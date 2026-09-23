Bornan lleva su tecnología al mayor evento multideportivo de Asia

Bornan Sports Technology - Bornan Sports Technology

(Información remitida por la empresa firmante)

Con cerca de 15.000 deportistas y oficiales de 45 Comités Olímpicos Nacionales, los XX Juegos Asiáticos Aichi-Nagoya 2026 se constituyen como uno de los retos deportivos más complejos del mundo. El programa incorpora novedades como el debut del pádel como deporte de medalla, las artes marciales mixtas y el taekwondo virtual

Madrid, 23 de septiembre de 2026.- La empresa española Bornan Sports Technology lleva su tecnología a los XX Juegos Asiáticos Aichi-Nagoya 2026 como Official Technology and Digital Data Partner. El mayor evento multideportivo de Asia, que empezó el pasado 19 de septiembre y durará hasta el próximo 4 de octubre, reúne a cerca de 15.000 deportistas y oficiales de los 45 Comités Olímpicos Nacionales que integran el Consejo Olímpico de Asia.



Atletismo, natación, eSports, kabaddi, pádel, wushu o taekwondo virtual conviven en un programa formado por 43 deportes y 71 disciplinas distribuidas en 53 sedes de competición.



Una coordinación tecnológica a gran escala

La tecnológica española proporciona servicios clave para el desarrollo de los Juegos, entre ellos los sistemas de Timing, Scoring and Results (TSR), que permiten registrar las marcas y puntuaciones, generar los resultados oficiales y distribuirlos en tiempo real, y Games Management Systems (GMS).



Una infraestructura tecnológica esencial para que resultados, tiempos y puntuaciones lleguen de forma rápida y fiable a la organización, los deportistas, las federaciones, los medios de comunicación y los aficionados.



Del pádel al taekwondo virtual

Entre las principales novedades está el debut del pádel como deporte de medalla, una incorporación con una conexión especial con España por la popularidad alcanzada por esta disciplina en nuestro país. También se estrenan las artes marciales mixtas y se incluye el Virtual Taekwondo, una modalidad sin contacto físico que emplea realidad virtual y sistemas de seguimiento de movimientos.



De este modo, Aichi-Nagoya 2026 permitirá pasar de deportes con siglos de historia a nuevas formas de competición digital dentro de un mismo programa. Una diversidad que multiplica la complejidad tecnológica, ya que cada disciplina posee sus propias reglas, sistemas de puntuación y necesidades operativas.



Tecnología española en el escaparate deportivo asiático

Más de tres décadas después de la última edición, Japón vuelve a reunir a la comunidad deportiva continental en una competición marcada por su escala, diversidad e innovación.



Aichi-Nagoya 2026 supondrá la segunda participación de Bornan como proveedor de los Asian Games, reforzando su trayectoria y la confianza depositada en la compañía para liderar la integración tecnológica de un evento de tal magnitud.



"Cuando fundamos Bornan, lo hicimos con la convicción de desarrollar tecnología capaz de responder a los mayores desafíos del deporte internacional. Participar en Aichi-Nagoya 2026 representa un nuevo hito en esa historia y demuestra hasta dónde puede llegar una compañía cuando combina conocimiento, innovación y una visión global", señala Eva María Córdoba, CEO y fundadora de Bornan Sports Technology.

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