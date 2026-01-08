WowNow debuta en CES 2026

(Información remitida por la empresa firmante)

Una plataforma de fabricación integral impulsada por IA que convierte las ideas en realidad

LAS VEGAS, 8 de enero de 2026 /PRNewswire/ -- En CES 2026, el innovador tecnológico chino WowNow debutó en el Centro de Convenciones de Las Vegas (LVCC), Salón Central, Stand 21126. La compañía presentó su plataforma de diseño y fabricación impulsada por IA diseñada para los consumidores.

WowNow lleva la creatividad personal más allá de la pantalla. Los usuarios pueden convertir una simple idea en un producto físico real: uno que se puede crear, entregar y poseer. El debut destaca un nuevo nivel de IA y fabricación inteligente, accesible para los creadores cotidianos.

El día de la inauguración, el stand de WowNow se convirtió rápidamente en una de las paradas más concurridas del Central Hall. Los visitantes hacían fila para probar la experiencia. Un visitante estadounidense compartió: "No sé nada de diseño ni fabricación; solo quería hacerle un regalo especial a mi hija". Presentó una idea sencilla y al poco tiempo recibió una TimeTag personalizada. Al tocar la zona NFC con su teléfono, la risa de su hija se reprodujo al instante, junto con imágenes de ella corriendo y jugando. "Mi idea se hizo realidad; solo tuve que compartirla", dijo. El momento capturó la filosofía de marca de WowNow: "Haz tu interior, exterior".

En CES, WowNow demostró su flujo de trabajo totalmente integrado (creación, producción e interacción) trabajando como un solo sistema. Con la aplicación, los usuarios introducen ideas mediante texto, voz o imágenes. La IA genera diseños listos para fabricar con vistas previas en tiempo real y ediciones sencillas. Una vez confirmado, el diseño se envía a TimeForge, el sistema de fabricación integral de WowNow para mecanizado de precisión, impresión UV a todo color, acabado y programación NFC.

En minutos, el contenido digital se convierte en una TimeTag física. Los usuarios escanean un código QR para recoger sus piezas terminadas y, a continuación, pulsan NFC para abrir el audio, el vídeo o el contenido interactivo vinculado con IA en un smartphone o en el dispositivo de escritorio TimeEcho.

"TimeTag no es el punto final, sino una puerta de enlace que conecta la emoción, el contenido y el mundo digital", afirmó el equipo de WowNow. "Lo que ofrecemos no es un objeto estático, sino un medio vivo que puede evolucionar con el tiempo".

Creadores y representantes de la industria de la tecnología, el arte, la música y el estilo de vida describieron WowNow como "La creación se convierte en fabricación", donde la capacidad industrial se une a la simplicidad del consumidor.

WowNow es desarrollado por P&R Measurement Technology Co., Ltd. (PRM). PRM apoya a clientes empresariales mediante servicios P2M (Profesional a Fabricación/Máquina), mientras que WowNow escala las experiencias C2M (Consumidor a Fabricación/Máquina) para creadores individuales.

De cara al futuro, WowNow planea profundizar en la fabricación flexible basada en IA, integrando la creación personalizada en la vida cotidiana.

Haz tu interior, exterior. Esta es la respuesta de WowNow al futuro de la fabricación.

