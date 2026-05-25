(Información remitida por la empresa firmante)

- ZOE Energy Storage se asocia con un aliado local saudí para construir la primera base de fabricación de almacenamiento de baterías de clase mundial del Reino

RIAD, Arabia Saudita, 25 de mayo de 2026 /PRNewswire/ -- ZOE Energy Storage ha firmado un acuerdo de empresa conjunta con un socio saudí para construir la primera planta de fabricación de sistemas de almacenamiento de energía en baterías de clase mundial del país. El proyecto combina la avanzada tecnología ESS de ZOE con la producción local, apoyando directamente la Visión Saudí 2030 y transformando el panorama de la energía limpia en Oriente Medio y más allá.

La planta se construirá en dos fases: la Fase I (6 GWh) comenzará su producción en el primer trimestre de 2027. La Fase II ampliará la capacidad a 18 GWh, cubriendo una importante brecha en la localización de almacenamiento a gran escala y poniendo fin a la dependencia del Reino de las importaciones. Una vez operativa, la planta ayudará a Arabia Saudita a alcanzar sus objetivos de 130 GW de energías renovables, 48 GWh de almacenamiento y un 50% de generación de energía limpia, acelerando su transición de gigante energético tradicional a centro global de equipos de energía limpia.

Las instalaciones de 60 hectáreas cumplirán con los más altos estándares de fabricación europeos y obtendrán la certificación "Hecho en Arabia Saudita", cumpliendo plenamente con los códigos de red locales. Prestarán servicio a la región del Golfo Pérsico, Oriente Medio, el norte de África, Asia Central y África. Se establecerá una Academia de Energía Verde en el sitio para formar a personal certificado, garantizando una profunda localización de la experiencia clave.

Tras nuestra base de fabricación en Hungría, este proyecto es el segundo centro de producción internacional de ZOE, un pilar fundamental de nuestra estrategia global que combina la tecnología de ZOE, la fabricación local y el servicio global. Diseñado para climas desérticos extremos, ofrece soluciones de almacenamiento a medida y establece un referente para regiones similares en todo el mundo.

Huang Jun, presidente de ZOE Energy Group, declaró: "Oriente Medio es un motor clave de la transformación energética mundial. Esta base de fabricación representa un paso decisivo en nuestra estrategia global". Añadió que ZOE seguirá ofreciendo tecnología de vanguardia, calidad inquebrantable y un servicio integral para la transición energética de la región, contribuyendo a la creación conjunta de un nuevo ecosistema de almacenamiento de energía.

Esta alianza supone un importante avance para ZOE en la transición energética global, al respaldar el impulso de Arabia Saudita hacia la autosuficiencia en almacenamiento y dar un nuevo impulso al crecimiento verde regional y al futuro bajo en carbono del mundo.

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