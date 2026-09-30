Alcalá de Henares, Navalcarnero y Colmenar de Oreja, tres destinos para descubrir el patrimonio de Madrid - APIT

(Información remitida por la empresa firmante)

Madrid, 30 de septiembre de 2026. - La Comunidad de Madrid conserva, más allá de la capital, un amplio patrimonio histórico, gastronómico y vitivinícola que permite recorrer diferentes etapas de su historia a través de villas y ciudades con una marcada identidad. La llegada del periodo de vendimia añade un atractivo especial a este legado, especialmente en municipios cuya evolución permanece estrechamente vinculada a la cultura del vino. En este escenario, Alcalá de Henares, Navalcarnero y Colmenar de Oreja reúnen tres formas complementarias de acercarse al patrimonio madrileño. La Asociación Profesional de Guías de Turismo de la Comunidad de Madrid (APIT Madrid) incluye estos destinos en su programa de visitas guiadas, poniendo en valor su historia, arquitectura, tradiciones y gastronomía.

Alcalá de Henares, una ciudad marcada por siglos de historia

Situada al nordeste de la Comunidad de Madrid, Alcalá de Henares alberga uno de los conjuntos patrimoniales más reconocidos de la región. La ciudad universitaria, declarada Patrimonio de la Humanidad, conserva espacios estrechamente relacionados con la historia cultural española, entre ellos la célebre Casa Natal de Cervantes.

El recorrido permite descubrir enclaves como la Plaza de las Bernardas, el Palacio Arzobispal, la Catedral Magistral, la Calle Mayor, la Capilla del Oidor y la Plaza de Cervantes. Estos espacios dibujan un itinerario por distintas etapas de la historia de la ciudad y permiten comprender el valor de un núcleo urbano estrechamente ligado a la cultura y al patrimonio.

A su legado monumental se suma la gastronomía local como otro elemento de identidad. De este modo, Alcalá de Henares ofrece una aproximación al patrimonio madrileño en la que arquitectura, historia, cultura y tradición gastronómica forman parte de una misma experiencia.

Navalcarnero, patrimonio histórico y tradición vinícola

Al suroeste de la región se encuentra Navalcarnero, municipio fundado en 1499 por la ciudad de Segovia durante el reinado de los Reyes Católicos y una de las once villas de la Comunidad de Madrid. Su historia también quedó vinculada a la monarquía después de que Felipe IV eligiera la localidad para celebrar su boda con Mariana de Austria.

Entre sus principales elementos patrimoniales destacan la Plaza de Segovia, de estructura castellana, y la iglesia de Nuestra Señora de la Asunción, del siglo XVI. A estos espacios se añaden las pinturas murales y los trampantojos que forman parte de la imagen característica de la localidad.

La tradición vitivinícola constituye otro de sus principales elementos de identidad. Sus cuevas, construidas manualmente para conservar el vino, son actualmente un atractivo turístico y reflejan una actividad presente en Navalcarnero desde sus orígenes. Durante la época de vendimia, esta relación adquiere especial protagonismo dentro de un territorio integrado en la D.O. Vinos de Madrid.

El patrimonio vinícola se completa con una gastronomía tradicional en la que destacan los asados de cordero, los platos de caza menor y la Olla del Segador, un guiso elaborado, entre otros ingredientes, con arroz y hierbabuena.

Colmenar de Oreja, historia y enoturismo en la Comarca de las Vegas

A unos 50 kilómetros de Madrid, Colmenar de Oreja permite descubrir una vertiente más tranquila y tradicional de la región. Situada en la Comarca de las Vegas, entre los ríos Tajo, Tajuña y Jarama, cuenta con un importante legado que le ha valido los títulos de Villa y Ciudad, mientras que su conjunto urbano está declarado Bien de Interés Cultural en la categoría de Conjunto Histórico.

Su identidad se encuentra estrechamente relacionada con el patrimonio, el entorno natural y productos tradicionales como sus vinos, las tinajas de barro y la conocida piedra caliza. Durante el periodo de vendimia, la cultura del vino adquiere una relevancia especial y convierte al municipio en uno de los enclaves desde los que aproximarse al enoturismo de la Comunidad de Madrid.

La propuesta de APIT Madrid incorpora una visita al Museo Ulpiano Checa y a la iglesia de Santa María la Mayor, integrando patrimonio artístico, arquitectura y tradición local en un mismo recorrido.

A través de Alcalá de Henares, Navalcarnero y Colmenar de Oreja, la Asociación Profesional de Guías de Turismo de la Comunidad de Madrid (APIT Madrid) pone en valor tres expresiones diferentes y complementarias del patrimonio regional. La historia, la gastronomía y la cultura del vino permiten así ampliar la mirada sobre Madrid y acercarse a localidades que conservan una parte esencial de su identidad cultural.

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