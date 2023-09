Yellow.ai: Gartner® Peer Insights™ Voice of the Customer for Enterprise Conversational AI Platforms

(Información remitida por la empresa firmante)

- Yellow.ai calificado con 4.5 de 5 en Gartner® Peer Insights™ Voice of the Customer for Enterprise Conversational AI Platforms inaugural

Nombrado como Strong Performer con un 90% de clientes dispuestos a recomendar las soluciones de la empresa.

SAN MATEO, Calif., 14 de septiembre de 2023 /PRNewswire/ -- Yellow.ai , líder mundial en IA conversacional, anunció hoy que ha sido nombrado Strong Performer en la edición inaugural de 2023 Gartner Peer Insights Voice of the Customer for Enterprise Conversational AI Platforms . Yellow.ai también ha sido recientemente reconocido como Challenger en el 2023 Gartner® Magic Quadrant™ for Enterprise Conversational AI Platforms .

Voice of the Customer es un documento que sintetiza las revisiones de Gartner Peer Insights en conocimientos para los responsables de la toma de decisiones de TI. El informe menciona que el 90% de los clientes de Yellow.ai están dispuestos a recomendar sus soluciones. Con una calificación compuesta de 4.5, Yellow.ai fue calificado por Capacidades de producto (4.6/5) según 37 revisiones, Experiencia de ventas (4.6/5) según 38 revisiones, Experiencia de implementación (4.5/5) según 38 revisiones y Experiencia de soporte (4,5/5) según 38 revisiones. Las calificaciones se basan en revisiones enviadas hasta junio de 2023 en Gartner Peer Insights.

"Como un Strong Performer, vemos esto como un testimonio de nuestro enfoque inquebrantable centrado en el cliente, que es el núcleo del Código Cultural de Yellow.ai. En un panorama global en evolución de IA generativa, priorizamos comprender y anticiparnos a las necesidades de nuestros clientes mientras navegan por las complejidades de mejorar las experiencias de clientes y empleados. Nuestra sólida hoja de ruta de IA generativa reafirma nuestra misión de ofrecer experiencias autónomas y similares a las humanas en todos los idiomas, canales y geografías para que las organizaciones puedan construir relaciones memorables tanto con sus clientes como con sus empleados" dijo Raghu Ravinutala, consejero delegado y co-fundador, Yellow.ai.

Un Director Ejecutivo de Operaciones de la industria ferretera comentó sobre Gartner Peer Insights , "Lo mejor de Yellow.ai es que nos facilita comprender a nuestros clientes, registra conversaciones y proporciona mapas ejecutivos a los clientes cuando los necesitamos. La tecnología de inteligencia artificial incorporada en el sistema es realmente potente, se comporta como lo haría un amigo, ofrece sugerencias útiles, ayuda a tomar mejores decisiones y la conversación con los clientes sin duda mejora la experiencia del cliente y ayuda a que el negocio crezca. Sin duda, ayuda al crecimiento empresarial."

Yellow.ai ha logrado un crecimiento del 80 % en ARR, ampliando su escala en mercados como Asia-Pacífico, Europa, Oriente Medio y África, y América del Norte experimentó un notable crecimiento interanual de ~6 veces. Este crecimiento, junto con la introducción de soluciones innovadoras como YellowG , valida aún más las capacidades de Yellow.ai y su impacto significativo en el mercado global de IA conversacional.

Declaración de Gartner

GARTNER es una marca comercial registrada y una marca de servicio de Gartner y Magic Quadrant y Peer Insights son marcas comerciales registradas de Gartner, Inc. y/o sus afiliados en EE.UU. e internacionalmente y se utilizan en este documento con permiso. Reservados todos los derechos.

El contenido de Gartner Peer Insights consiste en opiniones de usuarios finales individuales basadas en sus propias experiencias con los proveedores enumerados en la plataforma, no debe interpretarse como declaraciones de hecho ni representa los puntos de vista de Gartner o sus afiliados. Gartner no respalda a ningún proveedor, producto o servicio representado en este contenido ni ofrece ninguna garantía, expresa o implícita, con respecto a este contenido, sobre su exactitud o integridad, incluida cualquier garantía de comerciabilidad o idoneidad para un propósito particular.

Gartner no respalda a ningún proveedor, producto o servicio descrito en sus publicaciones de investigación y no recomienda a los usuarios de tecnología que seleccionen sólo aquellos proveedores con las calificaciones más altas u otra designación. Las publicaciones de investigación de Gartner consisten en opiniones de la organización de investigación de Gartner y no deben interpretarse como declaraciones de hechos. Gartner renuncia a toda garantía, expresa o implícita, con respecto a esta investigación, incluida cualquier garantía de comerciabilidad o idoneidad para un propósito particular.

Acerca de Yellow.ai

Con sede en San Mateo, Yellow.ai es un líder mundial en inteligencia artificial conversacional, que ofrece experiencias autónomas similares a las humanas para clientes y empleados para acelerar el crecimiento empresarial. Creemos que las conversaciones memorables están en el corazón de cada interacción significativa con la marca. Más de 1100 empresas, incluidas Sony, Domino's, Hyundai, Sephora, Waste Connections, Ferrellgas, Randstad, Tiket.com, Volkswagen, ITC Ltd, Lulu Group International, y Arabic Radio Network, confían en nuestra Plataforma de Automatización Dinámica generativa sin código y alimentada por IA (DAP).

El motor de IA multi-LLM propietario de DAP, DynamicNLP™, nos permite gestionar 2.000 millones de conversaciones cada trimestre en más de 35 canales en más de 135 idiomas. Nos apasiona brindar experiencias conversacionales a través de nuestros agentes de IA dinámica que ayudan a las empresas a lograr una mayor satisfacción del cliente y compromiso de los empleados. Hemos recaudado más de 102 millones de dólares de inversores de primer nivel con oficinas en seis países.

