Weichai gana múltiples premios mundiales de diseño ecológico

(Información remitida por la empresa firmante)

BRUSELAS, 12 de febrero de 2026 /PRNewswire/ -- Se ha celebrado recientemente en Bruselas (Bélgica), la 15ª Conferencia Anual y Cumbre de la Organización Mundial de Diseño Ecológico (WGDO). La serie de motores de alta eficiencia térmica de Weichai ganó el Premio Internacional de Diseño Ecológico. El Grupo Weichai fue galardonado con el Premio a la Contribución Internacional al Diseño Ecológico, convirtiéndose en la primera empresa del sector a nivel mundial en recibir esta distinción. Simultáneamente, cinco ingenieros de Weichai recibieron la certificación de Ingeniero de Diseño Ecológico (Sénior) otorgada por la WGDO.

Como punto destacado de la cumbre, la serie de motores de alta eficiencia térmica de Weichai, centrada en la filosofía del diseño ecológico, recibió elogios unánimes del comité de revisión de WGDO por sus atributos de diseño ecológico, incluyendo su visión de futuro, universalidad, enfoque sistemático, sinergia, viabilidad económica y sostenibilidad. Weichai ha lanzado sucesivamente los primeros motores diésel comerciales del mundo con eficiencias térmicas de frenado superiores al 50%, 51%, 52% y 53%, estableciendo un referente de diseño ecológico para la conservación de energía, la reducción de emisiones y la reducción de carbono en la industria mundial de motores de combustión interna y sirviendo como un excelente ejemplo de la aplicación de los Objetivos de Desarrollo Sostenible de las Naciones Unidas (ODSNU).

WGDO es la primera organización internacional sin ánimo de lucro del mundo dedicada a promover el desarrollo del diseño ecológico a nivel mundial, con certificación oficial de la UE y estatus consultivo especial ante el Consejo Económico y Social de las Naciones Unidas. Desde 2011, WGDO ha establecido el Premio Internacional de Diseño Ecológico y el Premio a la Contribución Internacional al Diseño Ecológico para identificar y reconocer productos, tecnologías y proyectos con logros sobresalientes en diseño ecológico y desarrollo sostenible, así como a individuos e instituciones que han hecho contribuciones significativas en todo el mundo.

Para el año 2025, la Organización Mundial de Diseño Ecológico recibió casi 1.000 solicitudes de premios de 43 países. Finalmente, 51 proyectos fueron preseleccionados, de los cuales 20 obtuvieron el Premio Internacional de Diseño Ecológico (incluidas las nominaciones) y 3 recibieron el Premio a la Contribución Internacional de Diseño Ecológico (incluidas las nominaciones). El éxito de Weichai al ganar múltiples premios refleja el alto reconocimiento de la Organización Mundial de Diseño Ecológico a sus prácticas de desarrollo sostenible.

Foto - https://mma.prnewswire.com/media/2902803...

View original content:https://www.prnewswire.com/news-releases/weichai-gana-multiples-premios-mundiales-de-diseno-ecologico-302686403.html