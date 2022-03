Wingstop llega a España como parte de un plan de expansión internacional más amplio

El lanzamiento de Wingstop en España comenzará con la apertura de cuatro cocinas fantasma en Madrid a partir del 31 de marzo

a partir del 31 de marzo La compañía tiene la vista puesta en más de 7.000 restaurantes en todo el mundo, 3.000 de los cuales estarán ubicados fuera de Estados Unidos

Wingstop espera seguir creciendo en la región EMEA, especialmente en Europa Occidental y Oriente Medio

La entrada de Wingstop en España se produce tras el exitoso lanzamiento en Reino Unido en octubre de 2018 y el fuerte crecimiento interanual

Los resultados de Wingstop de 2021, a 25 de diciembre de 2021, revelaron un récord de aperturas netas de restaurantes, 18 años consecutivos de crecimiento positivoo de las ventas en el mismo establecimiento y aumento de las ventas generales del sistema a aproximadamente unos 2.300 millones de dólares

LONDRES, 17 de marzo de 2022 /PRNewswire/ -- Wingstop (NASDAQ: WING), el galardonado concepto de alitas con más de 1.700 locales en todo el mundo, ha anunciado hoy su expansión en España con la inminente apertura de cuatro cocinas fantasma en Madrid.

Las cocinas, las dos primeras de las cuales se abrirán el 31 de marzo de 2022 en Madrid, se han puesto en marcha en colaboración con un socio de logística de cocinas para impulsar la presencia de Wingstop en España. La tercera está prevista para principios de abril y la cuarta para el verano.

A través de un método de entrega, estas cuatro cocinas llegarán colectivamente a los aficionados al sabor a casi todo Madrid. Esta es la primera de una huella potencial más amplia en España, que se considera un mercado de crecimiento clave para Wingstop.

Para la expansión en España, Wingstop busca captar la atención de nuevos clientes ofreciendo su distintiva propuesta de marca centrada en el sabor. La empresa pretende recrear la devota base de seguidores desarrollada en el Reino Unido, Estados Unidos y otros países de todo el mundo. El modelo de cocina fantasma y de entrega a domicilio integrará rápidamente la marca en España, donde Wingstop espera una oportunidad de franquicia tradicional con el tiempo y está buscando activamente un socio para liderar su crecimiento en tiendas físicas.

"Estamos muy contentos de llevar el sabor de Wingstop a España aprovechando inicialmente un método de entrega. Con nuestro espíritu emprendedor, en sólo 12 semanas desde la planificación hasta la ejecución, estamos consiguiendo que Wingstop esté frente a los consumidores de Madrid" dijo Lisa Paton, vicepresidenta de Wingstop en EMEA.

Wingstop cree que puede operar más de 7.000 restaurantes en todo el mundo, 3.000 de los cuales se espera que estén fuera de los Estados Unidos. La región EMEA es un componente importante de la estrategia de crecimiento global, con nuevos mercados como objetivo en Oriente Medio y Europa Occidental.

También está prevista una mayor expansión en países donde Wingstop ya se ha lanzado, como el Reino Unido, que ha sido un gran éxito para Wingstop.

En los dos últimos años, afectados por la pandemia, Wingstop ha abierto en el Reino Unido 16 nuevos restaurantes, ha ganado el premio al Restaurante del Año de Deliveroo y disfruta de un volumen medio de unidades de más de 2 millones de dólares (mayor que el volumen medio de unidades del mercado nacional de Wingstop en Estados Unidos). Reino Unido ha conseguido atraer a una base de clientes joven, urbana y leal, lo que proporciona confianza en el atractivo de la marca y el camino de crecimiento.

Este lanzamiento se produce después de que Wingstop obtuviera un sólido cuarto trimestre y resultados anuales en 2021. El número de restaurantes en todo el sistema aumentó un 12,5% en 2021, con 193 aperturas netas. El fuerte desarrollo de los restaurantes, combinado con un crecimiento de las ventas en el mismo establecimiento del 8% en Estados Unidos, dio lugar a unas ventas en todo el sistema de 2.300 millones de dólares, un 20,2% más que en 2020.

Acerca de Wingstop

Fundada en 1994 y con sede en Dallas, TX, Wingstop Inc. (NASDAQ: WING) opera y franquicia más de 1.700 locales en todo el mundo. Los Expertos en Alitas se dedican a servir el sabor del mundo a través de una experiencia inigualable para los clientes y el uso de la mejor plataforma tecnológica de su clase, a la vez que ofrecen alitas clásicas y deshuesadas, tiernas y muslitos, siempre cocinadas bajo pedido y sazonadas a mano con la elección de los clientes con 11 sabores audaces y distintivos. El menú de Wingstop también incluye acompañamientos exclusivos, como patatas fritas recién cortadas y sazonadas y salsas de queso azul y rancheras recién hechas.

En el año fiscal 2021, las ventas de todo el sistema de Wingstop aumentaron un 20,2% hasta alcanzar aproximadamente 2.300 millones de dólares, lo que supone el 18º año consecutivo de crecimiento de las ventas en las mismas tiendas. Con la visión de convertirse en una de las 10 principales marcas de restaurantes a nivel mundial, su sistema está compuesto por franquiciados independientes, o socios de la marca, que representan aproximadamente el 98% del recuento total de restaurantes de Wingstop, de 1.731 a 25 de diciembre de 2021. Durante el trimestre fiscal finalizado el 25 de diciembre de 2021, Wingstop generó el 61,3% de las ventas a través de canales digitales, incluyendo Wingstop.com y la App de Wingstop. En los próximos tres años, Wingstop tiene la intención de aumentar las ventas digitales mediante inversiones continuas en su plataforma tecnológica y la ampliación de su plataforma a nivel mundial.

Una de las claves de este éxito empresarial y de la afición de los consumidores se debe a The Wingstop Way, que incluye un sistema de valores fundamentales de autenticidad, espíritu empresarial, vocación de servicio y diversión. The Wingstop Way se extiende a la plataforma medioambiental, social y de gobierno de la marca, ya que Wingstop busca proporcionar valor a todas las partes interesadas.

Completando un año fuerte en 2021, la compañía fue clasificada como la número 1 en la "Franquicia de más rápido crecimiento" de Technomic 500 y la número 22 en "Franchise 500" de Entrepreneur Magazine, mantuvo su certificación como Gran Lugar para Trabajar, y fue nombrada como finalista en la categoría de Mejor Nuevo Producto/Lanzamiento de Marca de The Innovation SABRE Award por su campaña Thighstop.