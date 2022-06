El XXVI Fair Play Menarini International Award se inaugura con una rueda de prensa en CONI

ROMA, 23 de junio de 2022 /PRNewswire/ -- Ha sonado el pitido inicial del XXVI Fair Play Menarini International Award. Esta mañana, el Salone d'Onore del CONI (Comité Olímpico Nacional Italiano) en Roma ha acogido una rueda de prensa en la que se ha anunciado la celebración dedicada a los valores de la ética deportiva. La Fair Play Menarini Foundation, que organiza el prestigioso reconocimiento, reveló los ganadores y los detalles del programa de este año.

El Premio, que comenzó en 1997, reunirá en Florencia y Castiglion Fiorentino (Arezzo) a personalidades destacadas por sus logros deportivos y su capacidad para actuar como embajadores de los principios esenciales del "juego limpio". Con quince categorías y dieciséis ganadores, el XXVI Fair Play Menarini International Award reúne a estrellas excepcionales de los deportes acuáticos de todo el mundo, en particular de la natación y el buceo, desde "la Divina", Federica Pellegrini, hasta el fenómeno australiano de la "carrera del siglo", Ian Thorpe, y la campeona del récord, Tania Cagnotto. No faltan tampoco las personalidades del mundo del fútbol, con el célebre entrenador argentino Marcelo Bielsa y dos héroes de la cancha, Massimo Ambrosini y Roberto Donadoni. Otro futbolista legendario de este año es Fabrizio Ravanelli, que recibirá el Premio Especial Paolo Rossi en la categoría de Modelo Juvenil, título que se concedió el año pasado en memoria del campeón de la Copa del Mundo de 1982, fallecido en 2020. La lista de talentos extraordinarios que participan en la próxima edición incluye también al campeón australiano de motociclismo Casey Stoner, a Alessandra Perilli, la campeona de tiro al blanco que trajo a casa la primera medalla olímpica de San Marino, y al ex jugador de voleibol y entrenador Marco Bracci. Junto a ellos, el taekwondista Vito Dell'Aquila, ganador de una medalla de oro en Tokio 2020, y Stefania Constantini, que dio a Italia la primera medalla olímpica de curling con un oro en los dobles mixtos. El dúo formado por Giacomo Bertagnolli y Andrea Ravellitambién aportará sus impresionantes logros en el esquí alpino paralímpico a los Fair Play Menarini International Awards. Pero no sólo los atletas profesionales recibirán premios. El Premio Especial Franco Lauro Narrare le emozioni (Narrar las emociones) será para el periodista Giorgio Porrà, mientras que Beatrice Coradeschi es la joven promesa del taekwondo que ha ganado el Premio Especial Fiamme Gialle Studio e Sport (Estudio y Deporte).

"No puedo creer que hayamos llegado a la 26ª edición de los Fair Play Menarini International Awards", comentó el Presidente del Comité Olímpico Nacional Italiano, Giovanni Malagò. "Estoy orgulloso de todos vosotros por lo que hacéis y por el mensaje que enviáis, y estoy impresionado por vuestra capacidad de reunir a estas leyendas del deporte para recibir sus premios. Sois realmente únicos. Viva el Juego Limpio, la Fundación, el deporte e Italia".

"Con el Fair Play Menarini Award, esperamos que las generaciones más jóvenes se inspiren y tomen ejemplo de la deportividad de los campeones premiados. - dijo Lucia y Alberto Giovanni Aleotti, accionistas y miembros del Consejo de Administración de Menarini - Recordamos a Marcelo Bielsa, que pidió a sus jugadores que dejaran marcar al rival, por considerar que el juego limpio es más importante que lo que podría haber sido un gol injusto. Aquel partido terminó en empate, pero Bielsa siempre será recordado por ese noble gesto que hoy nos enorgullece celebrar."

"Estamos muy entusiasmados con la lista de ganadores de los primeros premios que organizamos", anunciaron Antonello Biscini, Valeria Speroni Cardi y Ennio Troiano, miembros del Consejo de la Fair Play Menarini Foundation. "Puede que el primer cuarto de siglo del evento haya quedado atrás, pero nuestra atención se centra en el futuro y en la mejor manera de celebrar ésta y todas las ediciones posteriores, que estarán repletas de sorpresas y grandes del deporte. Menarini continuará promoviendo los valores del Juego Limpio a través de los logros de los mejores campeones del deporte con la esperanza de que estos valores se conviertan en una parte cada vez mayor de la sociedad en su conjunto".

Sin dejar de ser fiel a las tradiciones de su larga historia, los tres días del XXVI Fair Play Menarini International Award tendrán un nuevo y ambicioso enfoque. Uno de los cambios más importantes tiene que ver con las localizaciones. Florencia será el lugar donde se reunirán estas leyendas del deporte, en el Salone dei Cinquecento del Palazzo Vecchio, para el programa de entrevistas I campioni si raccontano (Los campeones cuentan su historia), conducido por Ivan Zazzaroni y emitido en directo por el canal RTV38 en la noche del martes 5 de julio. A continuación, se celebrará la tradicional cena de gala Menarini en Florencia, en el Piazzale Michelangelo, el miércoles 6 de julio.

La presentación de la ceremonia de entrega de premios ha sido confiada a Lorenzo Dallari y Rachele Sangiuliano y se celebrará en Castiglion Fiorentino, en el magnífico marco del Loggiato Vasariano en la Piazza del Municipio, el jueves 7 de julio, con una transmisión televisiva en directo en Sportitalia.

Las categorías y los ganadores del XXVI Fair Play Menarini International Award son:

Categoría: Carriera Fair Play (Carrera en juego limpio) — ROBERTO DONADONI

Categoría: Juego limpio — MASSIMO AMBROSINI

Categoría: Lo sport oltre lo sport (El deporte más allá del deporte) — GIACOMO BERTAGNOLLI y ANDREA RAVELLI (un único premio con dos placas)

Categoría: Il Gesto (El gesto) — MARCELO BIELSA

Categoría: Sport e vita (deporte y Vida) — CASEY STONER

Categoría: Una vita per lo sport (Logro de la vida en el deporte) — MARCO BRACCI

Categoría: Personaggio mito (Figuras legendarias) — IAN THORPE

Categoría: SUSTENIUM Energia e Cuore - Personaggio mito (Figuras legendarias) — FEDERICA PELLEGRINI

Categoría: Paolo Rossi Special Award Modello per i giovani (Modelo juvenil) — FABRIZIO RAVANELLI

Categoría: I valori sociali dello sport (Valores sociales en el deporte) — VITO DELL 'AQUILA

Categoría: Promozione dello sport (Promoción deportiva) — ALESSANDRA PERILLI

Categoría: Un sorriso per la vita (Una sonrisa por la vida) — TANIA CAGNOTTO

Categoría: I valori educativi dello sport (Valores educativos en el deporte) — STEFANIA CONSTANTINI

Categoría: Franco Lauro Special Award Narrare le emozioni (Narrando emociones) — GIORGIO PORRÀ

Categoría: Fiamme Gialle Special Award Studio e Sport (Estudio y Deporte) — BEATRICE CORADESCHI

