Voltage Energy obtiene la primera certificación EBOS de 2 kV para sistemas completos de la industria de UL Solutions

CHAPEL HILL, N.C., 15 de diciembre de 2025 /PRNewswire/ -- En diciembre de 2025, UL Solutions otorgó a Voltage Energy Group ("Voltage Energy") una certificación para su solución de equilibrio eléctrico del sistema (EBOS) completo para aplicaciones de cables fotovoltaicos (PV) de 2 kV que cubren las series de productos LYNX, IBEX, IBEX PLUS y ALEX según UL 9703.

Los proyectos solares a gran escala evalúan cada vez más la transición de sistemas de 1500 VCC a sistemas de 2 kV para aumentar el rendimiento energético, reducir los gastos de capital y mejorar la fiabilidad a largo plazo. Esta certificación confirma que el sistema EBOS de 2 kV de Voltage Energy superó con éxito las pruebas de verificación de UL Solutions para los requisitos del sistema de 2 kV, lo que convierte a Voltage Energy en uno de los primeros proveedores de soluciones EBOS en obtener la certificación a nivel de sistema para una arquitectura de 2 kV.

"Recibir la certificación UL para nuestra solución EBOS de sistema completo de 2 kV refleja nuestro compromiso de ofrecer soluciones que ayuden a la industria a escalar los diseños fotovoltaicos de próxima generación", afirmó Ángel López, director de Calidad de Voltage Energy. "Pasar a 2 kV no es solo una actualización de componentes. Requiere un progreso coordinado en toda la cadena de valor, con módulos, inversores y EBOS validados conjuntamente, respaldados por estándares alineados y pruebas cruzadas que reducen la variabilidad en la implementación en campo".

"UL Solutions se esfuerza por apoyar a sus clientes en la exploración de nuevas innovaciones y asegurar su lanzamiento al mercado", destacó Evan Xiao, gerente general regional de UL para Asia. "La validación unificada del sistema y las prácticas de instalación repetibles son esenciales para escalar el ecosistema de 2 kV. La certificación de Voltage Energy demuestra una inversión continua en la integración y verificación de sistemas, y proporciona al mercado un punto de referencia claro para evaluar implementaciones confiables de 2 kV".

Tras la certificación, Voltage Energy continuará apoyando a los EPC y desarrolladores a través de la colaboración en diseño, la incorporación técnica y la capacitación, ayudando a los equipos a adoptar enfoques de ingeniería e instalación consistentes para proyectos de 2 kV.

Acerca de UL Solutions

UL Solutions es una organización global de ciencia de seguridad aplicada que brinda servicios de prueba, inspección y certificación para ayudar a las empresas a mejorar la seguridad, el rendimiento y el cumplimiento de sus productos y sistemas, al tiempo que cumplen con los estándares cambiantes y los requisitos del mercado para respaldar tecnologías más seguras y confiables y un desarrollo sostenible.

Acerca de Voltage Energy Group

Fundada en 2015, Voltage Energy Group ("Voltage Energy") es un proveedor global líder de soluciones de equilibrio eléctrico de sistemas (EBOS) para proyectos solares a gran escala, con sede en Chapel Hill, Carolina del Norte, y una oficina europea en Frankfurt, Alemania.

Voltage Energy ha demostrado un crecimiento constante año tras año y ofrece tecnologías innovadoras y de alta calidad que mejoran la eficiencia de las instalaciones, la seguridad y el rendimiento a largo plazo de los sistemas. Con un profundo compromiso con la excelencia en el servicio, la empresa promueve una ejecución de proyectos más inteligente mediante herramientas de visualización avanzadas, como renders 3D, recorridos de 360 grados y previsualizaciones de realidad virtual. Sus productos estrella, LYNX, ALEX e IBEX, se pueden adaptar para crear soluciones flexibles y personalizadas con la agilidad necesaria para satisfacer las necesidades únicas de cada cliente, lo que subraya el enfoque constante de la empresa en un servicio centrado en el cliente y el éxito a largo plazo.

