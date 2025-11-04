(Información remitida por la empresa firmante)

-Yealink lanza la nueva serie de teléfonos SIP T7/T8 para "llamar en la Zona Inteligente": redefiniendo los espacios de trabajo inteligentes, seguros y optimizados para la era híbrida

XIAMEN, China, 4 de noviembre de 2025 /PRNewswire/ -- A medida que el trabajo híbrido continúa transformando las comunicaciones empresariales globales, los profesionales exigen herramientas más inteligentes, mayor protección y experiencias más fluidas. Yealink, la marca número uno de teléfonos SIP del mundo durante ocho años consecutivos (fuente: Frost & Sullivan), vuelve a liderar la evolución con el lanzamiento de su nueva generación de teléfonos SIP: las series T7 y T8, bajo el lema "Ring in Smart Zone."

Espacio de trabajo inteligente: Diseño inteligente para oficinas modernas.

La serie T7, pensada para distintos niveles de uso profesional, ofrece un diseño refinado, pantalla a color y funciones esenciales para la comunicación diaria. La serie T8, diseñada para usuarios avanzados, lleva el rendimiento un paso más allá con cancelación de ruido avanzada mediante IA, botón de emergencia, materiales antimicrobianos y un elegante diseño de bisagra invisible.

Ambas series incorporan aislamiento acústico optimizado y potentes altavoces de 3 W para conversaciones nítidas en entornos dinámicos. La sostenibilidad sigue siendo fundamental para la innovación de Yealink: con embalaje ecológico y modos de ahorro de energía en todos los modelos, y materiales PCR (reciclados posconsumo) aplicados a las series premium T87W y T88, se reduce significativamente el desperdicio de plástico y la huella de carbono.

Espacio de trabajo seguro: Tres anillos de protección para teléfonos IP

La seguridad es fundamental en la serie T7/T8. Basados en el marco de "Tres Anillos de Seguridad" de Yealink IP Phone, estos teléfonos ofrecen protección multicapa para dispositivos, redes y datos:

El anillo principal garantiza la integridad del dispositivo mediante un entorno de ejecución de confianza (TEE) y una gestión segura de claves.

garantiza la integridad del dispositivo mediante y una gestión segura de claves. El anillo de protección protege las conexiones de red contra intrusiones y accesos no autorizados mediante la autenticación 802.1X, manteniendo la resiliencia y la estabilidad de las comunicaciones empresariales.

protege las conexiones de red contra intrusiones y accesos no autorizados mediante la autenticación manteniendo la resiliencia y la estabilidad de las comunicaciones empresariales. El anillo de seguridad protege la transmisión de datos con cifrado TLS 1.3+, asegurando la señalización, los medios y los datos de usuario tanto en tránsito como en reposo.

Junto con el sistema de gestión de claves integral de Yealink, estas medidas de seguridad conforman una arquitectura robusta y preparada para el futuro que ayuda a las organizaciones a mantener el cumplimiento normativo, la confidencialidad y la confianza a nivel mundial.

Espacio de trabajo optimizado: simplificado, conectado y flexible

Equipada con Wi-Fi 6 (disponible en los modelos T7-W y todos los modelos T8) y Bluetooth 5.0, la nueva serie ofrece conectividad flexible y un emparejamiento sencillo de periféricos. La serie T8 también incluye el Modo Dispositivo: conecta el teléfono de escritorio a un portátil mediante un solo cable USB-C, sin necesidad de cambiar de plataforma, lo que garantiza un flujo de trabajo fluido y unificado para todos los usuarios.

Soluciones para la industria: potenciando cualquier escenario

La serie T7/T8 impulsa más de nueve sectores y docenas de escenarios profesionales —desde oficinas ejecutivas y centros de llamadas hasta recepciones y oficinas abiertas— permitiendo a los profesionales comunicarse de forma más inteligente, segura y rápida.

Con la serie T7/T8, Yealink redefine la comunicación empresarial para la era híbrida, combinando diseño inteligente, arquitectura segura y una experiencia optimizada para crear una "Zona Inteligente" verdaderamente conectada donde convergen tecnología, confianza y sostenibilidad.

Acerca de Yealink Yealink (300628.SZ) es líder mundial en soluciones de videoconferencia, comunicaciones de voz y colaboración. Con presencia en más de 140 países y regiones, Yealink es reconocido como uno de los tres principales proveedores de videoconferencia y la marca número uno de teléfonos SIP del mundo.

Para obtener más información, visite www.yealink.com

Foto - https://mma.prnewswire.com/media/2808178...

View original content:https://www.prnewswire.com/news-releases/yealink-lanza-la-nueva-serie-de-telefonos-sip-t7t8-para-llamar-en-la-zona-inteligente-302601266.html