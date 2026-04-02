(Información remitida por la empresa firmante)

- Watertech China 2026: El centro global imperativo para la innovación en el sector del agua y la transformación industrial

SHANGHAI, 2 de abril de 2026 /PRNewswire/ -- WATERTECH CHINA 2026, la histórica 18.ª edición de la plataforma líder en soluciones para procesos, agua potable y aguas residuales, se celebrará del 9 al 11 de junio de 2026 en el Centro Nacional de Exposiciones y Convenciones de Shanghái. Organizado conjuntamente por Herui Group e Informa Markets, el evento se consolida como un punto de encuentro clave para las tecnologías de tratamiento de agua, la gestión digital y la infraestructura sostenible.

Escala y cobertura sin precedentes

La edición de 2026 se ampliará hasta alcanzar los 180.000 m, albergando a más de 2.500 expositores y atrayendo a más de 100.000 visitantes profesionales de 175 países y regiones. La feria, que abarca toda la cadena de valor del agua, presta servicio a 28 sectores de usuarios finales —desde infraestructuras municipales hasta la fabricación industrial—, funcionando como una puerta de enlace B2B de alta eficiencia para la contratación pública global y las alianzas estratégicas.

Liderando la revolución del "Agua 4.0"

Un aspecto destacado es el enfoque en la inteligencia digital. La Cumbre de Innovación en Agua Digital reunirá a expertos para explorar la IA, el IoT, el big data y la tecnología de gemelos digitales. Las áreas clave de enfoque incluyen:

• Monitoreo inteligente: Análisis impulsado por IA e integración 5G para inteligencia operativa.

• Infraestructura sostenible: Innovaciones en medición inteligente y detección de fugas para reducir el impacto ambiental.

• Rutas de exportación globales: Sesiones dedicadas a la cooperación internacional para soluciones inteligentes de agua.

Zonas industriales especializadas

La exposición presenta zonas específicas diseñadas para abordar los apremiantes desafíos mundiales en materia de recursos:

• Agua industrial y descarga cero de líquidos (ZLD): Tecnologías de membrana avanzadas y soluciones de reciclaje para industrias altamente contaminantes.

• Agua potable municipal: Purificación, dosificación de productos químicos y tecnologías de seguridad centradas en la salud.

• Desalinización de agua de mar: Sistemas energéticamente eficientes para regiones con escasez de agua.

• Redes de tuberías inteligentes: Monitorización de alta precisión para optimizar el rendimiento de la red y reducir la pérdida de agua.

Emparejamiento estratégico global

Para maximizar el impacto comercial, el programa internacional de contactos profesionales conectará a más de 500 marcas líderes con 10.000 compradores internacionales potenciales. Para facilitar la participación global, los organizadores brindan apoyo integral, que incluye cartas de invitación y asistencia con los visados para los asistentes extranjeros que cumplan los requisitos.

Llamada a la acción

Dado que la gestión del agua sigue desempeñando un papel cada vez más importante en la salud pública, el desarrollo industrial y la sostenibilidad, WATERTECH CHINA 2026 ofrecerá una plataforma para que los profesionales del sector descubran nuevas soluciones, intercambien ideas y establezcan alianzas internacionales. Ya está abierto el plazo de inscripción para quienes deseen conectar con la comunidad global del agua en Shanghái.

Foto - https://mma.prnewswire.com/media/2947780...

View original content:https://www.prnewswire.com/news-releases/watertech-china-2026-el-centro-global-imperativo-para-la-innovacion-en-el-sector-del-agua-302732604.html