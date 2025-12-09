Publicado 09/12/2025 15:57
Bandai España inicia una nueva etapa como distribuidor oficial de Tamashii Nations

(Información remitida por la empresa firmante)

Madrid, 9 de diciembre de 2025.-

Bandai España ha anunciado que, a partir de hoy, comenzará la distribución oficial de la línea de productos Tamashii Nations en España y Portugal. Este lanzamiento representa una oportunidad para acercar a los fans del país algunas de las figuras más queridas, buscadas y respetadas en el mundo del coleccionismo.

“Tamashii” significa “alma”, y ese espíritu define el ADN creativo de la marca: impulsado por la pasión, la innovación y la capacidad de asombrar. Cada producto refleja este compromiso, ofreciendo algo único, nuevo, sorprendente y en constante evolución para fans y coleccionistas de todo el mundo.

La incorporación de esta marca al catálogo de Bandai España representa un motivo de orgullo.

Un impulso a la identidad de marca

La llegada de Tamashii Nations refuerza una de las aspiraciones de la compañía: que Bandai España sea reconocida no solo como distribuidor, sino como el hogar del coleccionismo premium oficial en el país. Esta iniciativa forma parte de una estrategia más amplia, orientada a consolidar una identidad clara y alineada con la comunidad.

El objetivo es que los fans perciban un espacio donde la pasión se toma en serio, la calidad es una prioridad y cada lanzamiento tiene una historia detrás. Construir una marca sólida implica escuchar, compartir y crecer junto a quienes viven este hobby con la misma intensidad.

Poner a la comunidad en el centro

Esta nueva etapa nace con un enfoque claro: seguir fortaleciendo una comunidad unida en torno al coleccionismo. La compañía trabajará para apoyar a los fans, acompañar a los minoristas, dar visibilidad a creadores y coleccionistas, y contribuir al crecimiento del hobby en España.

Como parte del Grupo Bandai Namco, Bandai España impulsará el valor de la marca Tamashii Nations e iniciará actividades para ampliar la base de fans en la península ibérica.

Tal como se ha expresado desde la compañía:

“Gracias, de corazón, por vuestra confianza y por todo lo que habéis construido hasta ahora. Lo que viene por delante es emocionante, y estamos deseando compartirlo con todos vosotros".

 


Emisor: Bandai España
Contacto: Bandai España
Número de contacto: 917 211 616

