Cardador & Marín Abogados impulsa el primer acuerdo internacional del Deportivo Alavés

El despacho malagueño actúa como representante legal de Grupo EKIPO (Argentina) y catalizador del convenio estratégico con la Fundación Baskonia-Alavés.

Cardador & Marín Abogados, despacho estratégico con sede en Fuengirola (Málaga), ha desempeñado un papel determinante en la consecución del primer acuerdo internacional de la historia del Deportivo Alavés. El socio Francisco Javier Marín Moreno ha actuado como representante legal en España de Grupo EKIPO (Rosario, Argentina) y, gracias a las relaciones institucionales del despacho con la dirección del club vitoriano, ha sido el puente que ha permitido materializar este convenio histórico entre ambas organizaciones.

Un acuerdo de alcance histórico

El Deportivo Alavés, a través de su Fundación Baskonia-Alavés, y el Grupo EKIPO argentino han suscrito un acuerdo de colaboración estratégica orientado al desarrollo conjunto de programas formativos de alto nivel, la innovación metodológica y el crecimiento integral de deportistas y profesionales. Se trata del primer convenio internacional de la entidad albiazul, lo que supone un hito histórico en su proceso de internacionalización.

La alianza permitirá a ambas organizaciones diseñar e implementar programas de formación especializada, compartir metodologías de rendimiento e impulsar iniciativas conjuntas en los ámbitos técnico, educativo y profesional, con el talento y la excelencia como ejes vertebradores.

El papel de Cardador & Marín: más que asesoramiento legal

El despacho fue decisivo en dos frentes simultáneos. Por un lado, como representante legal de Grupo EKIPO en España, garantizó la solidez jurídica del marco de colaboración. Por otro lado, la capacidad relacional del socio Francisco Javier Marín Moreno con dirigentes del Deportivo Alavés fue la que abrió las puertas institucionales del club y posibilitó que este acuerdo alcanzase los más altos niveles de la organización.

En concreto, Marín Moreno implicó directamente en el proceso a Sergio Fernández, Director Deportivo del Deportivo Alavés, y a Abel Ruiz de Arbulo, responsable de expansión y convenios con clubes a nivel nacional e internacional, quienes respaldaron el proyecto desde la estructura más alta de la dirección del club.

Este acuerdo es la demostración más clara de nuestra filosofía: no nos limitamos a revisar operaciones, las diseñamos. Nuestro valor añadido va mucho más allá del asesoramiento jurídico; construimos puentes entre organizaciones de distintos continentes para generar oportunidades reales.

— Francisco Javier Marín Moreno, socio de Cardador & Marín Abogados, S.L.P.

Sobre Grupo EKIPO

Grupo EKIPO es una organización argentina con sede en Rosario especializada en la formación deportiva de alto rendimiento, el desarrollo del talento y la innovación metodológica aplicada al deporte profesional y formativo. Su trayectoria y visión internacional la han convertido en un referente del sector en Latinoamérica, y ahora, de la mano del Deportivo Alavés y con el respaldo legal de Cardador & Marín Abogados, da su gran salto al mercado europeo.

Sobre Cardador & Marín Abogados

Cardador & Marín Abogados es un despacho de abogados estratégicos con sede en Fuengirola (Málaga), integrado por un equipo multidisciplinar de profesionales con amplia experiencia en derecho mercantil, propiedad intelectual, derecho deportivo, operaciones internacionales y asesoramiento empresarial. Su lema lo define: «No revisamos operaciones. Las diseñamos.»