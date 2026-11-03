Xinhua Silk Road:Hunan promueve oportunidades de inversión en Alemania y Suiza

(Información remitida por la empresa firmante)

PEKÍN, 3 de noviembre de 2026 /PRNewswire/ -- La conferencia de colaboración económica y comercial Hunan-Europa 2026 se celebró en Alemania y Suiza del 27 de octubre al 1 de noviembre, con el fin de dar a conocer a los inversores europeos el entorno de inversión y las oportunidades de negocio en la provincia de Hunan.

Como plataforma clave para la interacción económica y comercial de Hunan con Europa, la conferencia se ha celebrado anualmente desde su lanzamiento en 2023, sumando hasta la fecha tres ediciones.

La conferencia constituye una iniciativa importante dentro de los esfuerzos de Hunan por convertirse en un centro interior de referencia para la reforma y la apertura, así como por profundizar en la cooperación económica y comercial práctica con los países europeos.

En Alemania, la reunión se centró en las oportunidades en la manufactura avanzada y la industria automotriz.

Liu Suyue, subdirectora del Departamento de Comercio de la provincia de Hunan, señaló en su discurso principal que más de 37 empresas alemanas de renombre —entre ellas BOSCH, Volkswagen, Schaeffler y BASF— han establecido y ampliado sus operaciones en la provincia. Durante el periodo del 14.º Plan Quinquenal de China (2021-2025), los ingresos generados por empresas con inversión alemana en Hunan aumentaron un 117 por ciento.

La delegación de Hunan también asistió al 10º Congreso Automotriz Sino-Alemán, que coincidió con la inauguración del encuentro de colaboración económica y comercial entre Hunan y Alemania. Como plataforma clave para el diálogo entre las industrias automotrices de China y Alemania, el congreso brindó a Hunan una valiosa oportunidad para vincular su sector automotriz con las cadenas de suministro internacionales.

En 2025, Hunan produjo 1,626 millones de vehículos, consolidándose como una importante base de producción para fabricantes de automóviles como BYD, Geely, GAC Aion y Volkswagen. La provincia alberga cinco clústeres de fabricación avanzada de nivel nacional. Asimismo, cinco empresas con sede en Hunan figuran entre los 50 principales fabricantes de maquinaria de construcción a nivel mundial.

En Suiza dio comienzo un evento de vinculación empresarial entre Hunan y Suiza, centrado en la biomedicina y la inteligencia artificial, con un enfoque en las ciencias de la vida, la atención sanitaria y las tecnologías inteligentes.

Liu presentó las ventajas de Hunan como destino de inversión favorable bajo el concepto de las 5C: costes, base de consumidores, clústeres, centros universitarios y conveniencia.

Liu señaló que Hunan está comprometida a ofrecer a las empresas europeas cadenas de suministro industrial sólidas, plataformas abiertas para la inversión y el desarrollo, así como servicios eficientes y atentos. La provincia aspira a convertirse en la primera escala para las compañías europeas que buscan acceder al mercado chino.

De cara al futuro, Hunan seguirá ampliando los canales de cooperación con Europa y acelerará la puesta en marcha de los proyectos que se encuentran en fase de debate, reforzando aún más la marca Invertir en Hunan en los mercados europeos.

Enlace original: https://en.imsilkroad.com/p/352791.html

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