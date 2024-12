Canopy by Hilton Madrid Castellana homenajea a The Beatles recreando el mítico 'Concierto en la Azotea'

(Información remitida por la empresa firmante)

En agradecimiento a Sir McCartney por escoger a Madrid, un hotel hace historia en las alturas inundando la capital española con la música de la legendaria banda de Liverpool

Madrid, 11 de diciembre de 2024.- A pocas horas del último concierto de Paul McCartney en Madrid, como parte de su gira Got Back Tour 2024, el hotel Canopy by Hilton Madrid Castellana sorprende con un homenaje a The Beatles, recreando el famoso 'Concierto en la Azotea', última aparición en público de la legendaria banda. Un evento que ha tomado por sorpresa a todos los vecinos de la zona, coincidiendo con la pausa para comida de los trabajadores del distrito financiero de Azca, quiénes no han dudado en salir a la Plaza Carlos Trías Beltrán para disfrutar de los temas del cuarteto de Liverpool y de un aperitivo navideño organizado por el propio hotel. Una apuesta transgresora que confirma la fuerte presencia de Canopy en la escena musical madrileña y que lo reafirma como el "place to be" de la capital española.



Fiel a su compromiso con la buena música en directo, el hotel Canopy by Hilton Madrid Castellana sorprendió a los madrileños con un espectacular homenaje a The Beatles, recreando el icónico 'Concierto en la Azotea' de 1969. El evento, llevado a cabo en la Planta Z del hotel, pero esta vez con altavoces y escenografía dispuesta hacia la Plaza Carlos Trías Beltrán, logró captar la atención de transeúntes, oficinistas y vecinos, convirtiéndose en una experiencia inolvidable que quedará marcada en la historia de la ciudad.



Al mediodía, y fiel al espíritu del histórico evento en Londres, una banda tributo compuesta por cuatro músicos interpretó clásicos del cuarteto de Liverpool desde la azotea del hotel. Con un repertorio que incluyó temas como Get Back, Don't Let Me Down y I've Got a Feeling, la música inundó los alrededores del Canopy by Hilton Madrid Castellana, logrando que decenas de curiosos miraran al cielo buscando el origen del sonido, formando un público excepcional y espontáneo que disfrutó del show.



El evento no pasó desapercibido y hasta la policía llegó al lugar para poner fin al concierto al aire libre, en un desenlace que evocó fielmente el cierre del concierto original. La banda, sin embargo, continuó con un pase adicional en el lobby del hotel, ofreciendo un final íntimo con canciones que reforzaron la conexión con los asistentes, quienes pudieron disfrutar además de un aperitivo navideño servido por el propio establecimiento.



El objetivo de esta experiencia ha sido claro: posicionar al Canopy by Hilton Madrid Castellana como un referente de entretenimiento en la ciudad, (más allá de su excelencia en alojamiento y servicio), y conectar (más aún si se puede) con el barrio que le arropa y con todos aquellos que viven o trabajan por la zona de Azca, y que en su día a día, disfrutan del Canopy, ya sea, con la variada oferta gastronómica de su restaurante Escándalo, los afterwork, los ciclos de conciertos MomentaZos, su CoZido Canalla de los sábados, los famosos brunch de los domingos y todos los planes que consolidan al hotel o como un destino en sí mismo.



La recreación del mítico concierto ha generado un impacto mediático espontáneo que no ha tardado en viralizarse en redes sociales, (hasta al propio McCartney ha llegado la noticia) dejando claro que cualquier día puede ser especial en este espacio icónico de Madrid. Con esta iniciativa, el hotel reafirma su compromiso de ofrecer propuestas únicas que combinan música, creatividad y emoción, consolidándose como un punto de referencia cultural y de entretenimiento en la capital española.



Si ya se sabía que Canopy by Hilton Madrid Castellana era música, ahora además queda muy claro, que también es capaz de compartirla desde el cielo, haciendo historia y poniendo por un día, una banda sonora de lujo al skyline urbano y cosmopolita de la zona norte de Madrid.



