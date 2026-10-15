Ya está disponible el Blackview XPLORE 6

Ya disponible el Blackview XPLORE 6: fotografía de ultra largo alcance (15 km), Dimensity 9400+ y batería de 12.000 mAh

(Información remitida por la empresa firmante)

SHENZHEN, China, 15 de octubre de 2026/PRNewswire/ -- Blackview ha lanzado oficialmente el XPLORE 6, su más reciente buque insignia de gama alta y diseño ultrarresistente, que combina fotografía de nivel profesional, rendimiento de primera categoría y una durabilidad extrema. Concebido bajo el espíritu de ser un "Testigo Indestructible" (*Unbreakable Witness*), el XPLORE 6 está diseñado para quienes superan sus límites, exploran lo desconocido y capturan momentos memorables. Equipado con una cámara teleobjetivo de tipo periscopio de 50 MP —capaz de capturar imágenes a larga distancia (hasta 15 km) al utilizarse con un teleconversor gratuito—, el procesador MediaTek Dimensity 9400+, una batería de silicio-carbono de 12.000 mAh y doble pantalla AMOLED, este dispositivo eleva las capacidades de los teléfonos inteligentes ultrarresistentes de gama alta a un nuevo nivel.

Fotografía profesional: teleobjetivo periscópico de 50 MP y captura de ultra largo alcance de 15 km.

El XPLORE 6 lleva la fotografía de largo alcance avanzada a los teléfonos inteligentes ultrarresistentes gracias a su cámara teleobjetivo tipo periscopio de 50 MP y al teleconversor profesional ZoomX G1, permitiendo un zoom óptico real de hasta 10 aumentos y fotografía de ultra largo alcance a distancias de hasta 15 km al utilizar el teleconversor.

Su sistema de cuatro cámaras de 50 MP incluye una cámara principal de 50 MP, un teleobjetivo tipo periscopio de 50 MP, una cámara ultra gran angular de 50 MP y una cámara frontal de 50MP. Desde lejanas cumbres montañosas hasta momentos fugaces en la naturaleza, el XPLORE 6 permite a los usuarios ver más allá, capturar más y preservar aquello que, de otro modo, pasaría inadvertido.

Rendimiento de gama alta: Dimensity 9400+ y 18 GB + 1 TB de almacenamiento

El XPLORE 6 está impulsado por el procesador MediaTek Dimensity 9400+ 5G, fabricado mediante un proceso de 3 nm de segunda generación y con una arquitectura de CPU compuesta exclusivamente por núcleos de alto rendimiento. Al combinarse con hasta 18 GB de memoria RAM LPDDR5X y 1 TB de almacenamiento UFS 4.1, ofrece un rendimiento potente para la multitarea, los videojuegos y las aplicaciones de IA, además de un amplio espacio para conservar cada momento importante.

Batería de gran capacidad: 12.000 mAh con carga rápida de 120 W

Equipado con una batería de silicio-carbono de 12.000 mAh, el XPLORE 6 combina una capacidad excepcional con carga rápida por cable de 120 W y carga rápida inalámbrica de 80W. Además, admite un funcionamiento en un rango de temperaturas de -20 °C a 60 °C, ofreciendo una resistencia fiable para que los usuarios puedan seguir explorando y grabando sin interrupciones.

Pantallas AMOLED duales: LTPO 3.2K y pantalla trasera inteligente

El XPLORE 6 cuenta con una pantalla principal LTPO AMOLED de 6,73 pulgadas y resolución 3.2K, con una tasa de refresco adaptativa de 1 a 120 Hz y un brillo máximo de 2600 nits, lo que ofrece una visualización fluida y una visibilidad mejorada en exteriores.

Su pantalla trasera secundaria AMOLED ofrece acceso rápido a notificaciones, información de la brújula, controles de música y vistas previas de selfies con la cámara trasera, manteniendo la información esencial al alcance de la mano.

Durabilidad extrema: IP68, IP69K y diseño USB con doble impermeabilización

Diseñado para soportar condiciones exigentes, el XPLORE 6 combina Corning® Gorilla® Glass Victus® 2 con los estándares de protección IP68, IP69K y MIL-STD-810H para ofrecer una mayor resistencia al agua, al polvo y a los impactos.

Su innovador diseño de puerto USB con doble impermeabilización elimina la necesidad de la tradicional tapa de goma, aportando mayor comodidad y una protección fiable tanto para el uso diario como para las aventuras al aire libre.

Experiencia más inteligente: Android 16 y Hi Doki AI

Equipado con el nuevo DokeOS 5.3 basado en Android 16, el XPLORE 6 introduce funciones de personalización mejoradas, que incluyen fondos de pantalla con efecto de profundidad de campo, estilos de reloj personalizables para la pantalla siempre activa (AOD) y diseños de interfaz renovados.

El asistente de IA Hi Doki integrado admite activación por voz, preguntas y respuestas inteligentes, comandos de voz y asistencia meteorológica. Entre las funciones de conectividad adicionales se incluyen 5G, eSIM y posicionamiento de doble banda.

Precio y disponibilidad

Guiado por el espíritu de "Testigo Indestructible", el XPLORE 6 refleja la visión de Blackview de un dispositivo insignia ultrarresistente que va más allá de la protección, permitiendo a los usuarios explorar más lejos, superar desafíos y capturar lo extraordinario.

El Blackview XPLORE 6 ya está oficialmente a la venta, con precios promocionales que comienzan en 1.399 dólares para el modelo de 512 GB y 1.599 dólares para el modelo de 1 TB. Los precios pueden variar según la región.

Para obtener más información y conocer las últimas ofertas, visite la tienda oficial en línea de Blackview.