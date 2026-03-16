(Información remitida por la empresa firmante)

- Zentiva publica su Informe de Sostenibilidad 2025, reforzando su compromiso con las personas, los socios y el planeta

PRAGA, 16 de marzo de 2026 /PRNewswire/ -- Zentiva publica hoy su Informe de Sostenibilidad 2025, que presenta otro año de progreso en el impacto en la salud pública, la gestión ambiental y las prácticas empresariales responsables.

En 2025, Zentiva demostró una vez más que el crecimiento empresarial y la responsabilidad ambiental pueden ir de la mano, reduciendo las emisiones en un 10% en sus propias operaciones (emisiones de Alcance 1 y 2) al tiempo que incrementaba las ventas netas y el EBITDA.

La iniciativa Science Based Targets (SBTi) validó los objetivos a corto y largo plazo de Zentiva, incluyendo una reducción del 63% de las emisiones de Alcance 1, 2 y 3 para 2034 y el objetivo de cero emisiones netas para 2050.

Entre los logros clave de 2025 se incluyen:

El 83% de la electricidad utilizada en las operaciones de Zentiva proviene ahora de fuentes renovables, y el 100% en las plantas de fabricación de la UE.

El volumen de agua reciclada y reutilizada casi se duplicó entre 2021 y 2025.

El 47% de los residuos se desvían de su eliminación: se reutilizan, reciclan o se les da un nuevo uso.

Se han plantado más de 130.000 árboles para contribuir a la reforestación y se han adoptado 3,5 millones de abejas como parte de los proyectos de Zentiva para apoyar la biodiversidad y ser una empresa socialmente responsable.

Se han llevado a cabo más de 120 proyectos para personas y comunidades en Europa e India. #AyudamosALosDemás

Zentiva recibió la medalla de oro de EcoVadis, lo que sitúa su programa de sostenibilidad en el 2% superior de la industria farmacéutica. También nos complace haber recibido el Premio a la Transparencia 2025 del Grupo EUPD por nuestra comunicación e informes sobre sostenibilidad.

"Como uno de los principales fabricantes europeos de medicamentos genéricos, tenemos la responsabilidad de apoyar los sistemas de salud pública a la vez que reducimos nuestro impacto en el planeta", declaró Steffen Saltofte, consejero delegado de Zentiva. "Cada día, millones de personas dependen de la asequibilidad, la disponibilidad y la accesibilidad de los medicamentos que producimos y distribuimos".

"El Informe de Sostenibilidad de Zentiva ilustra cómo nuestras acciones diarias contribuyen a comunidades y un medio ambiente más saludables. Proteger a las personas y al planeta va de la mano. La sostenibilidad es un compromiso continuo que debemos asumir cada día, en todo lo que hacemos", añadió Ines Windisch, directora de Asuntos Corporativos y Sostenibilidad.

Como proveedor y fabricante líder de medicamentos sin patente en Europa, Zentiva desempeña un papel fundamental para garantizar que las personas de todo el continente tengan acceso a los medicamentos de alta calidad y asequibles de los que dependen a diario. Los medicamentos sin patente representan aproximadamente el 70% de todos los medicamentos dispensados, pero solo el 19% del gasto farmacéutico, lo que los convierte en esenciales para la asequibilidad y la sostenibilidad de los sistemas de salud pública (IQVIA, 2024).

Zentiva sigue invirtiendo en su infraestructura de fabricación y en su estrategia de sostenibilidad para garantizar que los pacientes tengan acceso constante a los medicamentos, hoy y en el futuro.

El Informe de Sostenibilidad de Zentiva 2025 está disponible en: www.zentiva.com/sustainability

Acerca de Zentiva

Zentiva ofrece salud y bienestar para todas las generaciones, centrándose en el desarrollo, la producción y la distribución de medicamentos asequibles y de alta calidad a más de 100 millones de personas en más de 40 países de Europa. Zentiva cuenta con cuatro plantas de fabricación y una amplia red de socios de fabricación externos para garantizar la seguridad del suministro. Zentiva emplea a más de 5.400 profesionales en más de 30 países, unidos por el compromiso con las personas que dependen de nuestros productos cada día. Visítenos en www.zentiva.com.

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