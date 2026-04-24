"La Casa en el Árbol": La película de terror española más controvertida de 2026

Banner La Casa En El Árbol - Cines - MEDIA ATTACK GROUP SL

(Información remitida por la empresa firmante)

Bilbao, 24 de abril de 2026.

La casa en el Árbol, protagonizada por los nominados al Goya Sandra Escacena (Verónica) y Kándido Uranga (Maspalomas), se estrena en cines el 8 de mayo y será la película encargada de inaugurar la 32ª edición del Festival de Cine Fantástico de Bilbao, además de supone el debut cinematográfico de Apolonia Lapiedra y la artista Mala Rodriguez.



La película llega respaldada por un sólido recorrido internacional. En su world premiere, celebrada en la 23ª edición del Horror Fest de Utah, obtuvo el premio a la Mejor Película Internacional. Posteriormente, celebró su European premiere en Razor Reel (Bélgica) el 31 de octubre de 2025, y más tarde su estreno nacional en la 22ª edición del Festival de Cine Europeo de Sevilla, el 14 de noviembre del mismo año.



El filme se proyectará en la gala inaugural del FANT 32 el próximo 8 de mayo, fecha en la que también llegará a salas de cine de toda España. Este estreno simultáneo refuerza su condición de evento dentro del panorama del cine fantástico nacional.



Desde sus primeras proyecciones, La Casa en el Árbol (que está producida bajo el movimiento PXXR CINEMA o cine de los pobres por La Barbería Films y Media Attack) ha demostrado ser una película controvertida, generando fuertes reacciones y debates entre el público y la crítica , particularmente en torno a lo radical de su final, que ha provocado intensas discusiones posteriores a las proyecciones.



La historia sigue a Ale, que disfruta junto a su pareja de un fin de semana romántico en una casa en un árbol suspendida a más de veinte metros del suelo, en pleno bosque. Durante la noche, se despierta sobresaltada y presencia cómo su pareja cae al vacío y muere en el acto. Un año después, Ale, interpretada por Sandra Escacena, regresa al mismo lugar convencida de que aquello no fue un accidente, sino la consecuencia de una presencia que habita en el bosque. Decidida a demostrarlo, pondrá en marcha un plan para capturarla.

El reparto está encabezado por la nominada al Goya Sandra Escacena, que regresa al cine de terror tras protagonizar Verónica, de Paco Plaza. Completan el elenco Claudio Portalo, el también nominado al Goya Kandido Uranga, Apolonia Lapiedra y la artista internacional Mala Rodríguez que también compone el tema principal de la película: una versión de Kennamore Street de Jose María Fonollosa.



Además, la revista Fotogramas la ha incluido entre los 26 estrenos de cine español más esperados del año, reforzando su posicionamiento como una de las propuestas más destacadas del fantástico nacional en 2026.