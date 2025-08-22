zvoove adquiere Nivel IV, líder del mercado español de soluciones de contratación temporal

(Información remitida por la empresa firmante)

MUNICH y VIGO, España, 22 de agosto de 2025 /PRNewswire/ -- zvoove, proveedor líder de software y soluciones de IA para los sectores de la contratación temporal, la seguridad privada y la limpieza en Europa, anunció hoy la adquisición de Nivel IV, proveedor líder de software para el sector de la contratación temporal en España. Esta operación se produce tras la adquisición de Freematica por parte de zvoove en 2024. Con ambas compañías ahora integradas en el grupo, zvoove se convierte en líder del mercado en España, uno de los mercados más importantes y de mayor crecimiento de Europa en contratación temporal.

Nivel IV, líder desde hace años del sector en España, presta servicios a más de 200 empresas como crit., Nortempo, Marlex y Hays con soluciones a medida que ayudan a las agencias de trabajo temporal a cumplir con la normativa, digitalizar sus operaciones y crecer eficientemente. Su equipo aporta a zvoove un profundo conocimiento del mercado nacional, del cliente, confianza y una mentalidad innovadora.

Oliver Muhr, consejero delegado de zvoove, comentó: "Con Nivel IV, damos la bienvenida al líder del mercado español, lo que consolida la posición de zvoove como proveedor líder de software y soluciones de IA en Europa y Latinoamérica. España es un mercado estratégico para nosotros, no solo por su tamaño, sino también por la complejidad y relevancia de su sector de trabajo temporal. Junto con Nivel IV y Freematica, ofrecemos dos plataformas líderes en su sector, adaptadas a las necesidades locales, pero con el respaldo de un grupo internacional y su capacidad de innovación. Es un hito importante en nuestra misión de mejorar la gestión de las relaciones laborales que impulsan Europa."

La integración de Nivel IV y Freematica en el ecosistema de zvoove permite a las empresas de trabajo temporal españolas beneficiarse de tecnología mejorada, una funcionalidad más amplia y una innovación puntera, desde aplicaciones móviles hasta agentes de IA y análisis en tiempo real.

José María Fernández Simón y Ricardo Rego Taboada, cofundadores de Nivel IV, comentaron: "Nos enorgullece unirnos a zvoove, una empresa que no solo comparte nuestra pasión por la innovación en el ámbito de la gestión laboral, sino que también aporta una visión de cómo puede ser el futuro del trabajo en toda Europa. Al combinar la experiencia nacional con la solidez de un líder internacional, podemos ofrecer aún más valor a nuestros clientes y crear nuevas oportunidades para nuestro equipo y nuestros socios".

Con esta última adquisición, zvoove ya da servicio a más de 7.700 clientes en Europa y Latinoamérica. La empresa continúa liderando la transformación digital y de IA de los sectores de la contratación temporal, la limpieza y la seguridad personal, ofreciendo una especialización y una escalabilidad inigualables.

Acerca de zvoove

zvoove es el proveedor líder de software y soluciones de IA para los sectores de la contratación temporal, los servicios de limpieza y la seguridad personal. En el dinámico ecosistema de agencias y proveedores de servicios, talento y empresas, zvoove digitaliza y optimiza los procesos para lograr una mayor eficiencia y ventajas competitivas. Mediante la digitalización integral para agencias y proveedores de servicios, se generan más ofertas de empleo y oportunidades profesionales para el talento y una fuerza laboral confiable para que las empresas zvoove mejoren el mundo laboral.

Cerca de 7.700 clientes confían en zvoove. Actualmente, gestionan más de 3 millones de trabajadores, 21.000 millones de euros en nóminas anuales y más de 3 millones de solicitudes al año a través de su plataforma. zvoove emplea a 825 personas en 22 ubicaciones en Europa y Latinoamérica.

Acerca de Nivel IV

Nivel IV fue fundada en 1992 por un grupo de desarrolladores experimentados con una amplia experiencia en software de gestión empresarial y tecnologías avanzadas. La empresa es partner de Microsoft y está especializada en soluciones mid-market y cloud. Actualmente, Nivel IV es un proveedor de referencia de soluciones de IT para empresas de trabajo temporal en España, que presta servicios a más de 200 empresas y más de 4.000 usuarios diarios que confían en su software para gestionar sus operaciones de forma eficiente.

Desde sus inicios, Nivel IV ha mantenido su compromiso con algo más que ofrecer tecnología de vanguardia. La empresa combina un profundo conocimiento del sector con un servicio excepcional al cliente, para ofrecer soluciones que abordan los retos empresariales actuales y futuros.

