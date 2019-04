Young Living asciende a Irvin Bishop Jr. al puesto de vicepresidente ejecutivo de Planificación Digital y Estratégica

Publicado 22/04/2019 15:03:37 CET

El ejecutivo impulsa la innovación en el espacio digital continuando con el compromiso de Young Living de establecer y mantener los estándares del sector

LEHI, Utah, 22 de abril de 2019 /PRNewswire/ -- Young Living Essential Oils [https://c212.net/c/link/?t=0&l=es&o=2441606-1&h=3088819600&u=https%3A%2F%2Fc212.net%2Fc%2Flink%2F%3Ft%3D0%26l%3Den%26o%3D2441606-1%26h%3D2273183498%26u%3Dhttps%253A%252F%252Fwww.youngliving.com%252Fen_US%252Fcompany%252Fabout%26a%3DYoung%2BLiving%2BEssential%2BOils&a=Young+Living+Essential+Oils], el líder mundial en aceites esenciales, anunció el ascenso de Irvin Bishop Jr. al puesto de vicepresidente ejecutivo de Planificación Digital y Estratégica. En su nuevo cargo, Irvin liderará los esfuerzos de Young Living para actualizar su presencia digital global y facilitar la gestión y la alineación estratégica en toda la empresa.

"Irvin es un líder reconocido en nuestra empresa. Su liderazgo fue crucial para asegurar una experiencia de compra fluida durante el pico de tráfico récord del Black Friday del año pasado", declaró Jared Turner, presidente y director de Operaciones de Young Living. "Irvin ha desempeñado un papel fundamental a la hora de diseñar una experiencia fluida de inscripción en línea, y al implementar innovadoras mejoras para nuevos miembros".

Irvin, que se unió a Young Living en 2018 como vicepresidente sénior de Estrategia Digital, cuenta con más de 20 años de experiencia en marketing digital, conocimiento de los consumidores y tecnología. Desde su incorporación a la empresa, Irvin ha dirigido la automatización digital de la capacidad de promociones globales de la empresa y ha impulsado su conjunto de herramientas para distribuidores y de reputación social.

Antes de unirse a Young Living, Irvin aportó premiadas innovaciones a muchas marcas destacadas, como Coca-Cola Company y AT&T. Como director de TI de Marketing Digital de Coca-Cola, lideró promociones para campañas como la Copa Mundial de la FIFA, los Juegos Olímpicos y la Super Bowl. Irvin es un apasionado de la producción de un trabajo en equipo constante a través de un enfoque de desarrollo individual, una comunicación abierta, una visión clara y común, así como de la promoción de un entorno de trabajo divertido.

"Young Living es una empresa que practica lo que predica", afirmó Irvin. "Es una de las pocas empresas que demuestra constantemente su compromiso con la salud y el bienestar. Espero poder afrontar y superar el desafío de nuestro Compromiso 5x5 de expandirnos a cinco nuevos mercados cada año y añadir 5 millones de nuevos miembros en los próximos cinco años".

Para obtener más información acerca del equipo de liderazgo global de Young Living, visite YoungLiving.com.

Acerca de Young Living Essential Oils Young Living Essential Oils, LC, con sede en Lehi (Utah), es el líder mundial en aceites esenciales, ofreciendo los productos infundidos de aceite de la más alta calidad disponibles en el mercado. Young Living se toma muy en serio su liderazgo en el sector y establece un estándar con su compromiso de calidad patentado Seed to Seal(®), que incluye tres pilares fundamentales: abastecimiento, ciencia y estándares. Estos principios directivos ayudan a Young Living a proteger el planeta y ofrecen productos auténticos y puros que sus miembros podrán usar y compartir de forma segura con su familia y amigos. Los productos de Young Living, procedentes de granjas propiedad de la empresa, granjas asociadas y proveedores con la certificación Seed to Seal, no solo apoyan un estilo de vida saludable, sino que también brindan oportunidades a los más de seis millones de miembros mundiales para encontrar el sentido del propósito y el bienestar durante toda la vida alineando su trabajo con sus valores y pasiones. Para obtener más información, visite YoungLiving.com [https://c212.net/c/link/?t=0&l=es&o=2441606-1&h=2746971813&u=https%3A%2F%2Fc212.net%2Fc%2Flink%2F%3Ft%3D0%26l%3Den%26o%3D2441606-1%26h%3D2848262870%26u%3Dhttps%253A%252F%252Fwww.youngliving.com%252Fen_US%26a%3DYoungLiving.com&a=YoungLiving.com], siga a @younglivingeo [https://c212.net/c/link/?t=0&l=es&o=2441606-1&h=3329456245&u=https%3A%2F%2Fc212.net%2Fc%2Flink%2F%3Ft%3D0%26l%3Den%26o%3D2441606-1%26h%3D3602162674%26u%3Dhttps%253A%252F%252Ftwitter.com%252Fyounglivingeo%26a%3D%2540younglivingeo&a=%40younglivingeo] en Twitter o visite nuestro perfil en Facebook [https://c212.net/c/link/?t=0&l=es&o=2441606-1&h=1147472260&u=https%3A%2F%2Fc212.net%2Fc%2Flink%2F%3Ft%3D0%26l%3Den%26o%3D2441606-1%26h%3D3742194745%26u%3Dhttps%253A%252F%252Fwww.facebook.com%252FYoungLiving%252F%26a%3DFacebook&a=Facebook].

Contacto de Medios Para consultas de prensa, póngase en contacto con prinquiries@youngliving.com[mailto:prinquiries@youngliving.com].

