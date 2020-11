Zepp lanza un socio premium en bienestar (2)

[1] " Pantalla Siempre Activa" es una función que permite al reloj mostrar la información del sistema cuando la pantalla está encendida y mostrar el tiempo cuando la pantalla está apagada. Para habilitar esta función, establezca manualmente el modo AOD. [2] Compatible con la actualización OTA. Health Key solo se activará cuando el reloj esté en la pantalla de inicio. Puede personalizar la clave para medir la frecuencia cardíaca, SpO2 o nivel de estrés. [3] Este producto no es un dispositivo médico. Los datos y resultados de las pruebas son solo de referencia y no están destinados al diagnóstico médico o al control médico. [4] La función de detección de frecuencia cardíaca de 24 horas requiere que el usuario establezca y active la función de "detección de la salud del corazón"; la monitorización de la frecuencia cardíaca de 24 horas es compatible con la aplicación, y el valor mínimo se puede establecer en un minuto; esta característica no se puede utilizar con fines médicos o como base para el diagnóstico médico. Los resultados de detección se proporcionan únicamente como referencia. Consulte a instituciones médicas profesionales si se siente mal. [5] El nivel de SpO2 puede afectar el nivel de oxígeno a varios órganos. Si el nivel es demasiado bajo, podría provocar mareos, dolores de cabeza o un paro cardíaco. Este producto no es un dispositivo médico. Los datos de medición están destinados únicamente a referencia y no se pueden utilizar para realizar un diagnóstico profesional o un seguimiento de ninguna condición médica. Además, la precisión de los datos se verá afectada si el área del sensor hace contacto con la piel tatuada, pigmentada o de tono profundo. Para medir SpO2, mantenga su brazo quieto. [6] El HUNT Fitness Study indica que las personas que mantienen una puntuación de PAI(TM) de 100 o más muestran un menor riesgo de hipertensión, enfermedades cardíacas y diabetes tipo 2. HUNT Fitness Study: Este estudio fue realizado por el profesor Ulrik Wisloff de la Facultad de Medicina de la Universidad Noruega de Ciencia y Tecnología. Duró más de 35 años e involucró a 230.000 participantes. [7] El período de movimiento ocular rápido, también conocido como REM, es la base para el ritmo biológico normal y la sostenibilidad de la vida de los mamíferos. Representa alrededor de 20%-25% del ciclo de sueño de toda la noche. Se caracteriza por un movimiento ocular rápido, actividad de EEG de baja amplitud y relajación de la tensión muscular. Para supervisar el ciclo REM, el modo de asistente de sueño y el seguimiento de la frecuencia cardíaca deben estar habilitados. [8] No aplicable a ejercicios bajo el agua. [9] Condiciones del Test: La monitorización de la frecuencia cardíaca y la monitorización del sueño están activadas, y SpO2 se mide dos veces al día. Cada día, la pantalla se enciende para mostrar 150 mensajes, y el usuario sube la muñeca 30 veces para comprobar la hora. Otras operaciones no duran más de cinco minutos cada vez. El usuario hace ejercicio tres veces a la semana, y funciona durante 30 minutos cada vez, con la función GPS activada. La duración de la batería se ve afectada por varios factores, y la cantidad real de tiempo puede ser ligeramente diferente del valor nominal. [10] Esta duración de la batería se refiere a la siguiente condición: Bluetooth, la monitorización de la frecuencia cardíaca y otras funciones están desactivadas. El usuario levanta la muñeca para encender la pantalla 100 veces al día. La duración de la batería se ve afectada por varios factores, y la cantidad real de tiempo puede ser ligeramente diferente del valor nominal. [11] Alexa será compatible con la actualización OTA. Alexa no estará disponible en todos los países o regiones. Para ver los países o regiones disponibles, los idiomas admitidos, así como cómo activar y usar Alexa en su Zepp Z, visite support.zepp.com. [12] Asistente de voz sin conexión sólo es compatible con comandos de voz en inglés.

Foto -- https://mma.prnewswire.com/media/1335158/Zepp_Z_A_Brand_New_... [https://mma.prnewswire.com/media/1335158/Zepp_Z_A_Brand_New_...]

CONTACTO: CONTACTO: Yunya Liu, liuyunya@huami.com, +86-15999658480