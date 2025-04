ZNA Z9: el «nuevo jugador robusto» en pick-up inicia la preventa

Mr. Mao Limin, Executive Vice President of ZNA - ZHENGZHOU NISSAN AUTOMOBILE CO., LTD/PR NEWSWIRE

ZHENGZHOU, China, 30 de abril de 2025/PRNewswire/ -- El 31 de marzo se celebró en Pekín (China) el gran evento de lanzamiento de preventa del robusto pick-up todoterreno Zhengzhou Nissan (en adelante, ZNA) Z9. Este nuevo y estratégico modelo pick-up de ZNA ha iniciado oficialmente su fase de preventa, con dos apasionantes versiones: el Z9 y el Z9 GT. El evento también marcó el anuncio de un ambicioso plan, con hasta nueve nuevos modelos que se lanzarán en los próximos dos años. En él se muestran las capacidades estratégicas de la empresa, desde el desarrollo de plataformas hasta la innovación tecnológica y de productos. El Z9 ha completado su lanzamiento, y la preventa en el extranjero del Z9 se lanzó oficialmente durante el Salón del Automóvil de Shanghái.

Stephen Ma, consejero delegado de Nissan Motor, presidente del Comité de Dirección de Nissan (China), presidente de Nissan (China) Investment Co., Ltd. y presidente de Dongfeng Motor Co., Ltd., compartió su visión durante la presentación: En línea con nuestra estrategia 'En China, para China, hacia el mundo' de electrificación y transformación inteligente, Nissan apoyará plenamente la 'estrategia todoterreno' de ZNA. Estamos trabajando para fortalecer nuestras capacidades de investigación y fabricación, avanzando aún más nuestra presencia en los mercados principales de pick-ups y vehículos todoterreno, con el objetivo final de lograr una expansión global.

Con el lanzamiento de Z9, ZNA presenta su nueva y audaz propuesta de marca: Rugged Off-road Pickup Player. Con 32 años de experiencia profesional, su objetivo es ofrecer la mejor experiencia de conducción posible adaptada a los usuarios de hoy en día. Sus valores de marca pasarán de ser un socio de los usuarios a un compañero de juegos de los usuarios, lo que permitirá a los usuarios disfrutar de una vida más colorida y posible.

α-Star, una plataforma todoterreno diversa y global que ha tardado tres años en desarrollarse, ha logrado 17 hitos tecnológicos críticos en las áreas de plataformización, electrificación y tecnologías inteligentes. Centrada en la capacidad todoterreno, las nuevas energías y la expansión internacional, esta plataforma garantiza la integración de los modelos de combustible, eléctricos y PHEV para una planificación, diseño e I+D alineados. Los vehículos de esta plataforma son muy versátiles, ya que abarcan eléctricos, de combustible o PHEV, están diseñados para los desplazamientos diarios, el uso comercial o las aventuras todoterreno y son ideales para el uso diario, los negocios o los viajes.

Mao Limin, vicepresidente ejecutivo de ZNA, destacó en el lanzamiento: La misión de la nueva generación de profesionales chinos del automóvil es clara: garantizar que los coches fabricados en China circulen por todo el mundo. ZNA aprovechará sus ventajas de doble marca y doble canal para ampliar su presencia mundial. Nuestro objetivo es convertirnos en uno de los principales exportadores de pick-ups en un plazo de tres años y alcanzar un hito de ventas de 100.000 unidades.

Como piedra angular de la nueva dirección estratégica de ZNA, el Z9 redefine la experiencia de conducción en términos de seguridad, confort y prestaciones. Equipado con una variedad de características de vanguardia, incluyendo la calificación de seguridad de cinco estrellas C-NCAP, una cabina tipo jaula combinada con un chasis de alta resistencia del 97%, un sistema de cámara HD con visión envolvente de 540°, modo de luz ultrabaja con iluminación de alto rendimiento, asientos traseros que se pueden ajustar en tres posiciones, un ángulo de apertura amplio de 90° para las puertas del vehículo, un portón trasero amortiguado de un solo toque, estribos eléctricos con una altura libre al suelo de 470 mm capaz de soportar hasta 200 kg, el mayor sistema de refrigeración de la industria, una innovadora tecnología de filtración de aire dual, 10 modos de conducción todo terreno, una capacidad de remolque de 3,5 toneladas y 28 espacios de almacenamiento flexibles, el Z9 está diseñado para ofrecer una experiencia de conducción segura, cómoda y eficiente. Con una capacidad de remolque de 3,5 toneladas y 28 espacios de almacenamiento flexibles, el Z9 está diseñada para soportar plenamente actividades al aire libre como la acampada en vehículos recreativos y la conducción de larga distancia campo a través.

Como buque insignia del cambio estratégico de ZNA, el Z9 redefinirá el valor de los pick-ups en diversos escenarios, ofreciendo una experiencia de conducción integral que es a la vez funcional y emocionante. Tanto para las necesidades prácticas de los usuarios de pick-up tradicionales como para las aspiraciones aventureras de una nueva generación de conductores, el Z9 promete proporcionar un nuevo nivel de emoción y versatilidad.

