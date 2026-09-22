xTool presenta la importante actualización de Atomm y la primera suite de creación con IA del mundo para proyectos creat

(Información remitida por la empresa firmante)

Las nuevas herramientas impulsadas por IA ayudan a los creadores a diseñar, personalizar y preparar proyectos para el corte y el grabado láser, entre otras aplicaciones, mientras que un nuevo programa de 1 millón de dólares recompensa a la comunidad de creadores.

MOUNTAIN VIEW, California, 22 de septiembre de 2026 /PRNewswire/ -- xTool, líder mundial en herramientas digitales de fabricación de sobremesa, ha anunciado oficialmente hoy la importante actualización de Atomm, que se presenta como la primera suite de creación con IA del mundo diseñada específicamente para creadores. Más allá de la simple generación de imágenes mediante IA, Atomm permite transformar ideas creativas en objetos reales, conectando la concepción digital con la creación física.

La nueva plataforma reúne en un mismo espacio herramientas de diseño y edición con IA, herramientas creativas especializadas y recursos para proyectos. Los creadores pueden describir lo que quieren realizar, perfeccionar sus diseños mediante instrucciones en lenguaje natural y preparar archivos para la fabricación, sin necesidad de contar con una amplia experiencia en diseño ni utilizar varios programas diferentes. Junto con esta actualización, xTool presenta el Programa para Creadores de Atomm, dotado con 1 millón de dólares, una nueva iniciativa destinada a recompensar a los creadores de contenido, desarrolladores de herramientas y creadores de vídeos que contribuyen al crecimiento de la comunidad de Atomm.

De la idea al archivo listo para fabricar: así conecta Atomm ambos mundos

Durante años, la comunidad de creadores se ha enfrentado a un obstáculo recurrente: tener grandes ideas, pero carecer de los conocimientos técnicos necesarios para convertirlas en diseños listos para fabricar. Los creadores tradicionales a menudo tenían que superar la complejidad de los programas CAD, realizar manualmente cálculos para los ensamblajes, compensar el grosor de los materiales y definir las relaciones entre las diferentes piezas. Al mismo tiempo, las imágenes generadas por las herramientas convencionales de IA no siempre resultaban adecuadas para el corte láser, la impresión o el grabado.

Además, los creadores tenían que utilizar diferentes plataformas para generar, editar y vectorizar diseños, así como para preparar los archivos para sus máquinas. Este proceso podía provocar un mayor desperdicio de materiales y numerosos intentos hasta conseguir el resultado deseado.

Atomm transforma este proceso. En esencia, Atomm lleva la revolución de la IA al mundo de la creación física. A diferencia de las herramientas tradicionales de IA, que se limitan a generar imágenes estáticas, Atomm es una plataforma de creación impulsada por IA que comprende lo que el usuario quiere fabricar, permite mantener un diálogo continuo para perfeccionar las ideas, gestiona tareas de varios pasos como dividir, combinar y superponer elementos, y prepara los archivos específicamente para su fabricación.

Con el lema De las ideas a archivos listos para fabricar. Cada archivo está listo para convertirse en realidad, Atomm ayuda a que cualquier creador pueda pasar de la imaginación a la creación física con mayor facilidad.

Principales funciones: Atomm AI, herramientas creativas y fabricación

El completo conjunto de funciones de Atomm está diseñado para responder directamente a las necesidades de la comunidad de creadores y simplificar el proceso desde la idea inicial hasta el producto final mediante funciones inteligentes y herramientas especializadas:

Creación de estructuras (modelado paramétrico): Estructuras complejas como cajones, cajas de almacenamiento y casas decorativas pueden generarse sin horas de diseño manual. Los usuarios solo tienen que describir lo que quieren, realizar modificaciones mediante lenguaje natural y dejar que la IA genere estructuras con uniones y ranuras precisas.

Estructuras complejas como cajones, cajas de almacenamiento y casas decorativas pueden generarse sin horas de diseño manual. Los usuarios solo tienen que describir lo que quieren, realizar modificaciones mediante lenguaje natural y dejar que la IA genere estructuras con uniones y ranuras precisas. Diseño y edición gráfica: Los creadores pueden generar nuevas imágenes mediante instrucciones de texto o cargar sus propias fotografías e imágenes para interactuar con la IA de forma natural. Los diseños pueden transformarse en diferentes estilos creativos, como dibujos de líneas negras, arte pop, arte con gemas y anime con efecto de dibujo a tinta. El módulo también permite una personalización avanzada mediante funciones como eliminación inteligente del fondo, optimización de contornos, vectorización, separación de capas, reconocimiento y segmentación inteligente de imágenes y fuentes personalizadas editables para proyectos de marca o celebraciones.

Los creadores pueden generar nuevas imágenes mediante instrucciones de texto o cargar sus propias fotografías e imágenes para interactuar con la IA de forma natural. Los diseños pueden transformarse en diferentes estilos creativos, como dibujos de líneas negras, arte pop, arte con gemas y anime con efecto de dibujo a tinta. El módulo también permite una personalización avanzada mediante funciones como eliminación inteligente del fondo, optimización de contornos, vectorización, separación de capas, reconocimiento y segmentación inteligente de imágenes y fuentes personalizadas editables para proyectos de marca o celebraciones. Herramientas creativas y generadores: Atomm ofrece una amplia selección de herramientas creativas y generadores especializados diseñados para diferentes aplicaciones. Entre ellos se encuentran el Generador de semitonos , para crear efectos equilibrados de impresión y textura; el Generador de arte multicapa para corteláser , para crear obras de varias capas en madera o papel; los Marcos defotos personalizados ; y el Generador de modelos 3D conIA , que convierte fotografías planas en modelos 3D detallados para grabar sobre cristal y vidrio.

Atomm ofrece una amplia selección de diseñados para diferentes aplicaciones. Entre ellos se encuentran el , para crear efectos equilibrados de impresión y textura; el , para crear obras de varias capas en madera o papel; los ; y el , que convierte fotografías planas en modelos 3D detallados para grabar sobre cristal y vidrio. Previsualización antes de fabricar: Los usuarios pueden visualizar el resultado final sobre camisetas, cristal o bolsas de tela antes de fabricar, reduciendo así el desperdicio de materiales y los costosos procesos de prueba y error.

Un ecosistema abierto y un programa de 1 millón de dólares para creadores

Atomm es mucho más que un conjunto de herramientas: es una plataforma que conecta a creadores, materiales y máquinas. Además de sus herramientas oficiales, Atomm cuenta con un ecosistema abierto que incluye más de 20 generadores desarrollados por terceros para crear elementos decorativos, campanas de viento, rompecabezas para el hogar y mucho más.

Atomm cuenta con una comunidad activa de 320.000 usuarios mensuales, más de 16.000 creadores colaboradores y cerca de 100.000 proyectos compartidos, que han generado más de 2 millones de usos válidos. Creadores destacados como comp56y SuperVectorGirl siguen inspirando a la comunidad con recursos populares, desde plantillas para soportes hasta complejas cajas con mecanismo de iris.

El Programa para Creadores de Atomm, dotado con 1 millón de dólares, destina al menos 1 millón de dólares a recompensar a creadores de contenido, desarrolladores de herramientas y creadores de vídeos. Los creadores de contenido pueden obtener una parte de los ingresos, comisiones de hasta el 30 % por la venta de materiales e incentivos por tareas; los desarrolladores reciben comisiones continuas en monedas virtuales por el uso de sus herramientas; y los creadores de vídeos pueden obtener importantes bonificaciones por contenidos con un alto rendimiento en YouTube, TikTok e Instagram. También se ofrecen ventajas adicionales, como multiplicadores exclusivos de monedas para determinados contenidos y recompensas canjeables por dinero.

Visión y disponibilidad

Atomm nació de una idea sencilla: tener una idea debería ser suficiente para empezar a crear, afirmó el responsable del proyecto Atomm. Al reunir herramientas de IA, contenido listo para fabricar y los conocimientos de los creadores en un mismo espacio, queremos ayudar a todos a convertir su imaginación en algo real.

Atomm ha completado su actualización integral y está oficialmente disponible desde el 21 de septiembre de 2026. Para obtener más información, explorar proyectos listos para fabricar o solicitar participar en el Programa para Creadores, visita Atomm.

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