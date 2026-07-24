Xryma Plc: Mecanismo de liquidez previo a la cotización y proceso de determinación de precios (2)

(Información remitida por la empresa firmante)

NICOSIA, Chipre, 24 de julio de 2026 /PRNewswire/ -- Xryma Plc ("Xryma") ha dado a conocer su intención de volver a solicitar su admisión a cotización en Euronext París ("Euronext") en los próximos doce meses, sujeta a la aprobación de Euronext. Antes de presentar su solicitud, Xryma tiene previsto lanzar un mecanismo de liquidez previo a la cotización y un proceso de determinación de precios, que comprenderá una colocación privada a inversores institucionales y cualificados, junto con una oferta en el mercado secundario a los accionistas actuales de Xryma ("accionistas") que deseen vender sus acciones antes de la cotización.

La admisión a la que se hace referencia anteriormente, que está sujeta a la aprobación de Euronext, también puede estar sujeta a la aprobación de las autoridades reguladoras pertinentes, y no se puede garantizar que se conceda dicha aprobación ni el momento en que se produzca la admisión.

El mecanismo de liquidez previo a la cotización y el proceso de determinación de precios están diseñados para:

Permitir a los accionistas que deseen vender sus acciones participar sin necesidad de abrir una cuenta de corretaje en la UE.

Ofrecer una oportunidad clara y ordenada para que los accionistas actuales vendan la totalidad o parte de sus participaciones antes de una posible admisión a cotización en Euronext París.

Permitir a los accionistas vender la totalidad o parte de sus participaciones al mismo precio al que los inversores cualificados e institucionales suscriben acciones de la compañía.

Establecer, mediante un proceso de colocación privada con inversores cualificados e institucionales, un precio de referencia validado por el mercado para las acciones de Xryma antes de una posible admisión a cotización en Euronext París (el "Precio de Colocación Primaria").

Facilitar una negociación ordenada tras la posible admisión a cotización.

Durante el mes de agosto de 2026 se va a proceder al envío de comunicaciones individuales a los accionistas explicando los detalles del plan de liquidez previo a la salida a bolsa, junto con las instrucciones y la documentación necesaria.

Como el precio de colocación primaria se determinará mediante la posterior colocación de acciones, los accionistas tendrán la oportunidad de fijar un precio mínimo que resultará en la venta de sus acciones si el precio de colocación primaria es superior. Los accionistas recibirán el precio de colocación primaria menos las comisiones aplicables.

Las participaciones de los accionistas e inversores podrían reducirse para ajustarse a la demanda correspondiente de la otra parte, existiendo la posibilidad de un cumplimiento parcial si la empresa no puede igualar la oferta con la demanda.

La finalización del proceso está supeditada a que se alcance un nivel de demanda por parte de inversores institucionales y cualificados que el consejo considere apropiado para respaldar un mercado ordenado en caso de que Xryma sea admitida posteriormente a cotización en Euronext París.

La participación es totalmente voluntaria. Los accionistas que no deseen vender conservarán sus acciones. Quienes no tengan intención de participar deberán seguir operando con un bróker participante de Euronext o con un custodio de Euroclear ESES, según las comunicaciones anteriores.

Los principales accionistas, SCP Select All Enterprise (Mónaco) y SCP Red 5 Solutions (Mónaco), no participarán en la oferta y estarán sujetos a acuerdos de restricción de venta.

Nikogiannis (John) Karantzis, consejero delegado de Xryma Plc, comentó: "Nuestros accionistas nos han manifestado que valorarían una forma sencilla de liquidar sus participaciones sin el tiempo y el coste que supone abrir una cuenta de corretaje en la UE. Este proceso responde a sus comentarios. Estamos estructurando la colocación para que sea lo suficientemente grande como para establecer un precio de referencia fiable, limitando al mismo tiempo la dilución, y priorizando la demanda para satisfacer el interés de venta de los accionistas. Informaremos al mercado sobre el calendario revisado próximamente".

Los accionistas que deseen una explicación más detallada del mecanismo de liquidez previo a la cotización y del proceso de determinación de precios, deben consultar la guía disponible en https://www.xryma.com/investors.

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La oferta a la que se refiere el presente documento por parte de Xryma Plc se realizará únicamente de conformidad con todas las leyes corporativas y de valores aplicables. Las acciones a las que se hace referencia en el presente documento se ofrecerán o venderán exclusivamente al amparo de las exenciones aplicables a los requisitos de folleto informativo o registro en cualquier jurisdicción. En los Estados miembros del Espacio Económico Europeo, esta publicación se dirige únicamente a personas que sean inversores cualificados en el sentido del artículo 2(e) del reglamento (UE) 2017/1129 (en su versión modificada, incluyendo cualquier reglamento delegado pertinente, el reglamento sobre folletos) o en cualquier otra circunstancia que se ajuste a las exenciones disponibles en el Estado miembro correspondiente en virtud del artículo 1(4) y/o 1(5) del reglamento sobre el folleto. En el Reino Unido, esta publicación está dirigida únicamente a inversores cualificados en el sentido del reglamento sobre folletos, ya que forma parte del derecho interno en virtud de la Ley de la Unión Europea (Retirada) de 2018, en su versión modificada ("EUWA"), que son personas (i) que tienen experiencia profesional en asuntos relacionados con inversiones comprendidas en el artículo 19(5) (profesionales de la inversión) de la orden de 2005 sobre servicios financieros y mercados (promoción financiera) (en su versión modificada, la "orden"), (ii) comprendidas en el artículo 49(2)(a) a (d) (empresas de alto patrimonio neto, asociaciones constituidas, etc.) de la orden, o (iii) a quienes se les pueda comunicar legalmente de otro modo; cualquier otra persona en el Reino Unido no debe tomar ninguna medida basándose en esta publicación ni actuar en consecuencia ni confiar en ella.

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