(Información remitida por la empresa firmante)

Las nuevas soluciones permiten una rápida implementación y una mejor rentabilidad energética para el suministro de energía en aplicaciones críticas, al tiempo que mejoran la eficiencia de la instalación y la flexibilidad de los proyectos solares a gran escala

TIMBERLAKE, N.C., 19 de noviembre de 2026 /PRNewswire/ -- Voltage Energy Group ("Voltage Energy"), proveedor líder mundial de soluciones de arquitectura de energía de misión crítica para los segmentos de energía solar a gran escala, sistemas de almacenamiento de energía en baterías (BESS) y centros de datos, ha dado a conocer hoy su Sistema Microgrid (MGS) e introdujo dos nuevos productos de equilibrio eléctrico del sistema (EBOS), la Caja de Desconexión de Carga (LBD) y la Caja Combinadora (CBX), en RE+ 2026 en Las Vegas.

Las nuevas ofertas destacan dos áreas de innovación: Energía fuera de la red de rápida implementación para aplicaciones críticas y una cartera EBOS en expansión para proyectos solares a gran escala. De forma conjunta, demuestran la experiencia en ingeniería de Voltage Energy en el suministro de soluciones de infraestructura eléctrica prácticas y fiables para diversas aplicaciones energéticas.

Energía de rápida implementación para aplicaciones críticas

Presentado en RE+ 2026, el Sistema Microgrid (MGS) de Voltage Energy es una combinación de la generación solar y el almacenamiento en baterías en un sistema modular fuera de la red. Cuenta con una estructura de montaje fotovoltaico plegable y un Power Skid preensamblado que integra el inversor, las baterías, el equipo de conexión y los generadores diésel de respaldo. El precableado de fábrica simplifica las conexiones in situ, mientras que la estructura de montaje fotovoltaico plegable facilita una instalación y reinstalación más rápidas. Las patas ajustables con gatos de tornillo se adaptan a pendientes y terrenos irregulares.

Diseñado para una rápida implementación, un sistema MGS de 64 kW puede ser instalado por un equipo de tres personas en 24 horas en condiciones de instalación adecuadas. Una comparación ilustrativa de los costes de energía también indica que los costes de energía son aproximadamente un 40% menores que los de la generación diésel in situ, dependiendo de las hipótesis de funcionamiento.

MGS respalda las necesidades de energía temporales y de misión crítica en la construcción solar a escala de servicios públicos, la construcción de centros de datos, la ayuda en casos de desastre y los sitios mineros. Desde alimentar actividades de construcción hasta suministrar electricidad para operaciones de emergencia urgentes después de desastres naturales, el sistema sirve para suministrar energía fuera de la red fiable cuando y donde más importa.

Ampliando las soluciones EBOS con los nuevos LBD y CBX

Además de MGS, Voltage Energy presentó sus nuevos LBD y CBX, consiguiendo así hacer crecer aún más su cartera EBOS destinada a proyectos solares a escala de servicios públicos. Estos productos, que admiten arquitecturas de bus troncal y cadenas múltiples, proporcionan a los desarrolladores y EPC una mayor flexibilidad para seleccionar soluciones de recolección de CC adaptadas a los diseños de sus proyectos, requisitos eléctricos y planes de instalación.

Para la arquitectura Trunk Bus, LYNX PLUS proporciona una solución modular que añade energía de múltiples cadenas fotovoltaicas a lo largo de una troncal compartida. El nuevo LBD agrega un punto de desconexión definido, lo que permite el aislamiento eléctrico de secciones del sistema de alimentación de CC. Para la arquitectura de cadenas múltiples, las soluciones IBEX PLUS e IBEX agrupan cadenas fotovoltaicas en conjuntos de arneses personalizados destinados a un enrutamiento flexible en diversos diseños de proyectos. El nuevo CBX combina hasta 16 entradas de cadena fotovoltaica en una única salida hacia el inversor, al mismo tiempo que admite conductores de salida paralelos y mantiene el acceso a los fusibles para operación y mantenimiento.

Fundada en Carolina del Norte en el año 2016, Voltage Energy sigue haciendo crecer su presencia de fabricación en Estados Unidos, al tiempo que consolida su experiencia en ingeniería. Su planta Voltage Power Ranch en Timberlake, Carolina del Norte, entró en fase piloto en octubre de 2026, contando con un aumento de capacidad previsto hasta 2027. Estas instalaciones refuerzan el compromiso de la empresa con la calidad de la ingeniería y la ejecución fiable de proyectos para la infraestructura energética nacional.

Abarcando desde sistemas de energía aislados de misión crítica hasta soluciones EBOS diseñadas para energía solar a gran escala, Voltage Energy aprovecha su experiencia en ingeniería y sus capacidades de fabricación de cara a satisfacer las necesidades de los proyectos actuales y respaldar las demandas energéticas del futuro. Los visitantes pueden explorar las últimas soluciones de Voltage Energy en los expositores N936 y N736 durante la celebración de RE+ 2026, del 17 al 19 de noviembre, en Las Vegas.

Acerca de Voltage Energy GroupFundada en 2016, Voltage Energy Group ("Voltage Energy") es un proveedor líder mundial dedicado a las soluciones de infraestructura energética de misión crítica para sistemas solares a gran escala (EBOS) y aplicaciones críticas que cuenta con sede central en Timberlake, Carolina del Norte. Voltage Energy ofrece tecnologías y servicios innovadores y de alta calidad que mejoran la eficiencia de la instalación, aumentan la seguridad y optimizan el rendimiento del sistema a largo plazo.

Somos un grupo de personas innovadoras que nos preocupamos profundamente por la industria de las energías renovables. Para obtener más información, visite el nuevo sitio web de la empresa: www.voltageenergy.com.

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