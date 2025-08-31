(Información remitida por la empresa firmante)

- El futuro de los láseres de CO₂ ya está aquí: xTool lanza el cortador láser P3 antes de su debut en IFA 2025

SANTA CLARA, Calif., 31 de agosto de 2025 /PRNewswire/ -- xTool, líder mundial en cortadoras láser de escritorio y herramientas de fabricación inteligente, presentó el 28 de agosto xTool P3, un potente láser de CO₂ con automatización inteligente y el último avance de la compañía en su categoría. xTool exhibirá su ecosistema completo de hardware inteligente y software basado en IA en IFA 2025 (del 5 al 9 de septiembre), incluyendo el P3 y un avance del láser UV xTool, aún por lanzar. Este debut subraya la transición estratégica de xTool hacia la automatización inteligente para abordar los desafíos reales de los usuarios.

"Durante años, las empresas de láser han intentado impresionar con mayores cifras y especificaciones más robustas. Pero en xTool, creemos que la verdadera revolución no solo reside en la potencia, sino en dominarla sin esfuerzo para hacer realidad las mayores ambiciones de los usuarios" afirmó Jasen Wang, consejero delegado de xTool. "Anteriormente, el entusiasmo por las funciones inteligentes de nuestro xTool P2 demostró que íbamos por buen camino. También inspiró una pregunta más importante: ¿qué pasaría si la máquina pudiera encargarse de todo el aburrido y complicado proceso de configuración de los usuarios? Tras casi tres años de investigación y desarrollo, encontramos la respuesta: el xTool Automated Creation System™ (ACS), que se lanza con nuestro nuevo producto estrella, xTool P3."

ACS optimiza la configuración mediante vistas previas en tiempo real con doble cámara, enfoque automático asistido por LiDAR y reconocimiento inteligente de materiales con recomendaciones automáticas de parámetros. En combinación con la unión con IA, el anidamiento automático y el llenado por lotes, los usuarios obtienen una mayor eficiencia del material y una entrega más rápida, lo que se traduce en flujos de trabajo más eficientes, menos errores y más espacio para la creatividad. Este es el obstáculo que P3 se propuso resolver.

xTool P3 se diseñó para superar el límite de productividad al que se enfrentaban los creadores y las pequeñas empresas. Anteriormente, los creadores se veían obligados a elegir entre máquinas de escritorio limitadas y costosos y complejos láseres industriales de CO₂ con software obsoleto. P3 cierra esta brecha combinando un rendimiento de nivel industrial con una simplicidad accesible para el consumidor, lo que permite a los creadores que actualizan sus láseres de diodo, vendedores de Etsy, imprentas, minoristas de premios y más, ampliar la producción sin una curva de aprendizaje pronunciada. Para cumplir esta promesa, la base de hardware es igualmente robusta.

Un área de trabajo de 915 458 mm, un láser industrial de 80 W y un movimiento líder en su clase de 1.200 mm/s establecen un nuevo referente en la fabricación de equipos de escritorio, incluyendo cortes de una sola pasada en madera de tilo de 20 mm y acrílico de 25 mm. Además, un sistema modular de accesorios abarca desde un láser infrarrojo opcional de 5 W para el procesamiento de metales hasta un alimentador totalmente automatizado para materiales de gran tamaño. La fiabilidad y la seguridad están garantizadas mediante la detección y extinción activa de incendios, un diseño totalmente cerrado de Clase 1, un enfriador de agua con inversor integrado y un purificador de aire de alta capacidad.

"Seguiremos impulsando una mayor automatización, inteligencia y protección, a la vez que ampliaremos nuestro servicio y soporte local en todo el mundo", añadió Jasen Wang, consejero delegado de xTool. "El P3 es el primer producto de esta nueva era. Y esto es solo el comienzo".

En Messe Berlin (Hall20-151), los visitantes podrán ver el nuevo xTool P3 en presentaciones dirigidas por el equipo, conocer al consejero delegado y reservar consultas individuales para explorar la línea completa de productos. También habrá un descuento exclusivo del 15 % en compras, solo para el evento.

Más información sobre xTool P3 . Para actualizaciones sobre IFA y reservas para demos, visite xTool IFA 2025.

Acerca de xTool xTool es líder mundial en cortadoras láser de escritorio, grabadoras y herramientas de fabricación inteligentes. Desde 2020, xTool ha impulsado a creadores en más de 62 países, con el respaldo de 322 patentes y 12 innovaciones pioneras a nivel mundial. xTool está transformando la forma en que las personas aprenden, crean y construyen, desde las aulas hasta los laboratorios de investigación, desde los garajes hasta las tiendas. Combinando tecnología potente con un diseño intuitivo, xTool pone herramientas de fabricación avanzadas al alcance de creadores, educadores y emprendedores de todo el mundo. Más información en xTool.com.

