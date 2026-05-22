(Información remitida por la empresa firmante)

- ZTE organiza el Congreso de Usuarios de Banda Ancha 2026 en São Paulo, bajo el lema "Monetiza tu banda ancha inteligente"

SÃO PAULO, 22 de mayo de 2026 /PRNewswire/ -- ZTE Corporation (0763.HK / 000063.SZ), un proveedor líder mundial de soluciones integradas de tecnología de la información y la comunicación, organizó con éxito su Congreso de Usuarios de Banda Ancha, bajo el lema "Monetiza tu Banda Ancha Inteligente". El evento reunió a más de 300 ejecutivos de ISPs, operadores, gobierno, asociaciones industriales y socios del ecosistema de toda Latinoamérica. Impulsado por la reducción de costes de red, la mejora de la eficiencia y la innovación en servicios para el hogar, el congreso presentó soluciones integrales de monetización de banda ancha inteligente para Latinoamérica. Estas soluciones ayudan a los operadores e ISPs a ir más allá de los modelos basados únicamente en la infraestructura de red, impulsando el ARPU básico de la red, diversificando los ingresos y redefiniendo la competitividad.

Fang Hui, vicepresidente sénior de ZTE, declaró: "Con más de 20 años de presencia en Latinoamérica, ZTE ha entregado cientos de proyectos emblemáticos y atendido a más de 100 millones de usuarios en Brasil. Impulsaremos experiencias premium mediante la innovación tecnológica, desbloquearemos el potencial de crecimiento a través de alianzas mutuamente beneficiosas y potenciaremos la transformación industrial con IA. Aprovechando nuestras capacidades integrales de 'Conectividad + Computación', nos comprometemos a construir un ecosistema digital abierto e inteligente y a cocrear nuevo valor con nuestros socios latinoamericanos".

ZTE presentó conceptos innovadores de operación de red y carteras actualizadas, traduciendo el concepto de "Monetiza tu banda ancha inteligente" en prácticas implementables y rentables.

En cuanto a la construcción de redes de banda ancha para operadores, ZTE se compromete a construir la mejor red de banda ancha para cada cliente.

En el ámbito del acceso, las soluciones de monetización FTTx de ZTE reducen las barreras de despliegue de red mediante OLTs ligeros, adoptan CEM+IA para permitir un análisis de calidad preciso y un marketing dirigido, y se expanden al mercado B2B de gran potencial con campus totalmente ópticos con IA y paneles planos interactivos con IA, equilibrando la reducción de costes, la mejora de la eficiencia y el crecimiento del ARPU. El sistema ODN inteligente de extremo a extremo garantiza la continuidad de la red durante todo su ciclo de vida.

En el ámbito del transporte, ZTE lanzó una solución OTN de banda completa C+L de 1,6 T mejorada con IA. Esta solución ofrece avances significativos en la velocidad de una sola longitud de onda, la eficiencia del espectro y la gestión y mantenimiento inteligentes, abordando la escalabilidad, la reducción de costes y la prestación ágil de servicios. También lanzó un router central de una sola ranura de 28,8 Tbps y routers de agregación de alto rendimiento de 100GE/400GE, lo que permite a los operadores construir redes IP de próxima generación ultraanchas, ecológicas, seguras e inteligentes, sentando las bases para la mejora del valor de la banda ancha.

En la operación y mantenimiento inteligentes, la plataforma AIOps mejora significativamente la eficiencia del diagnóstico de fallos. Reduce los gastos operativos e impulsa la evolución hacia redes autónomas L4.

Para la banda ancha doméstica, ZTE aprovecha su sólida tecnología y la continua innovación en IA para garantizar un coste total de propiedad óptimo.

En conectividad inteligente, Wi-Fi 7 con IA actúa como núcleo, aprovechando las ventajas en especificaciones, cobertura, control, hardware, software y cadena de suministro para ayudar a los operadores a optimizar el coste total de propiedad y lograr una selección precisa.

En servicios de valor agregado para el hogar inteligente, las capacidades de modelos grandes potencian la operación y mantenimiento con IA, las cámaras con IA y la función Smart View con IA, creando nuevas experiencias en el hogar que integran control inteligente, bienestar, entretenimiento y seguridad, pasando de la conectividad básica a servicios de alto valor.

En operaciones inteligentes, la plataforma SCP permite la gestión unificada de dispositivos domésticos con diagnóstico remoto, optimización con un solo clic, bloqueo de dispositivos robados y marketing VAS dirigido, lo que reduce los costes de operación y mantenimiento (O&M), estabiliza los ingresos y crea sistemas eficientes para una monetización sostenible.

ZTE permite aISPs aumentar sus ingresos mediante una implementación ligera y una eficiencia convergente.

Light PON permite una implementación de red rápida y rentable, acortando el tiempo de comercialización.

Light OTN presenta un diseño de alta densidad de 12,8T en 2U con gestión WebGUI minimalista, compatible con una única longitud de onda de 1,6T, implementación sin intervención y plug-and-play, lo que reduce los costes y la complejidad de O&M, al tiempo que garantiza un TCO óptimo.

Light IP Network proporciona convergencia IP ligera de extremo a extremo, desde el CPE hasta la red troncal, basada en una arquitectura abierta unificada, una evolución fluida del producto y una gestión operativa y de mantenimiento minimalista impulsada por IA, lo que permite la integración de redes heterogéneas y protege las operaciones de los ISP.

En el evento, ZTE lanzó el decodificador TV 3.0 de nueva generación, marcando una nueva fase en la actualización de la televisión digital en Brasil. ZTE y MediaTek presentaron conjuntamente soluciones Wi-Fi 7 y 10G PON para hogares premium y PYMES, ayudando a los operadores a captar usuarios de alto valor. Qualcomm y ZTE colaboran en la infraestructura de red de próxima generación para la era de la IA, combinando las plataformas Wi-Fi y FWA nativas de IA de Qualcomm con el liderazgo de ZTE en acceso y redes.

Lu Maoliang, presidente de ZTE Brazil, comentó: "Brasil es un mercado estratégico clave para ZTE. Con 25 años de operaciones locales en Latinoamérica, hemos atendido a más de 100 operadores y proveedores de servicios de internet, desplegado más de 60.000 km de fibra óptica y llegado a más de 30 millones de hogares. Este congreso responde precisamente a las demandas locales, ofreciendo tecnologías y productos de vanguardia y centrándose en impulsar el éxito comercial sostenible de nuestros clientes."

CONSULTAS PARA MEDIOS:ZTE CorporationComunicacionesE-mail: ZTE.press.release@zte.com.cn

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