(Información remitida por la empresa firmante)

SHENZHEN, China, 18 de noviembre de 2026 /PRNewswire/ -- A medida que la ola de la IA avanza con fuerza, la capacidad de computación está transformando los sectores industriales a un ritmo sin precedentes. Sin embargo, detrás de cada proceso de entrenamiento de modelos y de cada operación de inferencia, existe una infraestructura energética estable, eficiente y sostenible que garantiza la continuidad de la capacidad de cómputo. la capacidad de cómputo.

El consumo de energía por rack está aumentando considerablemente —de los actuales 10-20 kW a 100 kW, 600 kW e incluso 1 MW—, mientras que la refrigeración por aire se aproxima a sus límites técnicos y las pérdidas en los sistemas tradicionales de suministro eléctrico adquieren cada vez mayor relevancia.

En esta batalla por la eficiencia energética, clave para el desarrollo sostenible de la potencia de cálculo, ZTE está redefiniendo la base energética de los AIDC mediante un enfoque sistemático que permite aprovechar de forma más eficiente cada kilovatio-hora destinado a las cargas de trabajo de IA.

La carrera por la capacidad de cálculo convierte la energía en un recurso estratégico

La demanda de capacidad de cómputo está creciendo de forma explosiva, y el consumo eléctrico en los centros de procesamiento de datos aumenta rápidamente. El problema va mucho más allá del consumo eléctrico total: los centros de datos tradicionales suelen registrar un consumo de energía de 10–20 kW por rack, mientras que, en la era de la computación inteligente (AIDC), el despliegue de clústeres de GPU de alta densidad se ha convertido en la norma. Las cargas por rack superan rápidamente los 100 kW, y los entornos de computación inteligente de alto rendimiento pueden alcanzar los 600 kW o incluso 1 MW.

Las deficiencias de las arquitecturas de suministro eléctrico tradicionales han quedado al descubierto: se producen pérdidas considerables a lo largo de la cadena de conversión de múltiples etapas —desde el transformador hasta el servidor—, lo que deriva en costes operativos anuales adicionales. Estas arquitecturas ya no pueden satisfacer las necesidades de los racks de alta densidad, por lo que resulta urgente innovar en la arquitectura de suministro eléctrico. Los desafíos relacionados con la refrigeración son igualmente críticos: el límite técnico de la refrigeración por aire se sitúa en torno a los 20–30 kW por rack; más allá de esta cifra, la capacidad de refrigeración cae drásticamente. Cuando la densidad de flujo térmico de los clústeres de GPU supera con creces los límites de la refrigeración por aire, la refrigeración líquida deja de ser una alternativa para convertirse en una necesidad operativa: es la garantía fundamental para que la potencia de cálculo de alto valor pueda operar de forma estable a plena carga.

El referente competitivo en el ámbito de la computación para IA (AIDC) está pasando de la escala de computación a la eficiencia computacional

El desarrollo a largo plazo de la capacidad de cómputo para IA depende, cada vez más, de la capacidad de suministro energético y de la eficiencia de conversión de extremo a extremo, es decir, de cómo la energía consumida se transforma en capacidad efectiva de procesamiento. Esta es, precisamente, la propuesta fundamental que ZTE está abordando.

Sistema de CC de alta tensión de 800 V: abordando la pérdida de potencia desde la fuente

La primera respuesta de ZTE es el sistema de CC de alta tensión de 800 V, una innovación fundamental en la arquitectura de suministro eléctrico tradicional. Gracias a un diseño de topología eficiente, una gestión inteligente de baterías mediante convertidores CC/CC, diversos modos de aplicación y una excelente escalabilidad, este sistema proporciona una alimentación en corriente continua de alta densidad, eficiente, fiable y con menor impacto ambiental, resolviendo los desafíos fundamentales de suministro eléctrico en infraestructuras informáticas de alta densidad.

La gestión inteligente también ha dado un salto cualitativo: permite una gestión integral de principio a fin, así como una visibilidad y capacidad de control completas de todo el sistema. Esto abarca funciones como el registro de fallos, la medición de la temperatura en puntos clave y la simulación de protección selectiva. El mantenimiento predictivo se aplica en tres niveles —fallos en los módulos, fallos en el sistema y vida útil de la batería—,lo que simplifica significativamente las tareas de operación y mantenimiento (O&M).

Gracias a su compatibilidad con dos estándares y a un diseño modular y flexible, el sistema permite alternar entre diferentes niveles de tensión (400 V/800 V), facilitando una transición fluida entre infraestructuras antiguas y nuevas. La capacidad puede ampliarse según la demanda, lo que reduce la presión de la inversión inicial. El sistema abarca tanto centros de computación a gran escala centralizados como escenarios de actualización de computación en el borde (edge computing) distribuidos,satisfaciendo las necesidades de operadores, compañías tecnológicas y empresas dedicadas al despliegue de infraestructuras de computación.

Unidad de distribución de refrigeración líquida (CDU) a nivel de megavatios: la innovación rompe el techo térmico

Si bien la eficiencia en el ámbito de la alimentación eléctrica avanza a pasos agigantados, el aspecto de la refrigeración también requiere una reconfiguración de sus capacidades. ZTE ha lanzado una unidad de distribución de refrigerante (CDU) basada en placas frías, diseñada para optimizar los costes de refrigeración durante todo el ciclo de vida de la instalación y garantizar un funcionamiento estable en distintos entornos operativos

La CDU cuenta con una capacidad de refrigeración por unidad de 1,5 MW, ampliable a 2,4 MW, con una configuración flexible de 2 a 5 armarios CDU. Es posible incorporar módulos adicionales en función de las necesidades y ampliar la capacidad a medida que aumenta la demanda, lo que reduce considerablemente la inversión inicial y los residuos derivados de futuras modificaciones.

Gracias a la integración de múltiples sensores para medir el caudal, la presión, la temperatura y otros parámetros, la unidad de distribución de refrigerante (CDU) de 1.500 kW logra un control preciso de la temperatura (0,5 °C) y de la presión (0,05 bar), garantizando así el funcionamiento estable de equipos de alta densidad. El sistema incorpora indicadores de estado y herramientas de monitorización que facilitan las tareas de operación y mantenimiento (O&M); además, incorpora diversos mecanismos de seguridad —como redundancia N+X y doble alimentación eléctrica—, lo que permite un funcionamiento ininterrumpido las 24 horas del día, los 7 días de la semana.

La combinación de corriente continua (CC) de alta tensión de 800 V y una unidad de distribución de refrigeración líquida (CDU) de 1.500 kW establece un ciclo eficiente de suministro energético y disipación térmica para la infraestructura de centros de datos de IA (AIDC): el sistema de alimentación suministra cada kilovatio-hora al servidor con una pérdida mínima, mientras que el sistema de refrigeración disipa el calor con la máxima eficiencia, manteniendo el PUE de forma estable en torno a 1,15.

La aplicación en el mundo real es el único criterio para validar la eficacia tecnológica. El Centro de Datos Nanjing Binjiang fue uno de los primeros ejemplos en demostrar resultados tras su proceso de modernización: implementó una solución integrada de refrigeración líquida con una densidad de potencia de hasta 60 kW, incorporando sistemas de distribución de energía de alta eficiencia (HVDC) y canalizaciones eléctricas (busways), suministro de aire a 32 °C y optimización mediante control grupal, logrando un PUE de tan solo 1,15. Recientemente, en colaboración con sus socios, ZTE ha inaugurado con éxito Karakoram-01, el primer y mayor campus de centros de datos de Pakistán diseñado específicamente para la inteligencia artificial. Este centro emplea tecnologías como la refrigeración líquida mediante placas frías, módulos de alimentación prefabricados y canalizaciones eléctricas inteligentes para lograr una refrigeración y un suministro energético dinámicos, proporcionando una infraestructura de alta densidad para aplicaciones de IA con capacidad de crecimiento y adaptación a futuras necesidades.

La sinfonía definitiva de vatios, calor y bits

En los centros de datos tradicionales, la capacidad de cómputo, el suministro eléctrico, la refrigeración y las operaciones y mantenimiento (O&M) suelen planificarse y construirse por separado. Sin embargo, en la era de la AIDC (infraestructura para centros de datos de IA), la densidad de cómputo ha aumentado drásticamente, de modo que cualquier deficiencia en un eslabón de la cadena puede verse amplificada de forma exponencial. La gestión independiente de cada uno de estos elementos ya no resulta sostenible; el concepto de base energética exige una reconstrucción sistemática de la lógica de construcción.

La solución de ZTE consiste en coordinar el diseño y la gestión de la capacidad de cómputo, la energía y la disipación de calor desde la fase inicial del proyecto. Esto implica una planificación integral que abarca la programación de las tareas de cómputo, la transmisión y distribución de energía, y la gestión térmica. Al integrar todos estos elementos y gestionar los recursos de forma dinámica y coordinada, se optimiza el rendimiento global de la infraestructura.

De este modo, se dota a los centros de computación inteligente de la capacidad para reducir costes, aumentar la eficiencia y avanzar hacia un desarrollo sostenible y bajo en carbono.

A nivel de coordinación de infraestructuras, ZTE desarrolla un centro de computación inteligente (AIDC) basado en la integración de fuentes de energía, red eléctrica, cargas y almacenamiento, sentando las bases para una integración más eficiente entre la capacidad de cómputo y el suministro energético.

Gracias a la alimentación de corriente continua (CC) de alta tensión de 800 V y a un sistema de refrigeración líquida integral, el consumo energético se reduce de forma significativa. Mediante el uso de sistemas inteligentes de gestión y control —como sistemas de almacenamiento de energía en baterías (BESS) multinivel, iDCIM e iEMS—, se logra una regulación inteligente de extremo a extremo que abarca la carga de computación, el suministro eléctrico y la gestión del almacenamiento de energía, dando respuesta a desafíos críticos del sector, tales como el elevado consumo energético, la complejidad en la gestión operativa y la escasa adaptabilidad.

En lo que respecta al fortalecimiento de la capacidad de cómputo, en el plano del hardware, ZTE colabora con socios del sector para desarrollar servidores de computación para IA tipo SuperPod con arquitectura ortogonal; esto permite ofrecer una capacidad de cómputo inteligente de alta densidad, garantizando al mismo tiempo altos niveles de fiabilidad y un mantenimiento más sencillo, partiendo de la idea de que un clúster SuperPod puede operar como una auténtica factoría de IA.

En cuanto al software, ZTE emplea tecnologías de optimización para todo el proceso —desde el entrenamiento hasta la inferencia de IA—, con el fin de mejorar la eficiencia en el aprovechamiento de la capacidad de cómputo, reducir las pérdidas energéticas y lograr una correspondencia precisa entre la capacidad de cómputo y el consumo eléctrico.

En el ámbito de la actualización hacia energías verdes, ZTE implementa soluciones integradas de energía fotovoltaica y almacenamiento inteligente para diversos escenarios, abarcando cuatro áreas principales: plantas de energía fotovoltaica inteligentes, almacenamiento de energía en el lado de la red, almacenamiento de energía para centros de computación (AIDC) y microrredes fotovoltaicas con almacenamiento. La compañía ha lanzado productos estandarizados, como el armario de almacenamiento de energía integrado para uso comercial e industrial (125 kW / 261 kWh) y sistemas de almacenamiento en contenedores (5 MWh), complementados con el sistema inteligente de gestión energética iEMS. Esto permite un control integral de la generación, el almacenamiento, la programación y el consumo de energía verde, maximiza la proporción de energía limpia consumida localmente y proporciona un suministro eléctrico estable, sostenible y competitivo para los centros de datos y las infraestructuras de computación.

A lo largo de su trayectoria, ZTE ha llevado a cabo más de 500 proyectos en más de 20 países de todo el mundo, con más de 400.000 gabinetes, una capacidad instalada total superior a los 3.200 MW y una superficie total que alcanza los 3,5 millones de metros cuadrados, lo que la consolida como un proveedor líder de soluciones integrales (end-to-end) para centros de datos. Sus proyectos internacionales abarcan diversos países y regiones, entre ellos Indonesia, Uzbekistán, México, Italia, Pakistán, Argelia y Chile. La amplia experiencia adquirida en distintas regiones ha validado la adaptabilidad de sus productos y soluciones a diversos escenarios, al tiempo que ha demostrado la importancia de los estándares abiertos y de la colaboración entre los distintos actores del sector para el desarrollo a gran escala de los centros de datos para IA.

De cara al futuro, ZTE aprovechará sus capacidades en I+D tecnológico y en despliegue para transformar sus productos estrella —como el sistema de CC de alta tensión de 800 V y la unidad de distribución de refrigeración líquida (CDU) de 1.500 kW— en soluciones escalables y replicables que se conviertan en estándares del sector; con el objetivo de convertir sus capacidades energéticas en una ventaja competitiva para las infraestructuras de computación de la era de la IA.

CONSULTAS DE MEDIOS:ZTE CorporationBranding Dept.E-mail: ZTE.press.release@zte.com.cn