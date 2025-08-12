Zendure gana el Premio a la Innovación de EUPD Research 2025 por sus sistemas fotovoltaicos para balcones

(Información remitida por la empresa firmante)

Primera empresa en recibir reconocimiento paneuropeo en la categoría "Balcony PV" por su sistema de almacenamiento de energía impulsado por IA.

DÜSSELDORF, Alemania, 12 de agosto de 2025 /PRNewswire/ -- Zendure, líder en innovación solar, ha recibido el Premio a la Innovación Top 2025 de EUPD Research en la categoría "Balcony PV", convirtiéndose en la primera empresa a nivel mundial en obtener este reconocimiento simultáneamente en 14 mercados europeos, incluyendo Alemania, Francia, Italia, España y Países Bajos. Este hito consolida la posición de Zendure a la vanguardia del sector fotovoltaico para balcones, en rápida expansión.

Prestigiosa validación de la industria El premio, uno de los más prestigiosos de Europa en el sector de la energía solar, se obtiene tras una rigurosa evaluación en dos etapas: los instaladores evalúan la usabilidad del producto, mientras que un panel de expertos verifica la innovación tecnológica. Este proceso confirmó la capacidad de Zendure para combinar la practicidad diaria con un rendimiento de vanguardia.

SolarFlow 800 Pro alimentado por IAEl producto ganador, SolarFlow 800 Pro, es el primer sistema de almacenamiento de energía para balcones todo en uno con IA integrada del mundo. Compacto, listo para usar y fácil de instalar, combina tecnología de IA con almacenamiento de alta eficiencia para facilitar el acceso a la energía limpia.

El sistema ofrece una capacidad de batería ampliable de 1,92 kWh a 11,52 kWh y admite cuatro entradas MPPT de 660 W para una potencia solar de hasta 2.640 W. Con una eficiencia energética de hasta el 96 %, su sistema de gestión energética ZENKI, basado en IA, aprende los patrones de consumo del usuario e integra la previsión meteorológica, el estado de la batería y las tarifas dinámicas de más de 700 proveedores de energía europeos. Al optimizar los flujos de energía en tiempo real, ZENKI puede reducir los costes de electricidad hasta en un 42 %, a la vez que garantiza un uso óptimo de la generación solar, el almacenamiento y el consumo doméstico.

Saif Islam, consultor sénior de EUPD Research, afirmó: "La industria de las energías renovables se basa en la innovación para ofrecer a los clientes y consumidores la mejor experiencia posible. Por eso, empresas como Zendure, con productos innovadores como SolarFlow 800 Pro, son vitales para la transición energética. En EUPD Research nos enorgullece otorgar a Zendure el Premio a la Mejor Innovación 2025 de Europa".

Bryan Liu, consejero delegado de Zendure, añadió: "Este reconocimiento confirma nuestro compromiso de combinar la excelencia tecnológica con la usabilidad en el mundo real. Ante el aumento de la demanda de energía fotovoltaica en balcones, nuestra misión es poner energía inteligente y sostenible al alcance de todos".

Fundada en 2017, Zendure opera desde Silicon Valley (EE.UU.), el Área de la Bahía de San Francisco (China), Japón y Alemania. Su misión es brindar energía limpia, confiable y asequible a los hogares mediante el desarrollo de la tecnología energética más avanzada. El sistema SolarFlow transforma la luz solar en una fuente de energía segura y resiliente para la vida diaria.

