-Wasserman Music adquiere el negocio de música en vivo de Paradigm en Reino Unido y amplía su lista de clientes globales y su presencia europea

LOS ANGELES, 27 de abril de 2022 /PRNewswire/ -- En un acuerdo que amplía tanto la lista de clientes globales de la agencia como su presencia en Europa, Wasserman Music ha completado la adquisición del negocio de representación de música en vivo de Paradigm Music UK. La adición del equipo con sede en Londres a Wasserman Music junta al equipo británico con sus colegas de Norteamérica, y aumenta el alcance global de la agencia a medida que continúa construyendo y desarrollando su lista de artistas de renombre mundial.

Como parte del acuerdo, los socios de Reino Unido Dave Hallybone, Alex Hardee, Tom Schroeder y James Whitting se han unido al equipo ejecutivo de Wasserman Music. Desde que fundaron CODA Agency en 2002, los socios con sede en Londres han construido el negocio de agencia líder en Europa para el talento musical. CODA se asoció con Paradigm en 2014 y pasó a llamarse totalmente Paradigm en 2019. Con dos docenas de agentes y una plantilla total de 72 personas, representan a una lista de artistas de clase mundial dentro del género pop, rock, electrónica, hip hop y más allá para giras y asociaciones de marcas. Yucaipa, de Ron Burkle, era un socio minoritario de la empresa.

"Estoy increíblemente orgulloso de reunir a Alex, Dave, James, Tom y su equipo con toda la fuerza de nuestro grupo Wasserman Music", dijo Casey Wasserman, presidente y consejero delegado de Wasserman. "No sólo han perseverado a través de una pandemia única en la vida, sino que han dado prioridad a sus clientes y asociaciones de una manera que es consistente con nuestros valores y con nuestro compromiso con el talento. Con este grupo, ahora bajo una sola bandera, tenemos una práctica musical global verdaderamente escalable y servicial y esperamos fortalecer nuestra plataforma juntos".

"No podríamos estar más emocionados de volver a estar bajo el mismo nombre que nuestros socios de toda la vida en Londres", dijo el vicepresidente ejecutivo y director general de Wasserman Music, Marty Diamond. "Compartimos valores comunes y un profundo compromiso con el desarrollo de artistas, y con la música en vivo que vuelve a ser enorme este año, estamos seguros de que juntos podemos asegurar la salud, el éxito y el crecimiento de las carreras de nuestros clientes en todo el mundo. Hemos perseverado y continuado sobresaliendo en nuestros esfuerzos globales durante este tiempo increíblemente desafiante, y hemos trabajado estrechamente a través de todo para proporcionar un servicio continuo a nuestros clientes".

El socio de Londres Tom Schroeder declaró: "La pandemia fue una prueba increíble para el sector. Nos hizo examinar todo lo que habíamos logrado y hacia dónde íbamos. Lo que vimos en Wasserman fue una empresa muy diferente a las demás: dinámica, rápida, abierta y honesta. El compromiso de nuestro personal fue increíble, y no podría estar más orgulloso y decidido a continuar nuestro camino. Casey y su equipo son los más ambiciosos que hemos conocido, y su alcance y visión son inspiradores. Siempre nos hemos visto como la alternativa, y eso encaja hoy mejor que nunca".

Sam Gores, accionista mayoritario de Paradigm Music UK, declaró: "Los socios musicales del Reino Unido son un grupo excepcional, y les felicitamos por este nuevo capítulo". Paradigm continuará su colaboración con Wasserman Music a través de la representación compartida de clientes musicales en el cine, la televisión, el teatro y la edición.

Wasserman Music se lanzó en abril de 2021 con la adquisición del negocio de representación de música en vivo de Paradigm en Norteamérica. Los apasionados y emprendedores agentes de Wasserman Music son estrategas de desarrollo de artistas a largo plazo que construyen importantes plataformas globales para los artistas más impactantes del mundo. Aprovechando su propia experiencia y conocimientos, junto con los recursos y conexiones de la familia Wasserman en general, su objetivo es transformar y hacer avanzar las carreras de los artistas.

La lista de Wasserman Music incluye ahora artistas representados globalmente como Baby Keem, Bastille, Billie Eilish, Brent Faiyaz, Disclosure, Drake, Frank Ocean, Fred again..., Imagine Dragons, Kacey Musgraves, Kenny Chesney, Liam Gallagher, Louis Tomlinson, Normani, ODESZA, Old Dominion, Pharrell, Sia, Skrillex, Sturgill Simpson, SZA, Turnstile, Wet Leg y Zedd, entre muchos otros.

Con la fusión de la lista de clientes del Reino Unido en Wasserman Music la agencia también se encargará de la representación internacional fuera de Norteamérica de artistas como Bon Iver, FKA twigs, Lewis Capaldi, Liam Payne, Mark Ronson, My Chemical Romance, PinkPantheress, Rag'n'Bone Man, Rita Ora, Robyn, Sean Paul, Shawn Mendes, Take That y X Ambassadors.

La incorporación de una oficina de Wasserman Music en Londres se suma a la incomparable red de conexiones y experiencia mundial de Wasserman, que opera en más de 30 oficinas en 14 países de tres continentes. A lo largo de sus 20 años de historia, Wasserman ha ampliado deliberada y estratégicamente su presencia en todo el mundo mediante adquisiciones selectivas y crecimiento orgánico, estableciéndose como una de las empresas líderes en el mundo en las áreas de consultoría de marcas y propiedades, representación de talentos deportivos y representación de artistas musicales.

Wasserman estuvo representada por McGuireWoods como abogado de Estados Unidos y Clarke Willmott como abogado del Reino Unido.

Paradigm estuvo representada por Venable LLP como abogado de Estados Unidos y Osborne Clarke como abogado del Reino Unido.

ACERCA DE WASSERMAN MUSIC

Wasserman Music representa a una lista de artistas de talla mundial para actuaciones en directo, giras, asociaciones con marcas y más allá, permitiéndoles crear cultura y repercutir en el público de todo el mundo. El equipo apasionado y emprendedor de Wasserman Music está formado por estrategas de desarrollo de artistas a largo plazo que construyen plataformas globales significativas para los artistas más influyentes del mundo. Wasserman Music es una división de Wasserman, un socio de las figuras deportivas, artistas musicales, marcas y propiedades más icónicas del mundo.

Logo - https://mma.prnewswire.com/media/1802119/WassermanMusic_Logo_Icon_Red_Logo.jpg