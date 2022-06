Winner Medical Acquires Majority Stake in Pingan Medical to Fuel Growth

Winner Medical Acquires Majority Stake in Pingan Medical to Fuel Growth - WINNER MEDICAL/PR NEWSWIRE

- Winner Medical adquiere una participación mayoritaria en Pingan Medical para impulsar el crecimiento

SHENZHEN, China, 2 de junio de 2022 /PRNewswire/ -- Winner Medical Co. Ltd. (300888.SZ; "Winner Medical" y "la Compañía"), un fabricante líder de productos quirúrgicos y para el cuidado de heridas desechables, anunció el 18 de mayo que adquirirá una participación mayoritaria del 65,55 % en Hunan Pingan Medical Device Technology Co. Ltd. ("Pingan Medical") por 652 millones de yuanes (97,3 millones de dólares estadounidenses), ya que la empresa continúa ampliando su línea de suministros médicos desechables.

Una vez que se complete el acuerdo, Winner Medical tendrá una participación total del 68,7 % en Pingan Medical por un total de 752 millones de yuanes (112,3 millones de dólares estadounidenses).

El movimiento de la compañía se produce cuando busca introducirse en el campo de los productos de inyección para diversificar su oferta de productos además de los productos de consumo, y se alinea con su estrategia de ofrecer soluciones integrales de suministros médicos desechables.

Fundada en 2010, Pingan Medical produce principalmente dispositivos médicos desechables, como jeringas, equipos de infusión y tubos de extracción de sangre, entre otros suministros médicos. En 2021, Pingan Medical registró ingresos por 360 millones de yuanes (53,7 millones de dólares estadounidenses) y una ganancia neta de 85 millones de yuanes (12,7 millones de dólares estadounidenses).

La adquisición aprovechará las fortalezas de ambas compañías y ayudará a llenar la brecha de productos desechables relacionados con inyecciones de Winner Medical, lo que le permitirá expandirse a nuevas verticales médicas y lograr su objetivo de convertirse en un proveedor importante para el mercado nacional.

Específicamente, la compañía planea lanzar conjuntos médicos que comprenden productos tipo aguja de Pingan Medical y suministros para el cuidado de heridas de Winner Medical, brindando soluciones personalizadas integrales para hospitales y grandes centros médicos.

Mientras tanto, Winner Medical ayudará a Pingan Medical con sus capacidades de investigación y desarrollo líderes en la industria para desarrollar soluciones de dispositivos médicos y construir plantas de fabricación inteligentes.

Para impulsar el crecimiento basado en el nuevo acuerdo, Winner Medical firmó una nota de inversión con el gobierno local del condado de Li en la provincia de Hunan, donde tiene su sede Pingan Medical, para construir líneas de producción de equipos médicos, almacenamiento inteligente e instalaciones de I+D.

El último acuerdo sigue a la adquisición por parte de Winner Medical el 11 de abril del fabricante de apósitos para heridas Zhejiang Longterm Medical Technology Co. Ltd. ("Longterm Medical") como parte de su estrategia de expansión para mantenerse competitivo en el área de apósitos para heridas de alta gama. La compañía también ha creado un equipo dedicado para promover sus productos de apósitos para heridas de desarrollo propio, ya que el mercado de dichos suministros médicos aún está en pañales en China.

Fundada en 1991, Winner Medical se ha esforzado por ofrecer apósitos y desechables médicos a base de algodón de calidad, y continuará impulsando su estrategia para diversificar su línea de productos e impulsar el consumo. En el frente de fabricación, la empresa tiene como objetivo expandirse a nuevas verticales médicas a través de adquisiciones, mientras que en el frente de consumo, planea mejorar las ventas de productos a través de la digitalización y la eliminación gradual de productos menos populares.

Como tal, la Compañía ha logrado un progreso significativo en la digitalización de sus operaciones. Winner Medical se ha lanzado en múltiples plataformas de comercio electrónico y se ha vuelto digital en términos de gestión de pedidos y almacenamiento en línea y fuera de línea.

Para más información, visite: https://www.winnermedical.com/