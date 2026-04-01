Archena promociona su oferta turística en Madrid con la campaña 'Archena, te lo receta Madrid' - Turismo de Archena

(Información remitida por la empresa firmante)

Madrid, 1 de abril de 2026.-

El Ayuntamiento de Archena, a través de Turismo de Archena, ha presentado hoy en Madrid la campaña de promoción turística “Archena, te lo receta Madrid”, una iniciativa destinada a reforzar la presencia del municipio en la capital y consolidarlo como uno de los destinos de bienestar más atractivos de España. El acto ha estado encabezado por la alcaldesa de Archena, Patricia Fernández, junto a la concejal delegada de Turismo del Ayuntamiento de Madrid, Almudena Maíllo, en el Salón Real de la Casa de la Panadería en la capital de España, desde donde se ha dado a conocer una acción dirigida especialmente al público madrileño.La campaña pone en valor el modelo turístico sostenible impulsado por el Ayuntamiento y presenta Archena como mucho más que una escapada: un auténtico paraíso de salud y vida, donde sus aguas termales —con más de 2.500 años de historia—, su entorno natural y su atmósfera de calma invitan a desconectar del ritmo urbano y reconectar con el bienestar. Como incentivo, se ha anunciado un descuento del 15% para los madrileños que visiten el Balneario de Archena nominado por quinto año consecutivo como mejor balneario de España y motor turístico clave del municipio.

El Balneario, buque insignia del municipio, es un complejo termal de más de 200.000 metros cuadrados junto al río Segura, referente nacional e internacional por sus aguas mineromedicinales y programas de bienestar, y reconocido durante cinco años consecutivos como mejor balneario de España. Esta oferta se complementa con más de 850 plazas hoteleras y altos niveles de ocupación, que alcanzan el 85% de la media anual, con picos de hasta el 100% en el propio Balneario.

Datos turísticos: 120.00 visitantes,180.000 pernoctaciones

Los datos avalan la fortaleza del destino: en 2024 se superaron los 120.000 visitantes y las 180.000 pernoctaciones, manteniendo en 2025 una tendencia de crecimiento con cifras récord. A ello se suma el compromiso con la calidad turística, con 39 servicios distinguidos con el sello SICTED, además de reconocimientos como la Q de calidad, la S de sostenibilidad y dos banderas de senderos azules.

Durante la presentación, la alcaldesa ha puesto el acento en la elección de Madrid como escenario de lanzamiento, subrayando que la mayoría de los turistas nacionales que visitan Archena y su Balneario proceden de la capital, lo que convierte a este mercado en prioritario dentro de la estrategia turística local. En este punto ha anunciado un descuento del 15% para los madrileños que visiten el Balneario.

Archena toma las calles de Madrid: Gran Vía, Metro y autobuses

La acción promocional, desarrollada por la consultora Open-Ideas, comenzó el pasado día 16 y tiene una amplia presencia en la ciudad hasta el próximo 29 de marzo, ‘la receta del bienestar’ inunda algunos de los espacios publicitarios más visibles de la capital en una acción de comunicación exterior diseñada para impactar directamente en el epicentro del estrés urbano.

Mupis digitales de zonas como Gran Vía o Castellana, paradas de metro y en la línea de autobuses de la EMT de Madrid, garantizan una gran visibilidad del destino en estos puntos estratégicos de gran afluencia con el objetivo de impactar directamente en la vida cotidiana de miles de madrileños, recordándoles que el bienestar está más cerca de lo que imaginan, animándoles a descubrir Archena, a dejarse cuidar por nuestras aguas termales, a recorrer nuestro entorno natural y a disfrutar de una experiencia que, estoy convencida, querrán repetir. Los usuarios del transporte público se encontrarán con el mensaje en los andenes y pasillos de una de las redes de metro más transitadas de Europa.

La alcaldesa ha destacado que esta iniciativa forma parte de una estrategia global enmarcada en el Plan de Sostenibilidad Turística, dotado con una inversión de 3,2 millones de euros, que tiene como objetivo consolidar a Archena como referente en turismo de salud y bienestar.

Entre los proyectos más relevantes se encuentra “Archena Río”, centrado en la remodelación del entorno del río Segura a su paso por el municipio, así como la rehabilitación del Centro de Recepción de Turistas de Archena (CERTA), ubicado en el Balneario, que se convertirá en el principal punto de bienvenida vinculado al turismo de salud y vida.

“Archena es un destino de salud, bienestar y naturaleza, y esta campaña conecta de manera directa con la realidad de esta gran ciudad. Una ciudad vibrante, llena de vida, pero también exigente. Y es precisamente ese ritmo el que invita a hacer una pausa, a buscar bienestar, a reconectar” ha afirmado para señalar que “estamos a un corto viaje de Madrid y ofrecemos una experiencia única”.

La regidora ha concluido destacando que estas acciones refuerzan un modelo turístico basado en la calidad, el respeto al entorno y la diversificación de la oferta, generando oportunidades económicas y sociales para el municipio y consolidando a Archena como un destino competitivo y sostenible.

Cabe señalar que la campaña forma parte de las actuaciones de comunicación turística impulsadas por el Ayuntamiento de Archena en el marco del Plan de Sostenibilidad Turística en Destino ‘Archena, Tu Paraíso de Salud y Vida’ financiado por el Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia Next Generation EU.

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