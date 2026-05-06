(Información remitida por la empresa firmante)

-Xange.com, Aptos Labs y Decibel Foundation se asocian para lanzar el primer estándar en cadena para datos soberanos de mitigación

El Certificado Digital de Metadatos Inmutables (IMDC) aporta datos verificables y comercializables a un flujo de más de 100 mil millones de dólares en resultados soberanos de mitigación transferidos internacionalmente en el marco del Acuerdo de París.

ZURICH, Suiza, 6 de mayo de 2026 /PRNewswire/ -- En Climate Week Zurich, Xange.com, una empresa de inteligencia ambiental e infraestructura de mercado con sede en Luxemburgo, anunció hoy una alianza con Aptos Labs y Decibel Foundation para lanzar el Certificado Digital de Metadatos Inmutables (IMDC), un token de datos negociable que incorpora datos ambientales soberanos a la cadena de bloques. A medida que el Artículo 6.2 del Acuerdo de París avanza de los acuerdos de cooperación bilateral hacia los mercados operativos, el IMDC introduce un registro estandarizado y verificable de los datos soberanos de mitigación que cada participante del mercado puede comprobar de forma independiente. Por primera vez, los gobiernos soberanos incorporan datos regulados por tratados a la cadena de bloques y eligen la infraestructura de mayor rendimiento para ello.

Cada IMDC es un certificado criptográficamente verificable que representa el registro oficial de datos de un resultado de mitigación, incluyendo datos de verificación dMRV, identificadores de metodología y estado del ciclo de vida. Los IMDC se emiten a través de GEMIS (Global Environmental Market Infrastructure Solutions) de Xange.com, un marco tecnológico impulsado por políticas para la participación soberana en el mercado ambiental.

El primer programa IMDC abarca una cartera de más de 100 mil millones de dólares en Resultados de Mitigación Transferidos Internacionalmente (ITMO) soberanos identificados por Xange.com, que incluyen programas forestales, basados en la naturaleza y de energías renovables en países que han firmado acuerdos de cooperación bilateral del Artículo 6.2.

El lanzamiento coincide con el momento en que la tokenización institucional de activos del mundo real superó los 27.500 millones de dólares en la cadena de bloques en el primer trimestre de 2026, un aumento del 263% interanual.

Los componentes principales de la asociación incluyen:

Xange.com como capa de emisión y dMRV, acuñando IMDC a partir de datos de grado soberano capturados a través de sus sistemas digitales de monitoreo, informes y verificación.

acuñando IMDC a partir de datos de grado soberano capturados a través de sus sistemas digitales de monitoreo, informes y verificación. Aptos como capa de verificación, proporcionando un libro mayor público y neutral para la emisión de IMDC y los eventos del ciclo de vida, en una cadena que ya alberga aproximadamente 1.000 millones de dólares en activos institucionales del mundo real.

proporcionando un libro mayor público y neutral para la emisión de IMDC y los eventos del ciclo de vida, en una cadena que ya alberga aproximadamente 1.000 millones de dólares en activos institucionales del mundo real. Decibel como capa de mercado en cadena, proporciona a las contrapartes institucionales y cualificadas acceso a IMDC negociables con total transparencia en su ciclo de vida.

proporciona a las contrapartes institucionales y cualificadas acceso a IMDC negociables con total transparencia en su ciclo de vida. Registro y liquidación de ITMO independientes de terceros bajo GEMIS, con funciones soberanas de registro, custodia y liquidación de ITMO proporcionadas a través de una plataforma digital integrada en el marco GEMIS de Xange.com.

"Los datos climáticos soberanos tienen requisitos que la mayoría de las infraestructuras blockchain simplemente no pueden cumplir. Se necesita un rendimiento de nivel institucional para gestionar el volumen de un mercado global, una finalidad en fracciones de segundo para que la liquidación se ajuste al ritmo de las finanzas institucionales y un registro de auditoría que resista el escrutinio de los órganos de tratados y los auditores dentro de décadas. Aptos es la única red pública operativa en la actualidad que combina el rendimiento, la finalidad y la adopción institucional que exige esta categoría, y por eso Aptos es la capa de verificación de lo que esperamos se convierta en el mayor programa de activos soberanos en el mercado de la tokenización", afirmó Avery Ching, consejero delegado de Aptos Labs.

"Los datos verificados son en sí mismos un activo valioso. Los países con grandes logros en mitigación poseen billones de dólares en resultados de mitigación, pero ese valor no puede llegar a la financiación climática internacional sin datos e infraestructura fiables. Los IMDC convierten los datos verificados que respaldan esos resultados en un instrumento negociable en el que todos los participantes del mercado, desde los vendedores soberanos hasta los compradores de cumplimiento, pueden confiar," dijo Esteban van Goor, consejero delegado y fundador de Xange.com.

Acerca de Xange.comXange.com International Holding S.à r.l. es una empresa de software de inteligencia ambiental e infraestructura de mercado con sede en Luxemburgo, que presta servicios a gobiernos y empresas con sistemas digitales de MRV, soluciones de infraestructura de mercado, informes de sostenibilidad y participación en el mercado ambiental alineada con el Artículo 6.

Acerca de Aptos LabsAptos Labs es el desarrollador de la cadena de bloques Aptos, una red de capa 1 diseñada para infraestructuras de activos del mundo real de nivel institucional, que respalda programas de tokenización a escala soberana en mercados ambientales, instrumentos financieros regulados y datos del sector público.

Acerca de DecibelDecibel es una plataforma de intercambio institucional en cadena construida sobre la cadena de bloques Aptos, que proporciona infraestructura de descubrimiento de precios y liquidación para activos digitales institucionales, incluidos IMDC negociables y otros instrumentos de datos del mundo real.

Contacto para Mediosmarketing@xange.com

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