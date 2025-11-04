Yadea brilla en EICMA 2025 con la nueva Yadea Velax y un ecosistema de carga de escenario completo

(Información remitida por la empresa firmante)

MILAN, 4 de noviembre de 2025 /PRNewswire/ -- En su octava edición de EICMA, Yadea presentó sus últimos avances en rendimiento de vehículos eléctricos y tecnología energética, presentando una línea de productos renovada junto con un completo ecosistema de carga. Las innovaciones presentadas durante el evento de lanzamiento el 4 de noviembre subrayan el compromiso de Yadea con el avance de los viajes sostenibles en todo el mundo.

La pieza central de la presentación de Yadea es la Yadea Velax, una motocicleta eléctrica de alto rendimiento con una carga increíblemente rápida que recarga la batería hasta el 80 % en tan solo 20 minutos. La versión Velax U está equipada con dos baterías de litio ATL extraíbles de 74 V y 28 Ah, que ofrecen una autonomía de hasta 110 km. Su motor de 3000 W (con una potencia máxima de 4900 W y un par de 176 N•m) proporciona una aceleración instantánea y sensible. La eficiencia se optimiza mediante un modo ECO con frenado regenerativo, mientras que un sofisticado sistema de gestión de energía con más de 40 protecciones BMS garantiza la fiabilidad y la seguridad del conductor.

Más allá de su rendimiento principal, la Velax está diseñada para ofrecer una experiencia de conducción con un confort refinado y conectividad inteligente. La Velax se ha sometido a una exhaustiva puesta a punto y a más de un millón de pruebas de vibración para garantizar una conducción estable y cómoda, mientras que un robusto sistema de frenos con frenos de disco de 220 mm y CBS garantiza un control seguro. Además, la experiencia de conducción se ve mejorada por un conjunto de funciones inteligentes. Los usuarios pueden acceder fácilmente a la Velax a través de Bluetooth o la aplicación Yadea, que permite compartir claves con hasta cinco usuarios autorizados, ofreciendo una comodidad práctica para las familias.[1]

Tras el lanzamiento de la Yadea Keeness, la primera motocicleta eléctrica del mundo galardonada con el premio Red Dot, la Yadea Keeness Long-Range Edition también se presentó en EICMA 2025. Impulsada por una batería de litio de 72 V 109 Ah, alcanza una autonomía de hasta 170 km, ofreciendo una resistencia aún mayor.

Para una experiencia de conducción fluida y una mayor autonomía, Yadea presenta un ecosistema de carga completo. Esta red garantiza soluciones energéticas prácticas, eficientes y sostenibles para cualquier situación, incluyendo cargadores rápidos domésticos, sistemas solares de sodio, estaciones de carga comunitarias y armarios de intercambio de baterías.

Un pilar fundamental de este ecosistema es la batería de sodio, diseñada para una longevidad excepcional con más de 1.500 ciclos de carga. La batería admite una carga ultrarrápida de 1,5C y ofrece una autonomía fiable de más de 100 km, manteniendo un rendimiento estable incluso a temperaturas de hasta -20 °C. Representando un avance significativo en la combinación de seguridad, resistencia y respeto al medio ambiente, Yadea planea hacer accesible esta tecnología ecológica a más motociclistas a nivel mundial mediante la ampliación de su gama de modelos alimentados por sodio.

La octava participación de Yadea en EICMA subraya su compromiso a largo plazo con el mercado global y su constante impulso a la innovación tecnológica. Esta dedicación se evidencia aún más en la expansión estratégica de la marca en Europa, con la apertura prevista de nuevas tiendas insignia en ciudades clave como Milán, Zúrich, Londres y Budapest. Estos desarrollos se alinean con la misión principal de Yadea: ofrecer un viaje maravilloso a usuarios globales que mejore la experiencia de viaje de su creciente base de usuarios internacionales.

[1] Todas las especificaciones se basan en la versión Yadea Velax U

