fue copresentado por el cantante, compositor y cantautor Jon Batiste, quien regresó como comisario musical por segundo año con el coro de la escuela primaria PS22, y la actriz y directora Olivia Wilde. Juntos, instaron al público a recordar que, si bien el mundo ha progresado, "no podemos detenernos en casi", que fue el tema del evento.

Defensores comunitarios, científicos, trabajadores de la salud, líderes religiosos y activistas de Bangladesh, Indonesia, Kenia, Madagascar, Nigeria, Senegal, Sudáfrica, Uganda y Estados Unidos compartieron historias impactantes de resiliencia e innovación. Varios presentaron tecnologías innovadoras que ya salvan vidas y acercan al mundo a la erradicación de enfermedades mortales.

"Cada año, Goalkeepers reúne a creadores de cambios para inspirarnos e impulsarnos mutuamente", declaró Dawda Jobarteh, subdirectora de la campaña Goalkeepers de la fundación. "Juntos, podemos reimaginar un futuro sin muertes infantiles prevenibles y abrir camino a la próxima ola de avances para los niños del mundo".

Los presentadores de las sesiones del evento incluyeron a Rick Warren, pastor y autor; El Hadji Mansour Sy, copresidente del Consejo Mundial de Religiones por la Paz; Ingrid Silva, bailarina de ballet y activista; Krista Tippett, periodista y autora; Latif Nasser, copresentador de "Radiolab"; y Budi Gunadi Sadikin, ministro de salud de Indonesia.

Mirando hacia el futuroA finales de este año, Goalkeepers se expandirá a Oriente Medio por primera vez, reuniendo a líderes, innovadores y creadores de cambios de toda la región y más allá en Abu Dabi el 8 de diciembre.

Anteriormente, la fundación publicará su Informe Goalkeepers 2025, centrado en el impacto que las decisiones de los líderes de aquí a fin de año tendrán en salvar vidas infantiles.

A principios de este año, Gates hizo un anuncio histórico: donaría prácticamente todo su patrimonio a la fundación para impulsar el progreso en salvar y mejorar vidas. También anunció que la fundación invertiría 200.000 millones de dólares durante los próximos 20 años, trabajando con sus socios para lograr el máximo progreso posible en tres objetivos principales: acabar con las muertes evitables de madres y bebés; garantizar que la próxima generación crezca sin sufrir enfermedades infecciosas mortales; y sacar a millones de personas de la pobreza, encaminándolas hacia la prosperidad. Al finalizar el período de 20 años, la fundación finalizará sus operaciones.

Puede encontrar fotos y material adicional del evento, biografías completas de los campeones de Goalkeepers y más aquí.

Acerca de la Fundación Gates

Guiada por la convicción de que cada vida tiene el mismo valor, la Fundación Gates trabaja para ayudar a todas las personas a llevar una vida sana y productiva. En países en desarrollo, colaboramos con socios para crear soluciones impactantes que permitan a las personas tomar las riendas de su futuro y alcanzar su máximo potencial. En Estados Unidos, nuestro objetivo es garantizar que todos, especialmente aquellos con menos recursos, tengan acceso a las oportunidades necesarias para el éxito académico y personal. Con sede en Seattle, Washington, la fundación está dirigida por su consejero delegado, Mark Suzman, bajo la dirección de Bill Gates y nuestro consejo directivo.

Acerca de Goalkeepers

Goalkeepers es la campaña de la fundación para acelerar el progreso hacia los Objetivos de Desarrollo Sostenible (Objetivos Mundiales). Al compartir historias y datos que respaldan los Objetivos Mundiales a través de un informe anual, la Fundación Gates espera inspirar a una nueva generación de líderes: Goalkeepers que conciencian sobre el progreso, exigen responsabilidades a sus líderes e impulsan acciones para alcanzar los Objetivos Mundiales.

Contacto para medios: media@gatesfoundation.org

View original content:https://www.prnewswire.com/news-releases/con-la-vida-de-millones-de-ninos-en-juego-bill-gates-afirma-que-la-humanidad-se-encuentra-en-una-encrucijada-302563604.html