Zendure presenta el ecosistema energético con IA ZEN+ HOME en Intersolar 2026

(Información remitida por la empresa firmante)

MÚNICH, 22 de junio de 2026 /PRNewswire/ -- Zendure, pionero mundial en HEMS plug-in, presenta en Intersolar 2026 en Múnich (stand C1.280) su última visión de la energía doméstica: ZEN+ HOME. Bajo el lema de la feria Power Tomorrow, Start at Home, Zendure muestra cómo la IA, la orquestación inteligente de la energía y las soluciones de almacenamiento flexibles están transformando los hogares, que pasan de ser consumidores pasivos de energía a participantes activos e independientes energéticamente.

La inteligencia del HEMS plug-in

En el corazón de ZEN+ HOME se encuentra ZENKI™, el agente energético con IA de Zendure, impulsado por su modelo propio de series temporales ZenPulse. Al analizar la generación solar, el consumo del hogar y los precios dinámicos de la electricidad, ZENKI™ predice la demanda energética de las próximas 24 horas y elabora automáticamente la estrategia óptima.

Desde la carga inteligente y la programación de las baterías hasta la protección de respaldo automática, ZENKI™ optimiza continuamente los flujos de energía en tiempo real, ayudando a los hogares a ahorrar más, aumentar su resiliencia y lograr la independencia energética sin esfuerzo.

Un hogar. Un corazón energético

El centro del ecosistema y el corazón de ZEN+ HOME es el PowerHub, una plataforma unificada de coordinación energética que conecta la generación solar, el almacenamiento en baterías, la electricidad de la red, los cargadores de vehículos eléctricos, las bombas de calor y los dispositivos del hogar inteligente.

Junto con la Serie SolarFlow, el PowerHub permite la gestión energética de toda la vivienda y una orquestación inteligente de la energía:

SolarFlow 4000 Mix Series : una plataforma de almacenamiento doméstico plug-in todo en uno de 4000 W, bidireccional y gestionada por IA, integrada con el PowerHub, que unifica soluciones avanzadas de balcón, de tejado con acoplamiento de CA y de energía móvil en un único ecosistema ampliable.

: una plataforma de almacenamiento doméstico plug-in todo en uno de 4000 W, bidireccional y gestionada por IA, integrada con el PowerHub, que unifica soluciones avanzadas de balcón, de tejado con acoplamiento de CA y de energía móvil en un único ecosistema ampliable. SolarFlow 3000 Mix AC+ : una solución plug-and-play optimizada para la energía solar de tejado con acoplamiento de CA y el almacenamiento de energía, que permite una instalación flexible sin montajes complejos.

: una solución plug-and-play optimizada para la energía solar de tejado con acoplamiento de CA y el almacenamiento de energía, que permite una instalación flexible sin montajes complejos. SolarFlow 2400 Series: una plataforma de almacenamiento híbrido de 2400 W, bidireccional y gestionada por IA, disponible en configuraciones conectada al PowerHub y plug-and-play, que unifica las soluciones solares de balcón y de tejado en un solo ecosistema.

Flexibilidad: siempre con la mejor tarifa

A través de las tarifas dinámicas ZenWave™ y de alianzas con proveedores de energía, ZEN+ HOME se adapta a los precios del mercado en tiempo real, ayudando a los hogares a reducir los costes de electricidad y a obtener el máximo valor de cada kilovatio-hora.

Fiable. Abierto. Transparente.

Construido sobre la arquitectura HEMS 2.0, ZEN+ HOME combina la inteligencia de la nube con el control local. Incluso durante las interrupciones de internet, las funciones energéticas esenciales siguen operando localmente, mientras que el PowerHub garantiza un respaldo de nivel SAI en 10 ms y capacidad de Black Start para la seguridad energética.

ZEN+ HOME se integra con los sensores y controladores Shelly para conectar bombas de calor mediante relés y utilizar la interfaz SG Ready para precalentar el agua y los espacios habitables con el excedente solar o la electricidad de red de bajo coste.

Compatible con más de 5000 modelos de bombas de calor, ZEN+ HOME coordina una programación inteligente para hogares con bombas de calor y vehículos eléctricos, priorizando el excedente solar o los periodos de tarifa reducida para la calefacción y la carga.

Para mejorar la transparencia, Zendure presenta una interfaz rediseñada que visualiza las decisiones de la IA mediante un plan energético claro de 24 horas, convirtiendo la IA de una caja negra en un asistente que los usuarios pueden entender y en el que pueden confiar.

Más allá del hogar: movilidad sostenible

Zendure también amplía el ecosistema ZEN+ a la movilidad sostenible con Zendure Cargo, su solución de movilidad e-cargo, y productos de carga para vehículos eléctricos como EVFlow AC integrados con HEMS 2.0, conectando la generación de energía limpia en el hogar con el transporte eléctrico.

En Intersolar Europe 2026, Bryan Liu, CEO y fundador de Zendure, intervendrá en el evento paralelo IBESA Day @ ees Forum el 23 de junio a las 12:10, con la presentación Redefining Plug-in HEMS: Zendure's Approach to Competitive, AI-Driven Residential Solutions.

Acerca de Zendure

Fundada en 2017, Zendure es el pionero mundial en HEMS plug-in, con centros tecnológicos en Silicon Valley (EE. UU.), la Greater Bay Area (China), Japón y Alemania. La misión de Zendure es ofrecer a los hogares energía limpia, fiable y asequible mediante el avance de las últimas tecnologías energéticas. Su revolucionario sistema de almacenamiento de energía para balcón SolarFlow transforma la luz solar en una fuente de energía segura, fiable y resiliente para el día a día.

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