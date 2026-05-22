(Información remitida por la empresa firmante)

- ZTE se presenta en GSMA M360 LATAM 2026, impulsando la reestructuración del modelo de negocio futuro: integración bidireccional de IA y red

ZTE ofrece un análisis exhaustivo del valor industrial de la integración bidireccional de IA y redes.

ZTE continúa consolidando su presencia en Latinoamérica e implementando soluciones TIC integrales, ecológicas, eficientes e inteligentes para apoyar a los operadores locales en su transformación estratégica.

CIUDAD DE MÉXICO, 22 de mayo de 2026 /PRNewswire/ -- ZTE Corporation (0763.HK / 000063.SZ), proveedor líder mundial de soluciones integradas de tecnología de la información y la comunicación, participó en GSMA M360 LATAM 2026. La señora Chen Zhiping, representante principal del Ecosistema Internacional de ZTE, pronunció un discurso de apertura titulado "Impulsando la reestructuración del modelo de negocio futuro: integración bidireccional de IA y red" en la conferencia.

La señora Chen ofreció un análisis exhaustivo del valor industrial de la integración bidireccional de la IA y las redes, compartiendo los logros de ZTE en el mercado latinoamericano durante las últimas dos décadas, sus prácticas de innovación de redes nativas de IA y sus soluciones inteligentes para escenarios completos, ayudando a los operadores latinoamericanos a completar su actualización estratégica de "proveedores de conectividad" a "facilitadores de la economía digital".

Ante la ola de la industria de la IA, ZTE presentó su visión estratégica global para 2025: "Totalmente en IA, IA para todos, convirtiéndonos en líderes en conectividad y computación inteligente". La señora Chen declaró que esta estrategia se alinea perfectamente con los conceptos centrales de esta Cumbre GSMA. En el futuro, ZTE irá más allá de los servicios de conectividad de red tradicionales, actualizará continuamente sus capacidades de red básicas y ampliará integralmente su estrategia de negocio en IA y computación inteligente. Mediante un modelo de integración bidireccional, donde la IA potencia la red y la red la respalda, ZTE reconstruirá un nuevo modelo de negocio adaptado a la era de la IA e impulsará un nuevo crecimiento para la economía digital latinoamericana.

En lo que respecta a las actualizaciones de red habilitadas por IA, ZTE ha sido pionera en el concepto de red nativa de IA, integrando profundamente las capacidades de IA en todas las capas y procesos de la red para maximizar la eficiencia y optimizar los costes. En el campo de las redes inalámbricas, la nueva BBU 5G de ZTE integra capacidades de computación inteligente nativas, mejorando eficazmente la eficiencia general de los recursos de hardware y software y aumentando el rendimiento de la celda en un 20%. Simultáneamente, al combinar amplificadores de potencia de alto rendimiento Super-N y tecnología de optimización inteligente de IA, el consumo de energía del equipo se reduce en un 38%. Actualmente, los productos AAU y RRU equipados con esta tecnología se han implementado a gran escala en varios países de Latinoamérica, incluidos Chile, Ecuador, Bolivia, Brasil y Perú, con más de 37.000 unidades desplegadas hasta la fecha, lo que permite a los operadores locales ahorrar millones de dólares en costes de electricidad anualmente y lograr actualizaciones de red eficientes, ecológicas e inteligentes.

Basada en tecnología nativa de IA, la solución de red inteligente avanzada AIR Net permite el despliegue comercial de la "gestión autónoma" de redes, revolucionando por completo los modelos de operación y mantenimiento de los operadores y reduciendo el coste total de propiedad (TCO). Esta solución ya se ha implementado comercialmente en múltiples ubicaciones a nivel mundial. Actualmente, las capacidades de red inteligente de ZTE han obtenido la certificación L4 del TM Forum, y su agente inteligente empresarial Co-Claw, de desarrollo propio, se ha implementado completamente de forma interna, mejorando continuamente los niveles de automatización e inteligencia de la red y ayudando a los operadores a avanzar hacia redes inteligentes avanzadas.

En respuesta al complejo y diverso entorno de redes en Latinoamérica, ZTE continúa implementando soluciones de cobertura basadas en escenarios para reducir la brecha digital regional. En entornos interiores, ZTE se ha asociado con la empresa chilena Millicom para implementar la solución Qcell, logrando una cobertura gigabit estable en edificios. En zonas rurales remotas, ZTE colabora con la empresa brasileña Claro para implementar RuralPilot, una solución de red rural simplificada que aborda los desafíos de cobertura en la vasta región amazónica gracias a su bajo coste y facilidad de mantenimiento. ZTE también ofrece una amplia gama de soluciones de cobertura para el hogar, adaptadas con precisión a las necesidades de red de las diferentes regiones y escenarios de Latinoamérica.

La señora Chen Zhiping afirmó que ZTE seguirá arraigada en el mercado latinoamericano, profundizando la integración bidireccional y la innovación de la IA y las redes, y continuando con la implementación de soluciones TIC integrales, ecológicas, eficientes e inteligentes para ayudar a los operadores locales a completar su transformación estratégica, pasar de ser proveedores de servicios de conectividad tradicionales a facilitadores de la economía digital, satisfacer de manera integral las necesidades inteligentes de las industrias y las familias en todos los escenarios, y trabajar juntos para construir un nuevo ecosistema digital inteligente, inclusivo y sostenible en Latinoamérica.

CONSULTAS DE MEDIOS:ZTE CorporationComunicacionesE-mail: ZTE.press.release@zte.com.cn

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