xTool presenta F2: la mejor grabadora láser dual portátil impulsada por un Agente de Creación con IA

SANTA CLARA, Calif., 28 de octubre de 2025 /PRNewswire/ -- xTool, líder mundial en cortadoras y grabadoras láser de escritorio, así como en herramientas de fabricación inteligente, presentó hoy la xTool F2, una grabadora láser dual portátil de última generación diseñada para creadores, emprendedores y profesionales de la personalización. La F2 se basa en la galardonada F1 con mejoras significativas en visión, potencia y velocidad, e incorpora AImake, el primer Agente de Creación con IA del mundo, que redefine lo que puede lograr una máquina láser portátil de nivel empresarial y permite a las pequeñas empresas ampliar sus capacidades creativas y comerciales.

Una característica distintiva de la F2 es su cámara integrada de 50 MP, que ofrece una vista previa completa y ultranítida del área de trabajo, incluyendo la extensión deslizante (400 115 mm). Con una precisión de alineación de 0,1 mm, el sistema admite autoenfoque, colocación precisa, reconocimiento por lotes de múltiples objetos regulares e irregulares y la función Smart Fill, lo que reduce el desperdicio de material y facilita su uso. La tecnología Galvo ofrece un grabado de alta resolución de 8K para resultados más finos, nítidos y detallados.

Equipada con un diodo de 15 W y un láser infrarrojo de 5 W, la F2 ofrece una eficiencia de procesamiento superior. Corta madera de 15 mm y acrílico de 12 mm en menos pasadas, permite crear relieves 3D en madera, piedra y acrílico, y produce grabados más profundos y uniformes en metal. Su amplia compatibilidad con materiales amplía el potencial creativo y comercial, abriendo nuevas oportunidades de negocio y mejorando la productividad de las pequeñas empresas.

Con velocidades de hasta 6,000 mm/s, la F2 completa los pedidos hasta tres veces más rápido que las grabadoras láser portátiles convencionales, lo que la hace ideal para pedidos urgentes, personalización in situ y producción a pequeña escala. Con un diseño ligero e integrado y un estuche rígido con ruedas, la F2 es totalmente portátil para ferias de artesanía, bodas y eventos de personalización en vivo. Su estructura cerrada, la nueva detección visual de llamas basada en IA y el purificador de aire garantizan un funcionamiento seguro en interiores.

AImake actúa como un socio creativo inteligente, integrando el proceso creativo en tiempo real y la experiencia en grabado láser con los modelos de IA más avanzados (Nano-Banana, Qwen, ChatGPT, Flux, Gemini). Ofrece una creación integral de principio a fin — desde la inspiración hasta la edición del diseño y la producción final — y selecciona automáticamente el modelo óptimo, incluye una amplia biblioteca de estilos artesanales y permite una integración perfecta con un solo clic en xTool Studio para la fabricación.

xTool continúa expandiendo los límites de la innovación y la fabricación profesional. Con la F2 y el primer Agente de Creación con IA del mundo, ofrece una solución empresarial portátil, lista para su uso y de alta eficiencia, que permite a creadores y pequeñas empresas materializar sus ideas y generar valor en cualquier momento y lugar.

