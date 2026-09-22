vivo Entre las 100 Mejores Marcas de Kantar BrandZ China: Puesto 33 y Premio a la Innovación

(Información remitida por la empresa firmante)

-vivo vuelve a situarse entre las 100 marcas chinas más valiosas de Kantar BrandZ, alcanza el puesto 33 y recibe el premio a la Innovación Inspiradora - Avance en la Industria

SHANGHAI, 22 de septiembre de 2026 /PRNewswire/ -- El 9 de septiembre, Kantar celebró en el W Hotel de Shanghái el Kantar BrandZ China Brand Festival 2026, bajo el lema Smart Creates Everything, junto con la presentación del ranking de las 100 marcas chinas más valiosas. Por tercer año consecutivo, vivo fue incluida entre las 100 principales marcas chinas de Kantar BrandZ, donde alcanzó el puesto 33. Además, la compañía recibió el premio Kantar BrandZ a la Innovación Inspiradora - Avance en la Industria.

En un mercado cada vez más homogéneo, en el que las especificaciones técnicas se han convertido en uno de los principales terrenos de competencia, vivo ha decidido tomar un camino diferente. La compañía ha situado la innovación en imagen en el centro de su estrategia para redefinir las reglas competitivas del sector de los smartphones. Gracias a su arraigada filosofía de Tecnología centrada en las personas y a sus avanzadas capacidades fotográficas, vivo ha construido una identidad de marca propia e inconfundible entre los consumidores, uno de los factores clave de este reconocimiento.

Durante el último año, la fotografía móvil ha evolucionado desde la carrera por los píxeles hacia soluciones diseñadas para situaciones reales. Los consumidores ya no se fijan únicamente en las especificaciones, sino que buscan una experiencia creativa más profesional y de mayor calidad. vivo X300 Ultra responde precisamente a esta tendencia. Su teleobjetivo dual de focal fija no solo amplía las posibilidades de la fotografía móvil, sino que también resuelve necesidades habituales en escenarios como conciertos o viajes. Al mismo tiempo, sus capacidades de vídeo mejoradas y su flujo de trabajo profesional permiten a los creadores de contenido trabajar con un equipo más ligero.

En torno al concepto de marca Empieza a crear, vivo comunica algo más que ventajas tecnológicas: propone una forma de vida basada en estar siempre preparado para salir, descubrir y capturar cada momento. Desde las mejoras funcionales hasta la creación de valor, vivo convierte la innovación en experiencias reales y perceptibles para los consumidores, lo que le ha permitido mantener un reconocimiento sostenido en el mercado.

A medida que evoluciona el marketing del sector, la competencia entre marcas está pasando de demostrar hasta dónde llega la tecnología a explicar cómo puede ayudar a los usuarios a crear valor. vivo se adelantó a esta transformación al dejar de presentarse únicamente como una compañía que exhibe tecnología para convertirse en una marca que ayuda a registrar y amplificar las historias de sus usuarios.

El evento de lanzamiento de la serie S60 refleja claramente este enfoque. Más que una presentación de producto convencional, fue una conversación sobre la vida y las emociones, centrada en descubrir y documentar la belleza de lo cotidiano. Al mismo tiempo, vivo continúa creando experiencias enriquecedoras a través de sus gamas prémium y convierte progresivamente Blue Image en un vínculo emocional entre la marca y los momentos más valiosos de la vida de los consumidores. De este modo, la relación con la marca va más allá del uso del producto y acompaña a los usuarios en su forma de expresarse y contar su propia vida.

La globalización de vivo no consiste simplemente en trasladar a otros mercados la experiencia adquirida en China. Bajo una propuesta de marca común, basada en la Tecnología centrada en las personas, la compañía desarrolla una profunda estrategia de localización. El debut de vivo X300 Ultra en MWC 2026, con lanzamientos simultáneos en Europa y China, demuestra la capacidad de vivo para competir con las principales marcas internacionales en el segmento prémium. En los mercados internacionales, la compañía mantiene su filosofía Cuanto más local, más global y cuenta una misma historia de marca, centrada en las personas, de una forma más cercana y relevante para cada público local.

Los estudios a largo plazo de Kantar BrandZ demuestran que la clave para aumentar el valor de una marca reside en que su innovación resulte significativa para los consumidores. vivo siempre se ha guiado por las necesidades reales de las personas y ha transformado la innovación tecnológica en experiencias de uso valiosas. Así, la compañía ha reforzado progresivamente su valor de marca y ha sentado las bases para seguir creciendo de forma sostenida.

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